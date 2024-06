En direct

19:47 - Le résultat de la Nupes aux dernières élections à May-sur-Orne à la loupe La Nupes, qui est déjà morte, va-t-elle voir son résultat basculer vers la nouvelle alliance à gauche lors des élections de 2024 ? La barre est haute : lors du premier tour des législatives en 2022, à May-sur-Orne, le binôme Nupes avait en effet enregistré 28,8% des votes dans la commune, un score supérieur à son résultat national. Combien récupérera le Nouveau Front populaire, représentant les insoumis, les socialistes, les communistes, les écologistes et d'autres, et donné au coude-à-coude avec la majorité présidentielle dans les enquêtes d'opinion lors de ces élections législatives ? Au moment des européennes plus récemment, Raphaël Glucksmann a glané 14,93% à May-sur-Orne. Reste que dans la ville, il faudra aussi prendre en compte les 7,21% de Manon Aubry (La France insoumise), les 5,15% de Marie Toussaint (EELV) et les 2,19% de Léon Deffontaine (Parti communiste). En d'autres termes, une somme tournant encore autour des 28%.

18:42 - En 5 ans, le Rassemblement national a grappillé 8 points à May-sur-Orne Malgré des évolutions rapides voire parfois radicales, quelques conclusions s'imposent tout de même. L'évolution du RN, qui se chiffre déjà à 8 points à May-sur-Orne entre sa part de votes des européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le parti lepéniste semble en effet avoir avancé plus rapidement à l'échelle de la commune qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt 8 points de plus il y a trois semaines qu'en 2019. En extrapolant, on peut donc imaginer que le RN sera pas loin des 30% voire plus ici ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Un 33,33% dans la moyenne nationale pour Jordan Bardella à May-sur-Orne il y a trois semaines Le résultat de ces législatives va certainement plus s'approcher du verdict établi le 9 juin dernier, lors du choix des députés européens. Il y a quelques semaines en effet, à May-sur-Orne, la liste Rassemblement national, chapeautée par Jordan Bardella, a remporté l'élection, avec 33,33% des suffrages devant Valérie Hayer à 17,12% et Raphaël Glucksmann à 14,93%. Ce sont ainsi 259 votants qui l'ont choisie dans la ville.

14:32 - Quel a été l'issue de l'élection présidentielle 2022 à May-sur-Orne ? La présidentielle avait servi un énorme plébiscite à Marine Le Pen il y a deux ans dans la ville. Marine Le Pen prenait la tête avec 28,11% au premier tour contre 27,85% pour Emmanuel Macron et 19,68% pour Jean-Luc Mélenchon sur le podium. Il n'y avait qu'une quatrième place enfin pour Éric Zemmour, avec 4,94% des suffrages pour sa part. La candidate du RN s'inclinait en revanche face à Emmanuel Macron au second tour avec 44,45% contre 55,55%.

12:32 - Quel verdict pour le bloc présidentiel au premier tour à May-sur-Orne ? Le résultat du plus récent scrutin législatif semble un précédent précieux au moment de l'élection du jour. Le RN n'a pas convaincu dans la commune de May-sur-Orne il y a deux ans, lors des élections législatives, avec 23,15% au premier tour, contre 29,34% pour Elisabeth Borne (Ensemble !), May-sur-Orne étant partie intégrante de la 6ème circonscription du Calvados. Sur la commune de May-sur-Orne, c'est finalement une majorité LFI-PS-PC-EELV qui sera victorieuse au moment du second tour, achevant l'échec du parti lepéniste.

11:02 - Élections législatives à May-sur-Orne : impact de la démographie et de l'économie locale Devant les 2 bureaux de vote dispersés à travers May-sur-Orne, les citoyens se regroupent pour choisir leur député. Dotée de 845 logements pour 2 017 habitants, la densité de la ville est de 545 habitants par km². Ses 99 entreprises attestent un certain dynamisme. Le pourcentage de foyers possédant au moins une voiture (91,01%) montre le poids des problématiques de mobilité et d'environnement dans les préoccupations des citoyens. Les électeurs, dont 30,93% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Malgré un pourcentage de chômeurs de 8,17%, la commune affiche un dynamisme certain, avec un salaire moyen mensuel net de 2229,55 euros par mois. À May-sur-Orne, les préoccupations locales, tels que le chômage, l'instruction et l'inflation, se mêlent aux défis français.

09:32 - Quelles prévisions pour l'abstention aux élections législatives à May-sur-Orne ? Afin de comprendre davantage le vote des électeurs de cette commune, il faut étudier les résultats des précédentes consultations politiques. Pendant les européennes du mois de juin 2024, sur les 1 624 personnes en âge de voter à May-sur-Orne, 50,37% avaient refusé de se rendre aux urnes, à comparer avec une abstention de 46,38% pour les européennes de 2019. Pour rappel, dans la commune, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 atteignait 52,85% au premier tour. Au deuxième tour, 52,89% des votants ne se sont pas déplacés. Qu'en sera-t-il pour les élections législatives à May-sur-Orne ? En avril 2022, à l'occasion du second tour de la dernière présidentielle, sur les 1 601 personnes en âge de voter dans la commune, 24,24% avaient refusé de se rendre aux urnes. Le taux d'abstention était de 25,05% au premier tour.