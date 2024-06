En direct

19:51 - Sur qui vont se diriger les électeurs de la Nupes à Valdallière ? Alors que la Nupes avait fait une percée lors des élections législatives précédentes, mais n'existe déjà plus aujourd'hui, c'est le Front populaire qui s'avance cette fois. De quoi laisser planer le doute sur le vote de gauche dans les isoloirs. Le jour du premier round des élections législatives, en 2022, la candidature Nupes avait cumulé 17,3% des votes dans la localité. Une somme à mettre en perspective avec les 18% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle précédente, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Au moment des élections européennes plus récemment, Raphaël Glucksmann a glané 9,11% à Valdallière. Reste que dans la ville, il faudra aussi prendre en compte les 3,91% de la liste de Manon Aubry (La France insoumise), les 4,42% de Marie Toussaint (EELV) et les 2,12% de Léon Deffontaine (PC). Soit une somme de 18% cette fois.

18:42 - En cinq ans, l'extrême droite a grappillé 9 points à Valdallière Les élections se suivent et parfois ne se ressemblent pas, mais quelques conclusions s'imposent tout de même. Ce sont déjà 9 points qui ont ainsi été pris par le RN à l'échelle locale entre son score des européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Une avancée notable. Avec une projection rapide, on peut donc penser que le RN sera tout proche des 40% à Valdallière ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Le 9 juin dernier, la victoire de Bardella à Valdallière Revenir quelques semaines en arrière peut sembler encore plus pertinent au moment de se familiariser avec le scrutin de ce 30 juin, le verdict qui s'est imposé à tous à l'issue des élections du 9 juin dernier étant un précédent majeur. 42,8% des suffrages sont en effet tombés vers le RN de Jordan Bardella il y a quelques jours, aux élections du Parlement européen à Valdallière, face à Valérie Hayer à 13,07% et Raphaël Glucksmann à 9,11%. Le mouvement eurosceptique l'a emporté avec 930 habitants de Valdallière passés par les bureaux de vote.

14:32 - Une longueur d'avance pour Marine Le Pen à Valdallière lors de l'élection présidentielle Le choix du chef de l'Etat est certainement la meilleure loupe pour jauger une préférence politique locale. Marine Le Pen avait frappé très fort à Valdallière à l'issue de la dernière élection présidentielle avec un nombre de votes correspondant à 36,18% dès le premier tour. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient derrière à 25,01% et 14,3% des voix. La quatrième place était pour Éric Zemmour, avec seulement 4,83% des suffrages pour sa part. Au second tour, la candidate du RN surclassait aussi Emmanuel Macron avec 54,24% contre 45,76%.

12:32 - Un RN déjà favori ce soir Regarder dans le rétro pour voir le plus récent scrutin législatif peut sembler une évidence au moment de cette nouvelle élection des 30 juin et 7 juillet. Lors des élections de la nouvelle Assemblée nationale, il y a deux ans, le Rassemblement national tirait son épingle du jeu à Valdallière. C'est en effet Jean-Philippe Roy qui se classait en tête au premier tour avec 28,19% dans la commune, qui votait pour la 6ème circonscription du Calvados. C'est en revanche Elisabeth Borne (Ensemble ! - Majorité présidentielle) qui avait pris l'avantage chez les électeurs de Valdallière au second tour, avec 51,96%.

11:02 - Analyse démographique et économique des élections législatives à Valdallière La composition démographique et la situation socio-économique de Valdallière façonnent les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur influence sur les élections législatives. La pyramide des âges peut agir sur les priorités des mesures, notamment en matière d'instruction et de santé. Dans l'agglomération, 19,3% de la population est âgée de 14 ans et moins, et 26,05% ont 60 ans et plus. Avec ses 7,15% d'agriculteurs pour 5 699 habitants, cette agglomération est un subtil mélange d'urbanité et de ruralité. Le nombre d'allocataires de la CAF (15,93%) révèle des besoins de suivi familial, tandis que le taux de salariés en CDD (7,91%) indique des enjeux de stabilité du travail. Les chiffres sur l'éducation à Valdallière mettent en relief des disparités notables en termes de niveaux d'instruction, avec 14,43% des habitants ayant obtenu seulement le bac par exemple. L'écart important entre les niveaux d'instruction pourrait avoir des répercussions sur le taux d'abstention.

09:32 - Taux d'abstention aux élections : le cas de Valdallière Le niveau de participation constituera un critère important de ces élections législatives à Valdallière. La flambée des prix qui pèse sur les finances des ménages, cumulée avec les préoccupations liées à la situation géopolitique actuelle, seraient notamment susceptibles d'inciter les citoyens de Valdallière à s'intéresser plus fortement au scrutin. Il y a 2 ans, pour le premier tour de la dernière élection présidentielle, le taux de participation avait atteint 76,74% au niveau de la ville. La participation était de 78,05% au second tour, ce qui représentait 3 381 personnes. Pour comparer, dans la ville, le taux de participation aux législatives 2022 se chiffrait à 50,73% au premier tour. Au deuxième tour, 48,95% des électeurs se sont déplacés. Quel député succédera à Elisabeth Borne dans la 6ème circonscription du Calvados ?