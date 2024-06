En direct

19:51 - Sur quel candidat vont converger les orphelins de la Nupes disparue à Souleuvre en Bocage ? Une autre interrogation qui entoure ces élections législatives 2024 sera celle du poids de la gauche après l'avènement du Front populaire. Lors du premier tour des élections des députés en 2022, à Souleuvre en Bocage, le binôme Nupes avait en effet réuni 21,76% des votes dans la commune. Un score à mettre en perspective avec les 21% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (16,67% pour Jean-Luc Mélenchon, 3,33% pour Yannick Jadot, 1,83% pour Fabien Roussel et 1,41% pour Anne Hidalgo). A l'issue des élections européennes plus récemment, Raphaël Glucksmann s'est arrogé 8,84% à Souleuvre en Bocage. Mais la gauche pourrait faire plus ce soir, puisque l'union ripolinée s'élève virtuellement à 19% cette fois, en faisant la somme des scores de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF).

18:42 - 8 points gagnés en 5 ans par l'extrême droite à Souleuvre en Bocage Difficile d'y voir clair dans l'ensemble de ces données. Mais des éléments se distinguent… L'évolution du RN, qui s'élève déjà à 8 points à Souleuvre en Bocage entre son score des européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le mouvement lepéniste semble en effet avoir progressé plus vite à l'échelle locale qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt 8 points de plus en 2024 qu'en 2019. A ce rythme, on peut penser que le RN sera tout proche des 30% voire plus dans la localité ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - La liste RN à 38,41% à Souleuvre en Bocage le 9 juin Rappeler l'épilogue du tout dernier test électoral peut aussi sembler une évidence au moment de se préparer au scrutin de ce 30 juin. Le résultat de la liste du Rassemblement national, avec Jordan Bardella comme chef de file aux européennes de juin, était en effet au plus haut à Souleuvre en Bocage, à 38,41%. Le RN a alors devancé Valérie Hayer à 16,77% et Raphaël Glucksmann à 8,84%.

14:32 - Marine Le Pen doublait Macron et Mélenchon à Souleuvre en Bocage lors de la présidentielle 2022 C'est certainement le scrutin présidentiel qui nous en apprend le plus sur le bord politique des habitants d'une commune. L'élection à la présidence de la République avait offert un gros avantage à Marine Le Pen il y a deux ans à Souleuvre en Bocage. Marine Le Pen prenait les devants avec 30,87% au 1er tour contre 29,54% pour Emmanuel Macron et 16,67% pour Jean-Luc Mélenchon sur le podium. Il n'y avait qu'une quatrième place enfin pour Éric Zemmour, avec 4,59% des voix. La candidate du RN s'inclinait en revanche face à Emmanuel Macron au second tour avec 47,92% contre 52,08%.

12:32 - Quel score pour Ensemble ce dimanche soir à Souleuvre en Bocage ? Le verdict du plus récent scrutin législatif est un enseignement précieux au moment de l'élection de ces 30 juin et 7 juillet. Aux législatives en 2022 à Souleuvre en Bocage, le RN se plaçait à la seconde position sur le podium, 23,15% des votants ayant choisi de faire confiance à son binôme, contre 36,97% pour Elisabeth Borne (Ensemble ! - Majorité présidentielle) au premier tour. Au second tour, il n'avait toujours pas réussi à s'imposer dans la localité, laissant de nouveau la victoire au binôme La République en Marche avec 55,23%. Elisabeth Borne conservait donc son avance sur place.

11:02 - Le poids démographique et économique de Souleuvre en Bocage aux législatives En pleine campagne électorale législative, Souleuvre en Bocage est perçue comme une commune dynamique et vivante. Avec ses 8 745 habitants, cette agglomération cosmopolite représente la richesse culturelle de la France contemporaine. Ses 380 entreprises démontrent une économie favorable. Le pourcentage de familles possédant au moins une voiture (78,6%) montre une dépendance à l'automobile, ce qui peut influencer les électeurs sur des questions de transport et d'infrastructure. La présence de 126 résidents étrangers favorise son pluriculturalisme. Malgré un pourcentage de demandeurs d'emploi de 7,38%, la commune dévoile un dynamisme certain, avec un revenu moyen par foyer fiscal de 28 363 euros/an. Chaque vote comptabilisé aujourd'hui à Souleuvre en Bocage participe à l'histoire de la France.

09:32 - Analyse de la participation aux précédentes élections à Souleuvre en Bocage Qu'en sera-t-il de l'abstention ce 30 juin 2024, lors du premier tour des législatives à Souleuvre en Bocage (14260) ? Pour rappel, dans la ville, l'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 52,45% au premier tour et seulement 53,04% au second tour. Qu'en sera-t-il cette année à Souleuvre en Bocage ? Pour comparer, au niveau national, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 atteignait 52% au premier tour et 54% au deuxième tour. En avril 2022, au premier tour de la présidentielle, parmi les 6 503 personnes en âge de voter dans la ville, 24,34% avaient boudé les urnes. L'abstention était de 21,62% au deuxième tour.