En direct

19:47 - Le résultat de la gauche unie aux dernières législatives à Évrecy scruté Alors que la Nupes avait marqué les dernières élections législatives, mais a disparu aujourd'hui, c'est une nouvelle union qui a émergé en 2024. De quoi laisser planer le doute sur le vote de gauche ce dimanche. Pour le premier tour des dernières législatives, en 2022, la candidature Nupes avait enregistré 24,27% des suffrages dans la commune. La liste Glucksmann a plus récemment atteint 16,2% à Évrecy pour les élections continentales. Mais ce sont 29% que peut en revanche attendre la gauche cette fois, la part de voix du chef de file Place Publique étant à réévaluer avec celles de l'insoumise Manon Aubry (7,11%), de l'EELV Marie Toussaint (5,59%) et enfin du communiste Léon Deffontaine (1,98%).

18:42 - La progression foudroyante de l'extrême droite à Évrecy Difficile d'y voir clair dans cette masse de données. Mais des pistes émergent… Ce sont déjà 12 points qui ont ainsi été arrachés par le RN sur place entre sa part de voix des européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Une avancée notable. A ce rythme, on peut penser que le RN sera tout proche des 20% voire plus à Évrecy ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Un 27,62% dans la moyenne nationale pour le RN à Évrecy au début du mois Revenir quelques semaines en arrière apparaît comme encore plus pertinent au moment de se familiariser avec le scrutin des législatives. C'est en effet la liste Rassemblement national présentée par Jordan Bardella qui a fini première des élections du Parlement européen il y a trois semaines à Évrecy, avec 27,62% des suffrages, soit 237 voix dans la ville, devant la liste portée par Valérie Hayer avec 21,91%, et Raphaël Glucksmann avec 16,2%.

14:32 - Quels ont été les résultats finaux de l'élection présidentielle à Évrecy en 2022 ? Le scrutin présidentiel est incontestablement la référence pour juger une préférence politique locale. Évrecy avait préféré Emmanuel Macron pour le premier tour de l'élection présidentielle 2022. Avec 19,08%, Marine le Pen était distancée en deuxième position par son rival, bénéficiant de 39,29% des votes. Jean-Luc Mélenchon et Yannick Jadot finissaient au pied de ce podium avec respectivement 16,46% et 6,36% des suffrages. Et Marine Le Pen ne rattrapait pas Emmanuel Macron au second tour, avec 28,61% contre 71,39%.

12:32 - Ensemble en pôle position au premier tour des législatives 2022 à Évrecy Le score obtenu par le RN sera scruté à la loupe pour cette élection, localement, comme dans le reste de la France. Lors des élections législatives 2022, le RN était en échec au premier tour dans la commune d'Évrecy, cumulant 15,04% des suffrages sur place, contre 40,77% pour Elisabeth Borne (LREM). Le scénario se répétera au second tour, le parti laissant également le binôme LREM gagner le scrutin.

11:02 - Évrecy et législatives : démographie, économie et enjeux électoraux Quel portrait faire d'Évrecy, à quelques heures de l'annonce des résultats des législatives ? Avec une population de 2 037 habitants répartis dans 779 logements, cette ville présente une densité de 243 habitants/km². Ses 137 entreprises témoignent d'une économie prospère. Dans la ville, 36% des résidents sont âgés de 29 ans et moins, et 9,55% ont plus de 75 ans, ce qui pourrait avoir un effet sur les priorités politiques en matière d'éducation et de soins de santé. Les citoyens, dont 23,88% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Malgré un pourcentage de demandeurs d'emploi de 6,27%, la commune révèle un dynamisme certain, avec un salaire moyen mensuel net de 2464,48 euros par mois. Évrecy manifeste la vivacité et l'authenticité d'un pays en mutation.

09:32 - C'est parti pour les élections législatives à Évrecy Au cours des précédents scrutins électoraux, les 2 063 habitants de cette localité ont laissé transparaître leurs préférences de vote. Pendant les européennes du mois de juin 2024, 42,63% des personnes habilitées à voter à Évrecy avaient boudé les urnes. L'abstention était de 41,81% en 2019. Pour mémoire, dans la localité, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 s'élevait à 46,08% au premier tour. Au second tour, 48,32% des votants ne se sont pas déplacés. Peut-on pronostiquer l'abstention pour les élections législatives à Évrecy ? Pour mémoire, à l'échelle de la France, l'abstention aux législatives 2022 représentait 52,5% au premier tour et 53,8% au second tour, plus qu'en 2017.