Résultat des législatives à la Boissière-des-Landes : l'élection 2024 en direct

En direct

16:31 - Le RN dans sa moyenne nationale à la Boissière-des-Landes il y a trois semaines Un autre scrutin a eu lieu bien plus récemment encore dont les résultats sont aussi à étudier avec attention. D'autant qu'il s'agit d'une tempête sans précédent. Il y a quelques semaines en effet, à la Boissière-des-Landes, la liste du RN, avec un certain Jordan Bardella à sa tête, s'est imposée, récoltant 33,52% des voix face à Valérie Hayer à 19,59% et Raphaël Glucksmann à 13,94%.

14:32 - Emmanuel Macron en tête à la Boissière-des-Landes au premier tour de l'élection présidentielle C'est probablement l'élection suprême qui nous donne le plus d'indicateurs sur les préférences des habitants d'une commune. Marine Le Pen avait été en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 dans la cité avec 24,02% contre 34,56% pour Emmanuel Macron. Jean-Luc Mélenchon et Valérie Pécresse devaient se contenter de la troisième et de la quatrième places avec respectivement 16,33% et 5,68% des voix. Et la candidate du RN ne créait pas la surprise au second tour, avec 39,27% contre 60,73%.

12:32 - Que peuvent enseigner les tendances des législatives 2022 pour La Boissière-des-Landes ? Le nombre de bulletins en faveur de Jordan Bardella ce soir sera un point d'observation clé à l'échelle locale pour cette élection des députés 2024. Le RN n'a pas convaincu à la Boissière-des-Landes il y a deux ans, lors des élections de la nouvelle Assemblée nationale, avec 16,48% au premier tour, contre 26,85% pour Maxence de Rugy (Les Républicains), La Boissière-des-Landes faisant partie de la 2ème circonscription de la Vendée. Et le second tour sera à l'avenant avec cette fois Béatrice Bellamy (Ensemble ! - Majorité présidentielle) au sommet localement.

11:02 - Les enjeux locaux de la Boissière-des-Landes : tour d'horizon démographique Devant le bureau de vote de la Boissière-des-Landes, les citoyens se réunissent pour se rendre aux urnes. Avec une population de 1 449 habitants répartis dans 671 logements, cette localité présente une densité de 57 habitants par km². Ses 88 entreprises attestent une économie florissante. Le pourcentage de familles disposant d'au moins une voiture (85,25%) montre l'importance des problématiques de mobilité et d'infrastructure dans les interrogations des votants. Les citoyens, dont 48,59% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Dans cette mosaïque sociale, 44,94% des familles se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 711,22 euros, accable une commune qui désire un avenir prospère. Chaque bulletin déposé dans les urnes aujourd'hui à la Boissière-des-Landes affirme l'intérêt des habitants pour les ambitions de l'Hexagone.

09:32 - Participation à la Boissière-des-Landes : que retenir des précédentes élections ? À la Boissière-des-Landes (85430), le niveau de participation sera indiscutablement un facteur décisif de ce scrutin législatif. Le désir de changement des habitants pourrait renforcer l'intérêt de l'élection aux yeux des habitants de la Boissière-des-Landes. Il y a 2 ans, au second tour de la dernière élection présidentielle, parmi les 1 090 personnes en âge de voter au sein de la ville, 78,72% avaient pris part au vote, contre une participation de 79,17% au premier tour, soit 863 personnes. Pour mémoire, dans la ville, le taux de participation aux élections législatives 2022 atteignait 50,37% au premier tour et seulement 48,72% au deuxième tour. Quel député se substituera à Béatrice Bellamy dans la 2ème circonscription de la Vendée ?