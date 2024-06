Résultat des législatives au Val-Saint-Germain : l'élection 2024 en direct

Le résultat de ce 30 juin au soir fera sans doute écho au raz de marée survenu le 9 juin dernier. Le 9 juin en effet, au Val-Saint-Germain, la liste du RN, avec un certain Jordan Bardella comme tête de file, l'a emporté, récoltant 26,17% des voix contre Valérie Hayer à 20,91% et Raphaël Glucksmann à 13,94%.

Le résultat de la dernière présidentielle, un marqueur aussi au Val-Saint-Germain

La préférence des habitants d'une commune transparait bien souvent le plus dans les résultats de l'élection à la présidence de la République. C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en tête au Val-Saint-Germain lors du premier tour de la présidentielle avec 36,5%, devant Marine Le Pen. La candidate du RN obtenait 18,1%. Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour prenaient les troisième et quatrième places avec respectivement 16,24% et 7,86% des voix. Et Marine Le Pen ne créait pas la surprise au second tour, avec 32,53% contre 67,47%.