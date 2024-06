Résultat des législatives à Saint-Hilaire-le-Vouhis : l'élection 2024 en direct

En direct

16:32 - Un avantage de Bardella à Saint-Hilaire-le-Vouhis le 9 juin dernier Il faut aussi revenir quelques semaines en arrière au moment de se familiariser avec le scrutin de ce dimanche 30 juin. C'est en effet la liste RN poussée par Jordan Bardella qui s'est arrogée les européennes il y a trois semaines à Saint-Hilaire-le-Vouhis, avec 41,53% des suffrages (152 voix) devant la liste dirigée par Valérie Hayer avec 11,2%, elle-même suivie par la liste de Raphaël Glucksmann avec 10,66%.

14:32 - Emmanuel Macron devant Le Pen et Mélenchon à Saint-Hilaire-le-Vouhis lors de la dernière présidentielle Le choix du chef de l'Etat est incontestablement la référence pour appréhender au mieux une préférence politique locale. Marine Le Pen était distancée en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 dans la cité avec 27,98% contre 29,68% pour Emmanuel Macron. Les troisième et quatrième places étaient pour Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour, avec respectivement 18,34% et 5,86% des voix. Et Marine Le Pen n'arrivait pas à reprendre l'avantage au second tour, avec 47,37% contre 52,63%.

12:32 - Des élections législatives qui avaient souri au RN en 2022 Le nombre de bulletins du RN sera scruté à la loupe à l'échelle locale pour cette élection législative 2024. Le Rassemblement national parvenait à tirer son épingle du jeu à Saint-Hilaire-le-Vouhis il y a deux ans lors des législatives. Dans la commune, qui votait pour la 2ème circonscription de la Vendée, c'est Franck Laloue qui arrivait en tête au premier tour avec 23,26%. La victoire finale devait ensuite revenir en revanche à Béatrice Bellamy (Ensemble ! - Majorité présidentielle) chez les électeurs avec 50,53%.

11:02 - Analyse socio-économique de Saint-Hilaire-le-Vouhis : perspectives électorales Dans les rues de Saint-Hilaire-le-Vouhis, les élections sont en cours. Avec ses 1 090 habitants, cette localité possède une certaine vitalité démographique. Ses 60 entreprises attestent un certain dynamisme. Dans la localité, 24,22% des résidents sont des enfants, et 4,3% sont des personnes âgées, ce qui peut agir sur les orientations des mesures en matière d'instruction et de soins de santé. Les électeurs, comprenant une proportion de 35,2% de retraités, exprimeront-ils leur intérêt pour la vie démocratique cette année ? Parmi cette mosaïque sociale, près de 32,38% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 295,25 € pourrait devenir une entrave à plus de prospérité. À Saint-Hilaire-le-Vouhis, où les moins de 30 ans correspondent à 41% de la population, les élections symbolisent la promesse d'un avenir en communion.

09:32 - C'est l'heure de voter à Saint-Hilaire-le-Vouhis : les législatives débutent Ce dimanche, lors des élections législatives à Saint-Hilaire-le-Vouhis (85480), qu'en sera-t-il de la participation ? Pour mémoire, dans la ville, le taux de participation aux législatives 2022 s'élevait à 49,58% au premier tour. Au deuxième tour, 44,05% des électeurs ont exercé leur droit de vote. Qu'en sera-t-il cette année à Saint-Hilaire-le-Vouhis ? Pour mémoire, à l'échelle du pays, le pourcentage de participation aux législatives 2022 représentait 47,51% au premier tour et seulement 46,23% au second tour, presque un record pour des législatives. En avril 2022, pour le second tour de la présidentielle, le taux de participation s'était hissé à 79,63% des inscrits sur les listes électorales de la ville, à comparer avec une participation de 79,06% au premier tour, soit 555 personnes.