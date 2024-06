En direct

19:47 - La gauche aussi dans le groupe de tête à Soliers pour ces élections législatives ? La gauche unie aux dernières législatives ayant explosé, que feront ses électeurs au cours de ces nouvelles élections de 2024 ? Combien voteront pour le Nouveau Front populaire ? Répondre à cette question est téméraire. La barre est haute : lors du premier tour des élections de l'Assemblée en 2022, à Soliers, le binôme Nupes avait en effet glané 26,59% des votes dans la commune. Une performance à compléter avec les 26% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. A l'issue des européennes plus récemment, la liste de Raphaël Glucksmann a obtenu 17,63% à Soliers. Mais ce sont 29% que peut en revanche viser la gauche cette fois, la part de voix du chef de file de la liste Place Publique étant à gonfler avec celles de la liste LFI de Manon Aubry (8,44%), de l'EELV Marie Toussaint (3,85%) et enfin du communiste Léon Deffontaine (1,82%).

18:42 - Un vote Rassemblement national majoritaire à Soliers à 20 jours des législatives Les élections se suivent et parfois ne se ressemblent pas, mais il y a des conclusions à tirer de tous ces chiffres. Les sondages d'opinion prévoient un Rassemblement national à environ 33% des suffrages dans le pays ce dimanche 30 juin, soit quinze points de plus que son score des précédentes législatives. Virtuellement, cette tendance devrait le porter à 35% à Soliers, soit 15 points de plus également que son score de la dernière fois à l'échelle locale. Mais une commune vote différemment de la France et on remarque que le mouvement n'a en fait gagné ici que 3 points de plus entre les européennes de 2019 et les européennes de 2024 notamment. De quoi tempérer un peu les ardeurs frontistes.

15:31 - Le RN à son niveau national à Soliers au début du mois Un autre scrutin bien plus récent est venu chambouler l'équilibre trouvé il y a deux ans. Le résultat de la liste du Rassemblement national, emmenée par Jordan Bardella aux européennes de juin, était en effet au plus haut à Soliers, à 29,06%. Le mouvement nationaliste devançait alors Valérie Hayer à 18,48% et Raphaël Glucksmann à 17,63%.

14:32 - 32,83% pour Emmanuel Macron lors de la dernière présidentielle à Soliers C'est sans doute l'élection à la présidence de la République qui est l'indice le plus révélateur concernant l'inclinaison des habitants d'une commune. C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en pôle position à Soliers lors du premier tour de la présidentielle avec 32,83%, devant Marine Le Pen. La présidente du RN obtenait 23,56%. La troisième et la quatrième places revenaient à Jean-Luc Mélenchon et Yannick Jadot, avec 19,98% et 5,24% des suffrages. Et la patronne du RN n'arrivait pas à reprendre l'avantage au second tour, avec 36,67% contre 63,33%.

12:32 - Le résultat de la majorité déjà déterminant ce dimanche Lors des dernières législatives, le RN trébuchait au premier tour dans la ville de Soliers, récoltant 20,24% des voix sur place, contre 33,53% pour Elisabeth Borne (Ensemble ! - Majorité présidentielle). Au deuxième tour, c'est encore Elisabeth Borne qui va remporter le plus de voix, avec 52,15% sur la seule circonscription couvrant les lieux.

11:02 - Les données démographiques de Soliers révèlent les tendances électorales Les données démographiques et socio-économiques de Soliers mettent en évidence des tendances nettes susceptibles de peser sur les résultats des élections législatives. Avec une densité de population de 417 habitants/km² et un pourcentage de chômeurs de 7,9%, les enjeux liés à l'emploi et à l'habitat sont des sujets majeurs. Le taux de foyers possédant au moins une voiture (93,13%) montre le poids des questions de transport et d'infrastructure dans les préoccupations des 877 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre d'allocataires de la CAF (16,39%) met en évidence des impératifs de suivi familial, alors que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (6,59%) indique des défis de sécurité de l'emploi. Les chiffres sur l'instruction à Soliers mettent en relief une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 14,84% des habitants ont obtenu seulement le bac par exemple. L'écart important entre les niveaux d'instruction pourrait avoir des répercussions sur le taux de participation.

09:32 - Législatives passées à Soliers : retour sur la participation électorale Au fil des élections antérieures, les 2 165 habitants de cette ville ont laissé transparaître leurs préférences de vote. Durant les précédentes élections européennes, le pourcentage de participation s'élevait à 56,03% des inscrits sur les listes électorales de Soliers, à comparer avec une participation de 59,53% lors des européennes de 2019. Pour rappel, dans la ville, le taux de participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 50,64% au premier tour. Au deuxième tour, 49,88% des électeurs ont exercé leur droit de vote. A l'occasion du deuxième tour de la présidentielle, 78,75% des personnes en âge de participer à une élection dans la ville avaient pris part à l'élection, à comparer avec une participation de 78,55% au premier tour, soit 1 348 personnes.