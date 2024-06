En direct

19:48 - La gauche avec le RN et Ensemble dans un mouchoir de poche à Laize-Clinchamps pour ces élections législatives ? La dynamique de la gauche est aussi à regarder de près lors de ces élections législatives, avec comme inconnue le parti pris de ceux qui avaient choisi la Nupes, décisive lors des dernières législatives, mais qui n'existe plus désormais. Le Front populaire, qui manque toujours d'une figure tutélaire, avance dans le brouillard. La barre est haute : lors du premier tour des élections de l'Assemblée en 2022, à Laize-Clinchamps, le binôme Nupes avait en effet obtenu 28,61% des votes dans la commune. Une somme à compléter avec les 29% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. La liste menée par Raphaël Glucksmann a plus récemment terminé à 15,43% à Laize-Clinchamps début juin. Reste que dans la localité, il faudra aussi prendre en compte les 6,65% de Manon Aubry (La France insoumise), les 5,65% de Marie Toussaint (EELV) et les 4,02% de Léon Deffontaine (PC). Soit un total de 30% cette fois.

18:42 - Vers une nouvelle surprise du RN aux législatives à Laize-Clinchamps ? Malgré des évolutions rapides voire parfois radicales, il y a des conclusions à tirer de tous ces chiffres. La progression du RN se montre déjà forte à Laize-Clinchamps entre le score de Jordan Bardella en 2019 (23,32%) et celui qu'il a obtenu le 9 juin dernier aux européennes (28,98%), de l'ordre de 5 points. Mais l'ascension devrait être plus importante encore aux législatives 2024, les intentions de vote donnant plutôt au RN un score de 30 à 35% en France, bien plus que les 18,68% de l'époque. Le RN pourrait ainsi se trouver à près de 30% localement ce 30 juin, si la dynamique était la même que pour les élections européennes, voire bien plus encore selon la dynamique sondagière.

15:31 - Un résultat du Rassemblement national dans la moyenne à Laize-Clinchamps le 9 juin Une autre élection a eu lieu bien plus récemment encore qu'il faut aussi étudier avec précision. D'autant que l'événement, majeur, est à l'origine de l'élection qui nous intéresse maintenant. 28,98% des votes sont en effet tombés vers la liste du Rassemblement national de Jordan Bardella il y a quelques semaines, aux élections européennes à Laize-Clinchamps, devant Valérie Hayer à 18,7% et Raphaël Glucksmann à 15,43%. Le mouvement d'extrême droite a cumulé ainsi 231 votants de Laize-Clinchamps.

14:32 - Avantage Emmanuel Macron à Laize-Clinchamps au premier tour de la présidentielle 2022 Laize-Clinchamps avait préféré Emmanuel Macron pour le premier tour de l'élection présidentielle 2022. Avec 22,17%, Marine le Pen était reléguée à la deuxième place par son rival, conforté par 33,92% des suffrages. Laize-Clinchamps n'offrait que les troisième et quatrième places à Jean-Luc Mélenchon et Yannick Jadot, avec seulement 19,54% et 6,13% des suffrages. Et la candidate du RN n'arrivait pas à reprendre l'avantage au second tour, avec 36,13% contre 63,87%.

12:32 - Quel résultat pour la majorité ce dimanche à Laize-Clinchamps ? Le verdict du plus récent scrutin législatif apparaît comme un enseignement clé au moment de l'élection du jour. Au moment de donner ou non une majorité à la France il y a deux ans, le Rassemblement national trébuchait au premier tour dans la commune de Laize-Clinchamps, récoltant 20,13% des suffrages sur place, contre 32,72% pour Elisabeth Borne (La République en Marche). Au deuxième round, c'est encore Elisabeth Borne qui remportera le plus de voix, avec 50,62% sur la seule circonscription couvrant les lieux.

11:02 - Laize-Clinchamps : démographie, élections et stratégies politiques Dans les rues de Laize-Clinchamps, les élections sont en cours. Dotée de 821 logements pour 2 140 habitants, la densité de la commune est de 1092 hab par km². L'existence de 85 entreprises sur son territoire souligne son dynamisme. Le taux de foyers disposant d'au moins une voiture (92,69%) souligne le poids des problématiques de mobilité et d'environnement dans les interrogations des votants. Les électeurs, comprenant une proportion de 29,13% de retraités, exprimeront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Dans cette diversité sociale, 53,54% des ménages se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 539,30 €, accable une ville qui désire plus de prospérité. À Laize-Clinchamps, où la jeunesse équivaut à 39% de la population, les élections sont l'opportunité d'un avenir en communion.

09:32 - Quelles prévisions pour la participation aux législatives à Laize-Clinchamps ? À Laize-Clinchamps (14320), l'un des critères forts du scrutin législatif 2024 sera indéniablement le taux de participation. Pour mémoire, dans la localité, l'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 46,4% au premier tour et seulement 45,15% au second tour. Qu'en sera-t-il pour les législatives à Laize-Clinchamps ? Il y a deux ans, pour le premier tour de la dernière élection présidentielle, le taux d'abstention s'était élevé à 18,45% des électeurs de la localité, à comparer avec un taux d'abstention de 15,81% au deuxième tour. Les jeunes manifestent la plupart du temps un désintérêt pour les élections nationales, la tendance peut-elle s'aggraver pour les législatives ?