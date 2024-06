Résultat des législatives à Saint-Avaugourd-des-Landes : l'élection 2024 en direct

11:02 - Comprendre l'électorat de Saint-Avaugourd-des-Landes : un regard sur la démographie locale

Quelle influence les habitants de Saint-Avaugourd-des-Landes exercent-ils sur le résultat des élections législatives ? Avec une densité de population de 49 hab/km² et 46,26% de population active, ces données pourraient favoriser un engagement électoral plus fort. Le taux de chômage à 10,77% peut avoir un effet sur les espoirs des électeurs quant aux politiques sur le travail. Le pourcentage de ménages ne détenant aucune voiture (23,62%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 441 votants sur des questions de mobilité et d'aménagement routier. Le nombre d'allocataires de la CAF (16,59%) révèle des impératifs d'accompagnement familial, alors que le pourcentage de salariés en CDD (8,62%) indique des enjeux de stabilité du travail. Un taux de résidences secondaires de 19,14%, comme à Saint-Avaugourd-des-Landes, indique la présence d'une population plus aisée. Cela peut influencer l'engagement politique des résidents sur des questions liées à l'environnement, au développement urbain et à l'économie locale.