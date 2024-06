Résultat des législatives à Sermaise : l'élection 2024 en direct

Regarder quelques jours en arrière peut sembler aussi pertinent au moment de se préparer au scrutin de ce 30 juin, le résultat des élections du 9 juin dernier étant un précédent majeur. Dans le détail en effet, la liste du RN, avec un certain Jordan Bardella tête de liste, a fini première des européennes à Sermaise. Le bulletin a convaincu 33,11% des voix, soit 246 voix dans la ville, face à Valérie Hayer à 15,48% et Raphaël Glucksmann à 12,25%.

14:32 - Emmanuel Macron au-dessus de Le Pen et Mélenchon à Sermaise au premier tour de la présidentielle 2022

Sermaise avait préféré Emmanuel Macron pour le premier tour de l'élection présidentielle 2022. Avec 22,17%, Marine le Pen était distancée au second rôle par son rival, crédité de 27,83% des suffrages. La troisième et la quatrième places revenaient à Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour, avec seulement 18,32% et 9,11% des suffrages. Et la patronne du RN n'arrivait pas à reprendre l'avantage au second tour, avec 42,37% contre 57,63%.