19:47 - Quels seront les reports du score Nupes à Janville-sur-Juine ? La coalition de gauche menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés aux dernières législatives étant terminée, vers quel bulletin vont se tourner ses électeurs pour ces nouvelles élections de 2024 ? Et surtout, combien iront vers le Nouveau Front populaire ? La barre est haute. Lors du premier tour des élections du Parlement il y a deux ans, à Janville-sur-Juine, le binôme Nupes avait en effet enregistré 29,86% des votes dans la commune, un score supérieur à son résultat national. Combien récupérera le Nouveau Front populaire, représentant la France insoumise, le Parti socialiste, le Parti communiste, Europe-Ecologie et d'autres, et annoncé dans un combat serré avec l'alliance du centre par les instituts de sondage ? Au moment des élections européennes plus récemment, Raphaël Glucksmann s'est arrogé 14,41% à Janville-sur-Juine. Reste que dans la commune, il faudra aussi prendre en compte les 8,22% de la liste de Manon Aubry (La France insoumise), les 9,46% de Marie Toussaint (EELV) et les 2,7% de Léon Deffontaine (Parti communiste). Autrement dit un total de 33% cette fois.

18:42 - Une progression impressionnante de l'extrême droite à Janville-sur-Juine en 5 ans Que tirer des résultats des derniers scrutins ? Alors qu'à l'échelle nationale, les résultats de Jordan Bardella ont affiché plus de 31% des suffrages aux européennes de 2024, soit huit points de plus qu'en 2019, la tendance locale apparaît encore plus forte. Le mouvement lepéniste a en effet déjà avancé de 9 points sur place entre 2019 et 2024. Il n'est donc pas exclu que le RN puisse atteindre voire dépasser les 24% ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Jordan Bardella dans sa moyenne nationale à Janville-sur-Juine début juin En deux ans, ce fragile équilibre a été annihilé, en France comme dans beaucoup de communes. Le 9 juin en effet, à Janville-sur-Juine, la liste du RN, emmenée par Jordan Bardella, a pris une longueur d'avance, récoltant 27,7% des votes contre Raphaël Glucksmann à 14,41% et Valérie Hayer à 12,16%. Ce sont alors 246 électeurs qui se sont tournés vers elle dans la localité.

14:32 - Janville-sur-Juine avait voté Macron au premier tour de la dernière présidentielle Le bord politique des habitants d'une ville émerge sans doute le plus visiblement dans le choix fait lors de la présidentielle. Avec 19,68%, c'est un trop faible résultat qu'avait fait Marine Le Pen à Janville-sur-Juine au premier tour de l'élection présidentielle il y a deux ans. La candidate était surclassée par Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon à 26,6% et 22,13% des suffrages. Et La cheffe du RN ne faisait pas mieux au second tour avec 42,76% contre 57,24%.

12:32 - Steevy Gustave (LFI-PS-PC-EELV) en pôle position lors des dernières législatives à Janville-sur-Juine Au niveau local, le résultat de la formation de Jordan Bardella aux élections législatives sera très analysé. En 2022, aux législatives, le Rassemblement national ratait la marche au premier tour dans la ville de Janville-sur-Juine, obtenant 16,6% des suffrages sur place, contre 29,86% pour Steevy Gustave (LFI-PS-PC-EELV). Janville-sur-Juine choisira en revanche Alexis Izard (La République en Marche) au second tour, finalement à la première place localement avec 50,91%.

11:02 - Analyse socio-économique de Janville-sur-Juine : perspectives électorales La structure démographique et socio-économique de Janville-sur-Juine définit les préoccupations et les intérêts des électeurs, impactant ainsi le résultat des élections législatives. La jeunesse et les personnes sans emploi sont des segments démographiques cruciaux dans la localité, avec près de 33% de la population ayant de 0 à 29 ans, et un taux de chômage de 7,2%. Le taux de familles ne possédant aucune voiture (14,89%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 825 électeurs sur des questions de transport et d'infrastructure. Le nombre d'allocataires de la CAF (14,13%) met en évidence des besoins d'accompagnement familial, et le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (4,07%) indique des enjeux de stabilité de l'emploi. Les chiffres sur l'éducation, tel que le taux de titulaires d'un diplôme universitaire (39,87%), témoigne d'une population instruite à Janville-sur-Juine, ce qui peut façonner les attitudes envers les questions de recherche, de culture et de coopération internationale.

09:32 - Janville-sur-Juine : quel était le niveau d'abstention aux précédentes élections législatives ? Au cours des précédentes élections, les 1 999 habitants de cette commune ont dévoilé leurs habitudes de vote. Il y a trois semaines, au moment des précédentes élections européennes, sur les 1 566 personnes en âge de voter à Janville-sur-Juine, 42,15% avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote, contre un taux d'abstention de 43,27% pour le scrutin de 2019. Pour rappel, dans la commune, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 représentait 46,22% au premier tour et seulement 49,77% au deuxième tour. Qu'en sera-t-il pour les élections législatives à Janville-sur-Juine ? Au niveau national, la participation était déjà scrutée il y a deux ans. Elle s'élevait à 18,43% à 12 heures et seulement 39,42% à 17 h pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017.