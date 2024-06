En direct

19:50 - À Noues de Sienne, quels reports de voix à gauche ce dimanche ? La coalition de gauche menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés aux dernières législatives ayant explosé en vol, vers quel candidat vont se tourner ses électeurs pour ces nouvelles élections de 2024 ? Et surtout, combien va en rassembler le Nouveau Front populaire ? Aux élections européennes, la liste de Raphaël Glucksmann a glané 12,05% à Noues de Sienne. Mais on peut en revanche réévaluer ce score à 21% pour la gauche pour ce premier tour dans la cité, la part de voix du chef de file de la liste Place Publique étant à additionner avec celles de Manon Aubry (4,94%), de Marie Toussaint (4,29%) ou encore du PCF Léon Deffontaine (1,22%). Le jour du premier round des élections législatives, pour rappel, la candidature Nupes avait par ailleurs enregistré 18,08% des voix dans la commune.

18:42 - Le Rassemblement national a solidement avancé à Noues de Sienne Que conclure des résultats des derniers rendez-vous dans les urnes ? La progression du RN, qui se monte déjà à 9 points à Noues de Sienne entre son résultat des européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le parti lepéniste semble en effet avoir gagné du terrain plus rapidement à l'échelle locale qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt 8 points de plus en 2024 qu'en 2019. En extrapolant, on peut donc déduire que le RN sera pas loin des 30% ici ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Un avantage du Rassemblement national à Noues de Sienne le 9 juin Bien des choses ont changé depuis ces élections. Dans le détail, 558 électeurs de Noues de Sienne se sont en effet tournés vers le Rassemblement national il y a quelques jours, aux élections du Parlement européen. La liste, qui avait comme guide un certain Jordan Bardella, a glané ainsi 35,77% des voix face à Valérie Hayer à 18,27% et Raphaël Glucksmann à 12,05%.

14:32 - 30,99% pour Emmanuel Macron lors de la dernière présidentielle à Noues de Sienne Le choix du locataire de l'Elysée est certainement la principale clé pour juger une tendance politique locale. C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en tête à Noues de Sienne lors du premier tour de la présidentielle avec 30,99%, dépassant Marine Le Pen. La patronne du RN obtenait 28,88%. La troisième et la quatrième places revenaient à Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour, avec seulement 14,71% et 5,2% des voix. Et la cheffe du RN n'avait pas rattrapé son rival au second tour, avec 46,51% contre 53,49%.

12:32 - Une majorité encore favorite ce soir ? Il y a deux ans, lors des législatives à Noues de Sienne, le RN avait dû se contenter de la deuxième place sur le podium, 22,72% des habitants passés par le bureau de vote ayant choisi son binôme, contre 41,81% pour Elisabeth Borne (Ensemble !) au premier tour. Au second, il n'avait toujours pas réussi à s'imposer dans la localité, laissant de nouveau la première place au binôme LREM avec 54,84%. Elisabeth Borne s'imposait donc définitivement sur place.

11:02 - Noues de Sienne : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections Quel portrait faire de Noues de Sienne, à quelques heures de l'annonce des résultats des législatives ? Avec ses 4 285 habitants, cette ville se présente comme un symbole d'ouverture. Ses 208 entreprises témoignent d'une activité entrepreneuriale florissante, alors que son tissu social comprend 1 295 familles, reflétant une communauté diversifiée. Le pourcentage de ménages ne disposant d'aucune voiture (29,85%) souligne une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut impacter les votants sur des problématiques de mobilité et d'aménagement routier. Les 186 résidents étrangers contribuent à cette pluralité culturelle. Parmi cette mosaïque sociale, près de 53,28% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 466,20 euros pourrait devenir une entrave à plus de prospérité. À Noues de Sienne, les intérêts locaux se joignent aux défis français.

09:32 - Abstention à Noues de Sienne : quelles perspectives pour les législatives ? Comment votent d'habitude les électeurs de cette ville ? Au moment des dernières élections européennes, 3 289 inscrits sur les listes électorales de Noues de Sienne (Calvados) avaient pris part au scrutin (soit 49,98%), contre un taux de participation de 52,76% en 2019. Pour mémoire, dans la ville, la participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 50,43% au premier tour. Au deuxième tour, 50,03% des électeurs ont exercé leur droit de vote. Qu'en sera-t-il cette année à Noues de Sienne ? A l'occasion du second tour de la présidentielle, le taux de participation s'était hissé à 74,83% au sein de la ville. Le taux de participation était de 73,66% au premier tour, ce qui représentait 2 408 personnes.