19:47 - Que vont choisir les électeurs de gauche à Fontenay-le-Marmion ? La dynamique de la gauche est aussi à considérer lors de ces élections législatives, avec comme inconnue les intentions de ceux qui avaient voté pour la Nouvelle union populaire et sociale (Nupes), décisive lors des dernières législatives, mais qui n'existe plus désormais. Le Front populaire, qui se cherche quant à lui un leader, avance sans garantie. Raphaël Glucksmann avait obtenu 12,37% à Fontenay-le-Marmion pour ce tour unique des européennes. Un chiffre qui devrait croître ce 30 juin, puisque l'union relookée peut théoriquement atteindre 25% cette fois, en cumulant les suffrages de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF). La barre est haute. Lors du premier tour des élections de l'Assemblée il y a deux ans, à Fontenay-le-Marmion, le binôme Nupes avait par ailleurs accumulé 28,74% des votes dans la localité. Un score à comparer enfin avec les 28% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo.

18:42 - En 5 ans, l'extrême droite a grappillé 9 points à Fontenay-le-Marmion Malgré des évolutions rapides voire parfois radicales, quelques conclusions s'imposent tout de même. Ce sont déjà 9 points qui ont ainsi été gagnés par le RN à l'échelle locale entre les européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Une énorme progression. A ce rythme, on peut penser que le RN sera à près de 32% voire plus à Fontenay-le-Marmion ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - 37,11% pour la liste de Jordan Bardella à Fontenay-le-Marmion au début du mois Il y a une élection qui est depuis venue tout bouleverser. Le score de la liste du RN, dirigée par Jordan Bardella en 2024, était en effet au plus haut à Fontenay-le-Marmion, à 37,11%. Le RN a alors doublé Valérie Hayer à 13,82% et Raphaël Glucksmann à 12,37%.

14:32 - Fontenay-le-Marmion avait voté Le Pen lors de la dernière présidentielle Le choix de celui qui va présider la France est incontestablement la référence pour jauger une tendance politique locale. La ville de Fontenay-le-Marmion avait plébiscité Marine Le Pen à l'issue de la présidentielle de 2022. La candidate de l'ancien Front national finissait avec 28,71% au 1er tour. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient derrière à 27,44% et 19,23% des voix. Fontenay-le-Marmion n'avait qu'une quatrième place à offrir à Yannick Jadot, avec seulement 4,56% des voix. La candidate du RN s'inclinait en revanche face à Emmanuel Macron au second tour avec 43,39% contre 56,61%.

12:32 - Que peuvent signifier les scores des législatives 2022 pour Fontenay-le-Marmion ? Le RN ne convainquait pas dans la commune de Fontenay-le-Marmion en 2022, lors des élections législatives, avec 24,3% au premier tour, contre 28,74% pour Noé Gauchard (LFI-PS-PC-EELV), Fontenay-le-Marmion étant partie intégrante de la 6ème circonscription du Calvados. Le RN n'était toujours pas au sommet dans la ville au second tour, le parti laissant encore le binôme Nupes gagner le scrutin.

11:02 - Élections législatives à Fontenay-le-Marmion : impact de la démographie et de l'économie locale Comment les électeurs de Fontenay-le-Marmion peuvent-ils impacter les résultats des élections législatives ? Avec un pourcentage de chômeurs de 7,68% et une densité de population de 185 hab par km², le marché du travail et les questions de logement sont des sujets prédominants. Le taux de familles disposant d'au moins une voiture (89,08%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 691 électeurs sur des questions de mobilité et d'environnement. Le nombre de familles monoparentales (18,64%) révèle la nécessité d'un suivi familial, alors que le pourcentage de salariés en CDD (5,47%) fait ressortir des défis de sécurité du travail. Les données sur l'instruction à Fontenay-le-Marmion mettent en relief une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 15,46% des résidents ont obtenu seulement le baccalauréat par exemple. Ceci, associé aux statistiques sur les revenus, peut influencer les préoccupations concernant les politiques du pays sur l'instruction et l'emploi.

09:32 - Analyse de la participation aux précédentes élections à Fontenay-le-Marmion À Fontenay-le-Marmion, le niveau de participation constituera immanquablement un critère clé des législatives 2024. Pour rappel, dans la ville, le taux de participation aux élections législatives 2022 représentait 48,25% au premier tour et seulement 45,25% au second tour. Qu'en sera-t-il cette année à Fontenay-le-Marmion ? A l'occasion du second tour de la présidentielle, 81,15% des personnes en capacité de voter dans la ville avaient pris part au scrutin. Le taux de participation était de 79,75% au premier tour, soit 1 134 personnes. Le désir de changement des habitants est par exemple en mesure d'inciter les électeurs de Fontenay-le-Marmion à ne pas rester chez eux.