19:46 - Le Nouveau Front populaire va-t-il tirer parti des électeurs de la Nupes à Corbreuse ? La dynamique de la gauche est aussi à prendre en compte lors de ces législatives, puisqu'on ne connaît pas les intentions de ceux qui avaient voté pour la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés, qui avait percé aux dernières législatives, mais qui n'existe plus désormais. Le Front populaire, qui n'a pas encore de chef quant à lui, est un saut dans le vide. A l'issue des élections européennes, Raphaël Glucksmann a glané 12,87% à Corbreuse. Mais le verdict pour la gauche dépendra évidemment cette fois aussi des électeurs de Manon Aubry, Marie Toussaint ou encore Léon Deffontaine le 9 juin. En d'autres termes, un cumul tournant autour des 25% sur place. La réserve de voix s'avère conséquente : lors du premier tour des élections du Parlement il y a deux ans, à Corbreuse, le binôme Nupes avait par ailleurs rassemblé 22,46% des votes dans la localité. Une somme à comparer enfin avec les 25% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo.

18:42 - 12 points arrachés en 5 ans par le Rassemblement national à Corbreuse Que retenir de cette combinaison de chiffres ? L'avancée du RN, qui se monte déjà à 12 points à Corbreuse entre son résultat des européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le mouvement lepéniste semble en effet avoir progressé plus rapidement au niveau de la commune qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt 8 points de plus il y a trois semaines qu'en 2019. A ce rythme, on peut conclure que le RN sera à près de 30% voire plus ici ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Un 29,97% dans la moyenne nationale pour le RN à Corbreuse début juin Regarder un peu moins loin en arrière semble aussi pertinent au moment d'analyser le scrutin des législatives. Dans le détail en effet, la liste RN, qui avait comme guide Jordan Bardella, s'est arrogée les élections du Parlement européen à Corbreuse. Le bulletin séduisait 29,97% des voix, soit 205 voix, contre Valérie Hayer à 15,5% et Raphaël Glucksmann à 12,87%.

14:32 - Emmanuel Macron en tête à Corbreuse lors de la dernière présidentielle L'élection présidentielle est incontestablement la référence pour évaluer une tendance politique locale. Corbreuse avait préféré Emmanuel Macron pour le premier tour de la présidentielle 2022. Avec 20,74%, Marine le Pen était reléguée en deuxième position par son rival, bénéficiant de 30,32% des votes. Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour se contentaient des troisième et quatrième places- avec respectivement 18,42% et 6,95% des voix. Et la candidate du RN ne créait pas la surprise au second tour, avec 40,82% contre 59,18%.

12:32 - Le résultat d'Ensemble déjà déterminant ce soir Le score de Jordan Bardella ce soir sera un enseignement majeur à l'échelle locale pour ces législatives. Au moment de fournir ou non une majorité à la France il y a deux ans, le RN ratait la marche au premier tour dans la commune de Corbreuse, récoltant 17,78% des votes sur place, contre 26,37% pour Alexis Izard (Ensemble !). Au second tour, le RN échouait également, laissant encore la première place aux concurrents étiquetés Ensemble ! Avec 43,36% contre 56,64% pour les vainqueurs. Alexis Izard remportait donc cette élection sur place.

11:02 - Analyse démographique et économique des élections législatives à Corbreuse Dans les rues de Corbreuse, les élections sont en cours. Avec ses 1 706 habitants, cette commune possède une certaine vitalité démographique. Ses 90 entreprises témoignent d'une économie favorable. Le taux de foyers possédant au moins une voiture (88,77%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les votants sur des problématiques de mobilité et d'infrastructure. Les habitants, dont 30,13% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique cette année ? Parmi cette mosaïque sociale, 47,7% des familles sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 245,22 €, pèse sur une ville qui ambitionne plus de prospérité. Chaque vote exprimé aujourd'hui à Corbreuse contribue à façonner l'avenir de l'Hexagone.

09:32 - Corbreuse : la mobilisation des habitants aux législatives À Corbreuse (91410), l'une des grandes inconnues de ce scrutin législatif sera sans aucun doute l'abstention. Pour mémoire, dans la commune, le taux d'abstention aux législatives 2022 atteignait 44,58% au premier tour et seulement 49,58% au deuxième tour. En avril 2022, pour le premier tour de la présidentielle, 18,36% des personnes habilitées à voter dans la commune avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote. L'abstention était de 21,37% au second tour. L'inflation dans le pays combinée avec les inquiétudes engendrées par le conflit armé entre Israël et la Palestine, sont par exemple susceptibles de renforcer l'engagement civique des habitants de Corbreuse.