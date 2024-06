Résultat des législatives à Vire : ce que les premiers chiffres disent du 1er tour

17:46 - Vire Normandie dans la moyenne française concernant Bardella il y a trois semaines Regarder un peu moins loin en arrière apparaît également comme indispensable au moment de se familiariser avec le scrutin de ce dimanche 30 juin. C'est en effet la liste RN de Jordan Bardella qui a remporté les européennes il y a trois semaines à Vire Normandie, avec 34.12% des suffrages exprimés, soit 2009 voix, devant celle de Valérie Hayer avec 19.87%, et la liste de Raphaël Glucksmann avec 12.74%.

17:38 - Découvrez le taux de participation à 17h dans le Calvados Les taux de participation à 17h sont désormais connus. Celui du Calvados (14) s'établit 65,82% ce qui est au dessus du chiffre de la participation nationale qui s'établit à 59%.

16:54 - Vire Normandie avait voté Macron au premier tour de l'élection présidentielle C'est incontestablement l'élection du chef de l'Etat qui est l'indicateur le plus précis sur le bord politique des habitants d'une commune. C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en première position à Vire Normandie lors du premier tour de la présidentielle avec 34.89%, devant Marine Le Pen. La candidate obtenait 25.26%. L'échec était plus fort encore pour Jean-Luc Mélenchon et Valérie Pécresse, avec 14.86% et 5.17% des voix. Et la patronne du RN n'arrivait pas à reprendre l'avantage au second tour, avec 40.71% contre 59.29%.

16:42 - Élisabeth Borne a voté dans la 6e circonscription du Calvados L'ancienne Première ministre (parti Renaissance) a voté dans la 6e circonscription du Calvados (Vire-Evrecy). Elle est candidate à sa réélection face à 8 candidats qui se disputent le siège de député à ces élections législatives anticipées, dont notamment Noé Gauchard du Nouveau Front populaire.

16:36 - Quel score pour la majorité aux élections législatives à Vire Normandie ? Regarder dans le rétro pour décortiquer le plus récent scrutin législatif fait figure d'évidence au moment de cette nouvelle élection des 30 juin et 7 juillet. Aux législatives en 2022 à Vire Normandie, le RN finissait à la seconde position sur le podium, 19.48% des habitants passés par les urnes ayant voté pour son binôme, contre 44.99% pour Elisabeth Borne (Ensemble !) au premier tour. Au deuxième, il n'avait toujours pas réussi à s'imposer dans la ville, laissant de nouveau le premier rang au binôme Ensemble ! (58.21%). Elisabeth Borne s'imposait donc définitivement sur place.

15:48 - Les enjeux locaux de Vire Normandie : tour d'horizon démographique Dans la ville de Vire Normandie, la population aura-t-elle un impact sur les résultats des élections législatives ? La jeunesse et les demandeurs d'emploi jouent un rôle central dans l'agglomération, avec près de 28% de la population ayant 29 ans et moins, et un taux de chômeurs de 10,4%. Un salaire moyen mensuel net de 2048,46 € par mois souligne l'importance des questions sur le pouvoir d'achat dans les interrogations des 6 298 votants. Le nombre d'allocataires de la CAF (21,22%) met en lumière la nécessité d'un accompagnement familial, alors que le taux de salariés en CDD (9,77%) indique des défis de sécurité du travail. Les chiffres sur l'éducation à Vire Normandie mettent en avant des disparités notables en termes de niveaux d'instruction, avec 14,3% des résidents ayant obtenu seulement le bac par exemple. Ces statistiques, associées aux données sur les revenus, invitent à une analyse plus fine des facteurs influençant les parcours éducatifs et professionnels des individus.

15:30 - Une participation en nette hausse dans le Calvados Avec 28,06% de taux de participation à midi dans le Calvados pour ce premier tour des élections législatives, les électeurs se sont davantage mobilisés qu'en 2022, où ce taux était de 18,02 % seulement à la même heure. L'ancienne Première ministre Elisabeth Borne se présente à nouveau dans sa 6e circonscription du Calvados. Lors des législatives de 2022, elle avait totalisé 52,46% des suffrages exprimés face au candidat de la NUPES, Noé Gauchard.

10:59 - Coup d'envoi des législatives à Vire Normandie : la participation en question À Vire Normandie, le niveau de participation constituera indiscutablement l'un des critères décisifs de ces législatives 2024. Pour mémoire, dans la ville, l'abstention aux législatives 2022 s'élevait à 51,42% au premier tour et seulement 50,32% au second tour. Qu'en sera-t-il cette année à Vire Normandie ? Au premier tour de la présidentielle, le pourcentage d'abstention avait atteint 28,19% des inscrits sur les listes électorales de la ville. Le taux d'abstention était de 26,27% au second tour. Le désir de changement des habitants pourrait potentiellement inciter les habitants de Vire Normandie à ne pas rester chez eux.