En direct

19:37 - Sur qui vont converger les supporters de la Nupes disparue à Tourville-sur-Odon ? L'union de gauche aux dernières législatives étant déjà morte, vers quel candidat vont se tourner ses électeurs lors de ces nouvelles élections de 2024 ? Et surtout, combien va en réunir le Nouveau Front populaire ? La réserve de voix semble conséquente : lors du premier tour des élections du Parlement il y a deux ans, à Tourville-sur-Odon, le binôme Nupes avait en effet rassemblé 35,65% des votes dans la commune. Une performance à comparer avec les 33% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Raphaël Glucksmann a plus récemment obtenu 22,79% à Tourville-sur-Odon début juin. Mais on donne la gauche plus haut ce dimanche soir, puisque l'union ripolinée peut théoriquement atteindre 38% cette fois, en ajoutant les résultats de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF).

18:42 - Comment s'en sort le Rassemblement national avant les législatives à Tourville-sur-Odon ? Difficile de tirer des conclusions de cette avalanche de résultats. Mais des pistes apparaissent… La progression du RN est déjà puissante à Tourville-sur-Odon entre le score de Jordan Bardella en 2019 (19,15%) et celui qu'il a obtenu le 9 juin dernier aux européennes (23,2%), de l'ordre de 4 points. Mais l'ascension pourrait être plus importante encore aux législatives 2024, les sondages offrant plutôt au RN un score de 30 à 35% dans l'ensemble du pays, beaucoup plus que les 18,68% de l'époque. Le RN pourrait ainsi se trouver à 20% localement ce 30 juin, si la dynamique était la même qu'aux européennes, voire bien plus encore selon la dynamique sondagière.

15:31 - Quels résultats pour les européennes à Tourville-sur-Odon il y a trois semaines ? Une autre élection a eu lieu bien plus récemment qu'il faut aussi étudier de près. D'autant que l'événement, majeur, a provoqué l'élection qui nous préoccupe maintenant. C'est en effet la liste Rassemblement national de Bardella qui s'est imposée aux élections du Parlement européen 2024 à Tourville-sur-Odon, avec 23,2% des électeurs devant la liste dirigée par Raphaël Glucksmann avec 22,79%, qui avait elle-même devancé la liste de Valérie Hayer avec 16,63%.

14:32 - 35% pour Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022 à Tourville-sur-Odon Dans les isoloirs de Tourville-sur-Odon, Marine Le Pen n'avait pas vraiment séduit lors du premier tour de la présidentielle il y a deux ans. Avec un timide 17,86%, la cheffe du Rassemblement national était reléguée à l'arrière-plan par Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon à respectivement 35% et 24,86% des bulletins exprimés. Au second tour, Emmanuel Macron l'emportait avec 67,04% devant Marine Le Pen (32,96%).

12:32 - Les résultats de la dernière législative ont-ils du sens pour l'élection de 2024 à Tourville-sur-Odon ? Le nombre d'électeurs glanés par le Rassemblement national sera scruté à la loupe pour cette élection du Parlement 2024, localement. Les législatives 2022 à Tourville-sur-Odon ne bénéficieront pas, au premier tour, au Rassemblement national, qui obtiendra 12,87% dans la commune, qui faisait partie de la 6ème circonscription du Calvados, alors que les candidats Nupes rassembleront 35,65% des voix. Au second tour, le RN échouait également, laissant encore le premier rang local aux concurrents étiquetés Nupes avec 42,09% contre 57,91% pour les vainqueurs. Noé Gauchard remportait donc ce scrutin sur place.

11:02 - Tendances démographiques et électorales à Tourville-sur-Odon : ce qu'il faut savoir Devant le bureau de vote de Tourville-sur-Odon, les citoyens se rassemblent pour se rendre aux urnes. Avec une population de 1 127 habitants répartis dans 423 logements, ce village présente une densité de 600 hab par km². L'existence de 48 entreprises sur son territoire illustre son dynamisme. Le pourcentage de foyers possédant au moins une voiture (92,43%) montre le poids des problématiques de mobilité et d'environnement dans les préoccupations des votants. Les citoyens, dont 41,29% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Dans cette mosaïque sociale, 53,22% des ménages sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 142,25 €, accable une ville qui vise un avenir prospère. Tourville-sur-Odon manifeste la vivacité et l'authenticité d'un pays en mouvement.

09:32 - Tourville-sur-Odon : quel était le pourcentage de participation aux précédentes législatives ? À Tourville-sur-Odon, l'un des facteurs importants de ce scrutin législatif 2024 sera incontestablement le taux de participation. Pour mémoire, dans la ville, le pourcentage de participation aux législatives 2022 se chiffrait à 53,58% au premier tour. Au deuxième tour, 54,91% des électeurs se sont déplacés. Qu'en sera-t-il pour les législatives à Tourville-sur-Odon ? En comparaison, à l'échelle nationale, le pourcentage de participation aux législatives 2022 atteignait 48% au premier tour et seulement 46% au deuxième tour, c’était moins qu’en 2017. A l'occasion du deuxième tour de la dernière présidentielle, le pourcentage de participation s'était élevé à 77,46% des inscrits sur les listes électorales de la ville, contre un taux de participation de 79,6% au premier tour, ce qui représentait 714 personnes.