Résultat des législatives au Bernard : l'élection 2024 en direct

14:32 - 29,42% pour Marine Le Pen lors de la dernière présidentielle au Bernard

L'inclinaison des habitants d'une commune se reflète bien souvent le plus dans les résultats de l'élection du chef de l'Etat. La communauté des électeurs du Bernard avait massivement exprimé sa préférence pour Marine Le Pen au terme de la présidentielle de 2022 puisque la figure du parti d'extrême droite l'emportait avec 29,42% au premier tour. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon étaient distancés à 27,21% et 15,7% des voix. Le Bernard n'avait qu'une quatrième place à offrir à Éric Zemmour, avec 7,44% des suffrages pour sa part. La patronne du RN s'inclinait en revanche face à Emmanuel Macron au second tour avec 47,72% contre 52,28%.