Résultat des législatives à Martinet : l'élection 2024 en direct

17:24 - Un résultat du Rassemblement national dans la moyenne à Martinet le 9 juin dernier Regarder un peu moins loin en arrière apparaît également comme pertinent au moment d'anticiper le scrutin de ce dimanche 30 juin. Il y a quelques semaines en effet, à Martinet, la liste du Rassemblement national, avec un certain Jordan Bardella tête de liste, s'est imposée, glanant 34,82% des voix contre Valérie Hayer à 19,76% et Raphaël Glucksmann à 10,12%. Ce qui correspond à 148 votes dans la cité.

14:32 - 37,16% pour Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022 à Martinet L'élection du président de la République est certainement la référence pour appréhender au mieux une tendance politique locale. C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en pôle position à Martinet lors du premier tour de la présidentielle avec 37,16%, arrivant devant Marine Le Pen. La fille de Jean-Marie Le Pen obtenait 23,26%. Jean-Luc Mélenchon et Valérie Pécresse prenaient les troisième et quatrième places avec respectivement 16,62% et 6,19% des voix. Et la candidate du RN ne créait pas la surprise au second tour, avec 39,17% contre 60,83%.

12:32 - Quel score pour la majorité ce soir à Martinet ? Le verdict du plus récent scrutin législatif peut sembler un élément précieux au moment de l'élection du jour. Le RN se prenait les pieds dans le tapis à Martinet en 2022, lors des élections législatives, avec 17,6% au premier tour, contre 23,96% pour Béatrice Bellamy (La République en Marche), Martinet étant partie intégrante de la 2ème circonscription de la Vendée. Martinet choisira d'ailleurs Béatrice Bellamy au second tour, finalement en tête localement avec 61,86%.

11:02 - Comment la composition démographique de Martinet façonne les résultats électoraux ? Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour les élections législatives à Martinet comme dans tout l'Hexagone. Dotée de 550 logements pour 1 187 habitants, la densité de la commune est de 59 hab par km². Avec 60 entreprises, Martinet permet l'épanouissement de l'innovation et l'entrepreneuriat. Le pourcentage de ménages possédant au moins une voiture (83,27%) montre le poids des questions de transport et d'environnement dans les préoccupations des citoyens. Les habitants, comprenant une proportion de 41,89% de retraités, démontreront-ils leur engagement en se mobilisant pour les élections ? Parmi cette diversité sociale, près de 50,68% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 354,16 € pourrait devenir un obstacle à plus de prospérité. À Martinet, où la jeunesse équivaut à 38% de la population, les élections sont la promesse d'un avenir en communion.

09:32 - C'est le moment de voter à Martinet pour les élections législatives L'analyse des résultats des précédents rendez-vous électoraux permet de se faire une idée du vote des citoyens de cette ville. Lors des élections européennes de début juin, sur les 867 inscrits sur les listes électorales à Martinet, 50,98% s'étaient rendus aux urnes, contre une participation de 51,15% lors du scrutin de 2019. Pour rappel, dans la ville, le taux de participation aux législatives 2022 atteignait 50,24% au premier tour et seulement 45,58% au deuxième tour. Quelle sera la participation à Martinet cette année ? Il y a 2 ans, lors du premier tour de l'élection présidentielle, le taux de participation avait atteint 82,4% des inscrits sur les listes électorales de la ville. La participation était de 82,77% au second tour, ce qui représentait 682 personnes.