19:47 - Un résultat aux législatives entre 29% et 31% à Saint-André-sur-Orne pour le Front populaire ? La coalition de gauche menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés aux dernières législatives ayant explosé en vol, qu'adviendra-t-il de électeurs pour ces élections de 2024 ? Combien voteront pour le Nouveau Front populaire ? La liste Place-Publique dirigée par Raphaël Glucksmann et alliée du PS avait cumulé 14,53% à Saint-André-sur-Orne début juin. Mais on donne la gauche plus haut aux législatives, puisque l'union renouvelée peut théoriquement atteindre 31% cette fois, en ajoutant les suffrages de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF). Le niveau est élevé. Lors du premier tour des législatives, en 2022 à Saint-André-sur-Orne, le binôme Nupes avait par ailleurs réuni 29,76% des votes dans la commune, soit plus que son score national. Une performance à mettre en perspective enfin avec les 32% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle quelques jours plus tôt, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Combien récupérera le Front populaire, représentant LFI, le PS, EELV, ou encore le PCF, et annoncé dans un combat serré avec l'alliance du centre par les instituts de sondage ?

18:42 - 12 points grappillés en 5 ans par le Rassemblement national à Saint-André-sur-Orne Que conclure des résultats des derniers rendez-vous dans les urnes ? L'évolution du RN, qui s'élève déjà à 12 points à Saint-André-sur-Orne entre sa part de voix des européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le parti lepéniste semble en effet être monté plus rapidement à l'échelle locale qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt 8 points de plus en 2024 qu'en 2019. En extrapolant, on peut donc déduire que le RN sera pas loin des 30% dans la localité ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Un séisme aussi à Saint-André-sur-Orne il y a trois semaines ? Revenir quelques semaines en arrière apparaît comme plus indispensable encore, au moment de se préparer au scrutin de ce dimanche 30 juin. Car le résultat des élections il y a quelques jours est révélateur. Dans le détail, 244 votants de Saint-André-sur-Orne ont en effet été séduits par la liste du Rassemblement national il y a trois semaines, aux européennes. La liste de Jordan Bardella a glané ainsi 35,47% des votes devant Valérie Hayer à 15,26% et Raphaël Glucksmann à 14,53%.

14:32 - Avantage Emmanuel Macron à Saint-André-sur-Orne au premier tour de l'élection présidentielle C'est certainement le scrutin présidentiel qui nous donne le plus d'indicateurs sur les préférences des habitants d'une commune. C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en pôle position à Saint-André-sur-Orne lors du premier tour de la présidentielle avec 30,23%, arrivant devant Marine Le Pen. La présidente du RN obtenait 23,85%. Les troisième et quatrième places étaient pour Jean-Luc Mélenchon et Yannick Jadot, avec 21,1% et 7,26% des suffrages. Et la candidate du RN échouait aussi au second tour, avec 41,79% contre 58,21%.

12:32 - La dernière législative, un rappel utile pour les résultats de ce soir à Saint-André-sur-Orne En 2022, aux législatives, le Rassemblement national ratait la marche au premier tour dans la ville de Saint-André-sur-Orne, récoltant 21,28% des suffrages sur place, contre 29,76% pour Noé Gauchard (Nouvelle union populaire écologique et sociale). Sur la commune de Saint-André-sur-Orne, c'est finalement une majorité Nupes qui sera désignée à l'issue du second tour, achevant l'échec du parti d'extrême droite.

11:02 - Élections législatives à Saint-André-sur-Orne : un éclairage démographique Comment la population de Saint-André-sur-Orne peut-elle impacter les résultats des élections législatives ? La pyramide démographique pourrait avoir un effet sur les priorités politiques, notamment en matière d'instruction et de soins de santé. Dans la localité, 35% de la population est âgée de moins de 30 ans, et 7,55% sont des personnes âgées. Le pourcentage de familles détenant au moins une voiture (88,42%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 685 électeurs sur des questions de mobilité et d'infrastructure. Le nombre d'allocataires de la CAF (19,22%) met en évidence la nécessité d'un accompagnement familial, et le taux de salariés en CDD (9,27%) fait ressortir des défis de sécurité du travail. Le taux d'étudiants, de 7,57% à Saint-André-sur-Orne, met en avant la présence d'une population jeune et éduquée, susceptible de favoriser un environnement propice à l'innovation et à l'entrepreneuriat.

09:32 - Abstention aux dernières élections législatives à Saint-André-sur-Orne : un aperçu détaillé À Saint-André-sur-Orne, l'une des clés du scrutin législatif sera sans nul doute l'ampleur de l'abstention. Pour rappel, dans la ville, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 atteignait 48,38% au premier tour et seulement 48,98% au second tour. Peut-on pronostiquer l'abstention cette année à Saint-André-sur-Orne ? A l'échelle de la France entière, la participation était déjà un sujet central il y a deux ans. Elle atteignait 18,43% à 12 heures et seulement 39,42% à 17 heures pour le premier tour, moins qu'en 2017. Il y a 2 ans, pour le second tour de la dernière élection présidentielle, parmi les 1 322 inscrits sur les listes électorales au sein de la ville, 21,1% étaient restés chez eux, à comparer avec un taux d'abstention de 20,42% au premier tour.