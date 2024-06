Résultat des législatives à Dourdan : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:52 - À Dourdan, quels reports de voix à gauche ce soir ? La coalition de gauche aux dernières législatives faisant déjà partie du passé, à quel parti vont s'attacher ses électeurs pour ces élections de 2024 ? Et surtout, combien se transféreront vers le Nouveau Front populaire ? Le total n'est pas négligeable : lors du premier tour des élections de l'Assemblée il y a deux ans, à Dourdan, le binôme Nupes avait en effet accumulé 31,07% des votes dans la localité, soit plus que son score national. Quelle part de ces voix ira notamment au Front populaire, représentant LFI, le PS, EELV, ou encore le PCF, et annoncé au coude-à-coude avec la majorité présidentielle par les sondeurs lors de ces élections législatives ? Au moment des européennes plus récemment, Raphaël Glucksmann a atteint 15,56% à Dourdan. Mais le verdict pour la gauche est évidemment dépendant cette fois aussi des suffrages accordés à Manon Aubry, Marie Toussaint ou encore Léon Deffontaine le 9 juin. Autrement dit un cumul de 34% sur place.

18:42 - Comment s'en sort le Rassemblement national à Dourdan avant les législatives ? Les élections se suivent et parfois ne se ressemblent pas, mais quelques conclusions s'imposent tout de même. Le RN devrait se situer à 20% à Dourdan lors du premier tour de ces législatives si la dynamique anticipée par les européennes du 9 juin se confirme localement. Le Rassemblement national est même crédité de 30 à 35% des voix dans le pays, soit quinze points de plus qu'il y a deux ans. Un surplus à ajouter aussi à son résultat dans la localité ce dimanche 30 juin ? Le pronostic est un peu facile, mais cela reste cohérent au regard de la progression du mouvement sur place. Le RN a en effet déjà gagné 6 points ici, en cinq ans seulement, entre les européennes de 2019 et de 2024.

15:31 - Le Rassemblement national à 23,99% à Dourdan le 9 juin dernier Le résultat de ces législatives fera certainement écho au séisme survenu le 9 juin dernier. C'est en effet la liste Rassemblement national poussée par Jordan Bardella qui s'affichait en tête des élections du Parlement européen 2024 à Dourdan, avec 23,99% des bulletins valides (831 voix) devant celle de Valérie Hayer avec 18,42%, qui avait elle-même devancé la liste de Raphaël Glucksmann avec 15,56%.

14:32 - Avantage Emmanuel Macron à Dourdan au premier tour de la dernière présidentielle Le choix du locataire de l'Elysée est sans doute la principale clé pour estimer une préférence politique locale. Lors de la présidentielle, le scénario était morose pour le RN et sa candidate Marine Le Pen, avec un Emmanuel Macron en tête grâce à 28,31% au premier tour, devant Jean-Luc Mélenchon avec 26,61%. Marine Le Pen s'en trouvait reléguée à 18,51%. Et La candidate du RN ne rattrapait pas son rival au second tour avec 36,63% contre 63,37%.

12:32 - Que peuvent dire les tendances des législatives 2022 pour Dourdan ? Le nombre de bulletins en faveur du Rassemblement national va être le déterminant pour ces élections législatives 2024 au niveau local. Lors des législatives 2022, le Rassemblement national trébuchait au premier tour dans la ville de Dourdan, cumulant 14,49% des voix sur place, contre 31,07% pour Steevy Gustave (Nupes). Au second tour, le RN échouait également, laissant cette fois la première place aux concurrents étiquetés La République en Marche avec 49,01% contre 50,99% pour les vainqueurs. Mais c'est Alexis Izard (La République en Marche) qui coiffait tout le monde au poteau cette fois.

11:02 - Analyse démographique et économique des législatives à Dourdan Les caractéristiques démographiques et socio-économiques de Dourdan mettent en évidence des tendances évidentes qui pourraient influer sur le résultat des élections législatives. Dans l'agglomération, 36% de la population est âgée de 0 à 29 ans, et 24,11% de plus de 60 ans. La répartition démographique peut avoir un effet sur les priorités politiques en matière d'éducation et de soins de santé. Un revenu moyen par foyer fiscal de 29 260 € par an souligne l'importance des questions sur le pouvoir d'achat dans les préoccupations des 3 318 citoyens possédant une carte électorale. De surcroît, la présence d'une population immigrée de 10,61% et d'une population étrangère de 7,95% indique l'influence des flux migratoires sur la démographie locale. Les chiffres sur l'instruction à Dourdan mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 16,51% des résidents titulaires du seul baccalauréat. La France devrait prendre en compte ces disparités et proposer des mesures concrètes pour favoriser l'égalité des chances.

09:32 - Comprendre le pourcentage d'abstention aux élections à Dourdan Pour se faire une idée du vote des électeurs de cette agglomération, il faut analyser les résultats des précédentes consultations politiques. Pendant les précédentes élections européennes, 50,97% des personnes en âge de voter à Dourdan s'étaient rendues dans l'isoloir. La participation était de 51,25% pour le scrutin européen de 2019. Pour mémoire, dans l'agglomération, la participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 48,47% au premier tour et seulement 49,01% au deuxième tour. Lors du second tour de la présidentielle, le taux de participation avait atteint 70,75% des votants de l'agglomération. Le taux de participation était de 74,71% au premier tour, ce qui représentait 5 083 personnes.