Résultat des législatives à Prunay : l'élection 2024 en direct

Prunay avait préféré Emmanuel Macron pour le premier tour de l'élection présidentielle 2022. Avec 30,03%, Marine le Pen était reléguée à la deuxième place par son rival, porté par 34,58% des suffrages. Jean-Luc Mélenchon et Yannick Jadot prenaient les troisième et quatrième places avec respectivement 12,99% et 4,71% des suffrages. Et la candidate du RN ne faisait pas mieux au second tour, avec 40,1% contre 59,9%.