Résultat des législatives aux Granges-le-Roi : l'élection 2024 en direct

16:32 - Un 29,91% dans la moyenne nationale pour le RN aux Granges-le-Roi le 9 juin Le résultat de ce dimanche 30 juin va peut-être se rapprocher bien plus du verdict des électeurs établi le 9 juin dernier, lors du choix des députés européens. Le score de la liste RN, emmenée par Jordan Bardella aux européennes de juin, était en effet au plus haut aux Granges-le-Roi, avec 29,91%, soit 160 voix dans la ville. Le mouvement eurosceptique doublait alors Valérie Hayer à 14,02% et Raphaël Glucksmann à 13,08%.

14:32 - 26,79% pour Emmanuel Macron au premier tour de la dernière présidentielle aux Granges-le-Roi C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en première position aux Granges-le-Roi lors du premier tour de la présidentielle avec 26,79%, dépassant Marine Le Pen. La représentante du RN obtenait 23,08%. Les Granges-le-Roi n'avait qu'une troisième et une quatrième place à offrir à Jean-Luc Mélenchon et Valérie Pécresse, avec seulement 21,15% et 8,24% des suffrages. Et Marine Le Pen n'arrivait pas à reprendre l'avantage au second tour, avec 41,67% contre 58,33%.

12:32 - Aux Granges-le-Roi, les résultats des dernières législatives toujours aussi valables aujourd'hui ? Le nombre d'électeurs séduits par Jordan Bardella ce soir sera une des clés pour ces élections des députés au niveau local, comme au niveau national. Le RN se prenait les pieds dans le tapis dans la commune des Granges-le-Roi il y a deux ans, lors des législatives, avec 14,64% au premier tour, contre 34,60% pour Isabelle Perdereau (Les Républicains), Les Granges-le-Roi faisant partie de la 3ème circonscription de l'Essonne. Sur la commune des Granges-le-Roi, c'est finalement une majorité La République en Marche qui sera choisie lors du second tour, achevant la défaite du parti d'extrême droite.

11:02 - Comprendre l'électorat des Granges-le-Roi : un regard sur la démographie locale Quelle influence les habitants des Granges-le-Roi exercent-ils sur les résultats des élections législatives ? Avec une densité de population de 94 hab/km² et un taux de chômage de 5,26%, le marché du travail et les questions d'habitat sont des sujets majeurs. Le taux de familles détenant au moins une voiture (91,74%) souligne une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 537 électeurs sur des questions de mobilité et d'environnement. Le nombre d'allocataires de la CAF (13,44%) met en évidence la nécessité d'un soutien familial, tandis que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (6,21%) indique des défis de stabilité de l'emploi. Les données sur l'instruction aux Granges-le-Roi mettent en relief des disparités notables en termes de niveaux d'instruction, avec 15,64% des résidents ayant obtenu seulement le baccalauréat par exemple. Ces chiffres, couplés aux données sur les revenus, soulèvent des questions quant à l'efficacité des politiques éducatives et d'emploi menées à l'échelle du pays.

09:32 - Pourcentage d'abstention aux élections : le cas des Granges-le-Roi Comment votent ordinairement les habitants de cette ville ? Il y a trois semaines, à l'occasion des précédentes élections européennes, 39,61% des électeurs des Granges-le-Roi avaient déserté les urnes, contre une abstention de 39,48% en 2019. Pour rappel, dans la ville, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 39,66% au premier tour. Au second tour, 42,92% des citoyens ne se sont pas déplacés. Il y a 2 ans, au premier tour de la présidentielle, 15,84% des électeurs inscrits dans la ville avaient déserté les urnes, contre une abstention de 17,44% au deuxième tour.