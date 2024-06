Résultat des législatives à Roinville : l'élection 2024 en direct

En direct

16:32 - Le RN dans sa moyenne nationale à Roinville il y a trois semaines Se retourner sur le tout dernier test électoral peut sembler plus indispensable encore, au moment d'anticiper le scrutin de ce 30 juin. Car le résultat qui est tombé à l'issue des élections il y a quelques jours est très parlant. Si on se penche sur les détails en effet, la liste Rassemblement national, avec un certain Jordan Bardella comme général en chef, a dominé les élections européennes 2024 à Roinville. Le mouvement cumulait 29,31% des suffrages, soit 170 voix dans la ville, contre Raphaël Glucksmann à 14,31% et Manon Aubry à 12,24%.

14:32 - Une longueur d'avance pour Emmanuel Macron à Roinville au premier tour de l'élection présidentielle Lors de l'élection suprême, le scénario était morose pour le RN et sa candidate Marine Le Pen, avec un Emmanuel Macron en tête grâce à 30,65% au premier tour, devant Jean-Luc Mélenchon avec 21,46%. La double-finaliste à l'échelle nationale ne finissait ici qu'avec 20,31% des voix. Et La patronne du RN échouait aussi au second tour avec 39,72% contre 60,28%.

12:32 - Un premier tour qui avait souri au clan macroniste la dernière fois Le résultat des législatives 2024 au niveau local sera observé avec le prisme de la dynamique du RN, comme dans le reste du pays. Le RN avait été distancé au premier tour des législatives 2022 à Roinville, comptant 16,64%des suffrages, alors que les candidats LREM obtiendront 27,66% des voix. Au second tour, le RN échouait également, laissant encore le premier rang local aux concurrents portant l'étiquette Ensemble ! - Majorité présidentielle avec 47,62% contre 52,38% pour les vainqueurs. Alexis Izard remportait donc cette élection sur place.

11:02 - Le poids démographique et économique de Roinville aux législatives Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour les élections législatives à Roinville comme partout. Avec ses 29,6% de cadres pour 1 314 habitants, cette localité possède une certaine vigueur économique. L'existence de 97 entreprises sur son territoire est une preuve de son dynamisme. Le pourcentage de familles disposant d'au moins une automobile (86,56%) montre l'importance des problématiques de mobilité et d'environnement dans les préoccupations des citoyens. Les citoyens, dont 34,81% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Dans cette diversité sociale, près de 39,74% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 332,64 € pourrait devenir un obstacle financier pour la commune. À Roinville, les problématiques locales alimentent le débat démocratique.

09:32 - C'est le moment de faire un choix à Roinville pour les élections législatives Comment votent d'ordinaire les citoyens de cette commune ? A l'occasion des dernières élections européennes, le taux de participation atteignait 58,82% au sein de Roinville (Essonne), à comparer avec un taux de participation de 55,53% pour le scrutin européen de 2019. Pour rappel, dans la commune, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 représentait 54,37% au premier tour et seulement 55,68% au second tour. Il y a deux ans, à l'occasion du premier tour de la dernière présidentielle, parmi les 990 inscrits sur les listes électorales dans la commune, 80,2% s'étaient rendus aux urnes. Le taux de participation était de 78,59% au second tour, soit 778 personnes.