17:24 - Un RN au sommet aussi au Girouard le 9 juin dernier ? Le résultat de ce 30 juin au soir fera certainement écho au séisme survenu le 9 juin dernier. Si on rentre dans le détail en effet, la liste du Rassemblement national, avec un certain Jordan Bardella tête de liste, s'est arrogée les élections du Parlement européen 2024 au Girouard. L'extrême droite séduisait 46,99% des voix, face à Valérie Hayer à 10,6% et Raphaël Glucksmann à 10,36%.

14:32 - Quel était le résultat de l'élection présidentielle au Girouard ? L'élection du président de la République est incontestablement la principale clé pour évaluer une tendance politique locale. Marine Le Pen avait fini en tête avec 34,84% au 1er tour de la présidentielle de 2022 au Girouard. Emmanuel Macron était deuxième avec 23,13% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 13,59%. Éric Zemmour se contentait de la quatrième place avec seulement 7,19% des suffrages pour sa part. La candidate du RN s'imposait finalement au second round dans la commune avec 55,09%, devant Emmanuel Macron à 44,91%.

12:32 - Quel score au Girouard pour le Rassemblement national ce dimanche ? Jeter un œil sur le plus récent scrutin législatif peut sembler une évidence au moment de l'élection cruciale des 30 juin et 7 juillet. Les élections législatives 2022 avaient donné un très bon départ pour le RN au Girouard. C'est en effet Franck Laloue qui se plaçait en pôle position au premier tour avec 27,51% dans la commune, qui faisait partie de la 2ème circonscription de la Vendée. La victoire finale était ensuite promise en revanche à Béatrice Bellamy (La République en Marche) chez les électeurs avec 52,05%.

11:02 - Le Girouard : élections législatives et dynamiques démographiques Dans la ville du Girouard, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent d'affecter le résultat des législatives. La répartition démographique pourrait avoir un effet sur les orientations des politiques en matière d'instruction et de soins de santé. Dans le village, 37% de la population est âgée de 0 à 29 ans, et 5,27% sont des personnes âgées. Le pourcentage de foyers ne disposant d'aucune voiture (15,98%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 360 votants sur des problématiques de transport et d'aménagement routier. Le nombre d'allocataires de la CAF (15,12%) met en évidence des besoins d'accompagnement familial, tandis que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (6,8%) fait ressortir des enjeux de sécurité du travail. Les chiffres sur l'éducation au Girouard mettent en relief des disparités notables en termes de niveaux d'éducation, avec 20,05% des habitants ayant obtenu seulement le bac par exemple. La France devrait prendre en compte ces disparités et proposer des mesures concrètes pour favoriser l'égalité des chances.

09:32 - Elections législatives passées au Girouard : retour sur la participation électorale Comment ont voté le plus souvent les citoyens de cette localité lors des scrutins électoraux antérieurs ? Début juin, durant les élections européennes, 49,82% des électeurs du Girouard avaient déserté les urnes, contre un taux d'abstention de 48,78% en 2019. Pour rappel, dans la localité, le taux d'abstention aux législatives 2022 atteignait 56,68% au premier tour et seulement 59,45% au deuxième tour. A l'occasion du second tour de la dernière présidentielle, le taux d'abstention avait atteint 18,24% au sein de la localité, à comparer avec une abstention de 21,14% au premier tour.