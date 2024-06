En direct

19:49 - La gauche avec le RN et Ensemble en duel à Villers-Bocage pour ces législatives 2024 ? L'autre interrogation qui entoure ces élections législatives est celle du poids de la gauche après la création du Front populaire, un an après la rupture de la coalition de Mélenchon. Le jour du premier round des dernières législatives, il y a deux ans, la candidature Nupes avait attiré 18,74% des suffrages dans la localité. Une percée à affiner avec les 20% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle qui avait précédé (14,41% pour Jean-Luc Mélenchon, 3,29% pour Yannick Jadot, 1,55% pour Fabien Roussel et 2,11% pour Anne Hidalgo). La liste PS-Place publique menée par Glucksmann a plus récemment cumulé 9,95% à Villers-Bocage pour les élections continentales. Reste que dans la cité, il faudra aussi tenir compte des 5,32% de Manon Aubry (La France insoumise), les 1,83% de Marie Toussaint (EELV) et les 1,4% de Léon Deffontaine (PC). En d'autres termes, un total de 16% cette fois.

18:42 - En 5 ans, le RN a grappillé 12 points à Villers-Bocage Les élections se suivent et parfois ne se ressemblent pas, mais il y a des conclusions à tirer de tous ces chiffres. Ce sont déjà 12 points qui ont ainsi été subtilisés par le RN au niveau local entre les européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Une progression conséquente. On ne peut donc pas exclure que le RN puisse atteindre voire dépasser les 31% ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Une avance du RN à Villers-Bocage au début du mois Revenir quelques semaines en arrière apparaît également comme pertinent au moment d'anticiper le scrutin de ce dimanche 30 juin. Dans le détail en effet, la liste du Rassemblement national, avec Jordan Bardella comme chef de file, s'est arrogée les européennes à Villers-Bocage. Le mouvement a convaincu 43,02% des votes, devant Valérie Hayer à 20,07% et Raphaël Glucksmann à 9,95%.

14:32 - Le résultat de la présidentielle 2022, un marqueur aussi à Villers-Bocage L'inclinaison des habitants d'une commune émerge sans doute le plus dans le verdict de la présidentielle. Villers-Bocage avait préféré Emmanuel Macron pour le premier tour de l'élection présidentielle 2022. Avec 29,5%, Marine le Pen était reléguée en deuxième position par son rival, crédité de 33,04% des votes. Les troisième et quatrième places étaient pour Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour, avec respectivement 14,41% et 5,03% des voix. Et Marine Le Pen ne rattrapait pas le président sortant au second tour, avec 46,29% contre 53,71%.

12:32 - Quel score pour le bloc présidentiel aux législatives 2024 à Villers-Bocage ? Regarder le plus récent scrutin législatif apparaît comme une évidence au moment de l'élection du jour. Même si ceci ne prédit pas le futur… Lors des dernières législatives à Villers-Bocage, le RN arrivait à la deuxième place, 23,56% des électeurs s'étant tournés vers son binôme, contre 38,31% pour Elisabeth Borne (Ensemble ! - Majorité présidentielle) au premier tour. Au second tour, il n'avait toujours pas réussi à s'imposer dans la localité, laissant de nouveau la première place au binôme LREM avec 56,17%. Elisabeth Borne remportait donc cette élection sur place.

11:02 - Villers-Bocage aux urnes : analyse démographique et économique des enjeux électoraux Quelle influence les habitants de Villers-Bocage exercent-ils sur les résultats des législatives ? Le pourcentage de demandeurs d'emploi à 8,21% peut avoir un effet sur les espoirs des habitants quant aux politiques sur l'emploi. Avec 40,13% de population active et une densité de population de 539 habitants par km², peut-on s'attendre à un fort engagement électoral ? Un salaire moyen mensuel net de 2052,42 €/mois montre le poids des problématiques sur la répartition des richesses dans les interrogations des 1 112 votants. Le nombre de familles monoparentales (20,27%) met en lumière des besoins d'accompagnement familial, alors que le taux de salariés en CDD (7,12%) indique des enjeux de sécurité de l'emploi. Les données sur l'instruction à Villers-Bocage mettent en exergue une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 12,81% des résidents ont obtenu seulement le baccalauréat par exemple, ce qui met en lumière la nécessité d'une réflexion approfondie sur les politiques éducatives et d'emploi du pays.

09:32 - Analyse de la participation aux précédentes élections à Villers-Bocage L'une des clés de ces législatives 2024 sera sans nul doute l'abstention à Villers-Bocage. L'inflation dans le pays serait par exemple en mesure de augmenter l'importance de l'élection aux yeux des citoyens de Villers-Bocage. Pour le deuxième tour de la dernière élection présidentielle, sur les 2 201 inscrits sur les listes électorales au sein de la commune, 77,12% avaient pris part au scrutin, contre une participation de 74,69% au premier tour, ce qui représentait 1 644 personnes. En comparaison, dans la commune, la participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 49,96% au premier tour. Au deuxième tour, 48,34% des votants ont exercé leur droit de vote. Quel député détrônera Elisabeth Borne dans la 6ème circonscription du Calvados ?