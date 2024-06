En direct

19:50 - Qui vont élire les supporters de l'ancienne Nupes à Verson ? La dynamique de la gauche est aussi à prendre en compte lors de ces législatives, avec une inconnue : les intentions de ceux qui avaient opté pour la Nupes, qui avait percé aux dernières législatives, mais qui n'existe plus aujourd'hui. Le Nouveau Front populaire, qui manque toujours d'une figure tutélaire, devrait en séduire une part. La somme des suffrages n'est pas négligeable. Lors du premier tour des élections du Parlement il y a deux ans, à Verson, le binôme Nupes avait en effet enregistré 31,64% des votes dans la commune. Une poussée à compléter avec les 34% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Aux élections européennes plus récemment, la liste de Raphaël Glucksmann s'est élevée à 24,29% à Verson. Reste que dans la ville, il faudra aussi prendre en compte les 7,42% de la liste de Manon Aubry (La France insoumise), les 6,15% de Marie Toussaint (EELV) et les 2,75% de Léon Deffontaine (Parti communiste). Autrement dit une somme de 39% cette fois.

18:42 - Le Rassemblement national à Verson, un favori aux législatives ? Difficile de résumer clairement tous ces résultats. Mais quelques grandes lignes se dégagent… Le Rassemblement national devrait s'afficher à 20% à Verson lors du premier tour de ces législatives si la situation annoncée par les européennes 2024 se répercute localement. Le parti frontiste est même crédité d'environ 30% des voix dans le pays, soit une quinzaine de points de plus qu'en 2022. Un surplus à ajouter aussi à son résultat dans la localité ce dimanche 30 juin ? Le calcul est accrobatique, mais cela reste cohérent au regard de la progression du mouvement sur place. Le RN a en effet déjà gagné 5 points ici, en cinq ans seulement, entre la candidature de Bardella en 2019 et celle de 2024.

15:31 - Verson pas vraiment en phase avec la France lors des élections du 9 juin Mentionner les résultats de la toute dernière élection en date semble aussi évident au moment d'anticiper le scrutin de ce dimanche 30 juin. Donné gagnant par les sondages, Jordan Bardella a échoué en effet aux élections européennes 2024 sur place. Le candidat RN est arrivé troisième, avec 18,9%, derrière Raphaël Glucksmann avec 24,29% et Valérie Hayer avec 21,76%.

14:32 - 35,74% pour Emmanuel Macron lors de la présidentielle 2022 à Verson L'inclinaison des habitants d'une ville transparait bien souvent le plus dans les choix faits lors de l'élection du chef de l'Etat. La ville de Verson avait offert à Marine Le Pen 15,28% lors du premier tour de l'élection du chef de l'Etat. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon avaient doublé cette fois la cheffe de file du RN avec 35,74% et 22,23% des suffrages. Le deuxième tour de scrutin restera synonyme de défaite pour la patronne du RN, Emmanuel Macron s'imposant avec 72,85% contre 27,15% pour Le Pen.

12:32 - Quel score pour le bloc présidentiel aux législatives 2024 à Verson ? Le verdict du plus récent scrutin législatif peut sembler un enseignement précieux au moment des élections qui se jouent. Au moment de fournir ou non une majorité à la France il y a deux ans, le Rassemblement national ratait la marche au premier tour dans la ville de Verson, grappillant 11,67% des votes sur place, contre 38,93% pour Elisabeth Borne (LREM). Ce ne sera pas mieux au second tour, le RN étant toujours incapable d'inquiéter le gagnant et laissant la place à Elisabeth Borne (Ensemble ! - Majorité présidentielle) pour le leadership localement.

11:02 - Verson : démographie et socio-économie impactent les élections législatives La composition démographique et la situation socio-économique de Verson contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur impact sur les législatives. Dans la ville, 33% de la population est âgée de 29 ans et moins, et 8,09% sont des personnes âgées. La répartition par âge peut agir sur les priorités des politiques en ce qui concerne l'éducation et la santé. Le taux de familles ne détenant aucune voiture (14,27%) souligne une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut impacter les 1 613 électeurs sur des problématiques de mobilité et d'infrastructure. Le nombre d'allocataires de la CAF (18,48%) met en lumière la nécessité d'un suivi familial, tandis que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (7,61%) fait ressortir des défis de sécurité du travail. Les données sur l'instruction à Verson mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 22,89% des résidents n'ayant obtenu aucun diplôme, cela souligne un besoin important de renforcement des politiques éducatives.

09:32 - Pourcentage d'abstention aux élections : le cas de Verson Comment votent généralement les citoyens de cette commune ? Au moment des élections européennes de début juin, 37,47% des personnes habilitées à voter à Verson avaient déserté les urnes, à comparer avec une abstention de 41,19% il y a cinq ans. Pour mémoire, dans la commune, le taux d'abstention aux législatives 2022 s'élevait à 43,02% au premier tour. Au deuxième tour, 42,29% des électeurs n'ont pas exercé leur droit de vote. A l'occasion du deuxième tour de la dernière présidentielle, le taux d'abstention avait représenté 18,68% dans la commune. L'abstention était de 18,3% au premier tour.