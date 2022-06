Résultat de la législative à Albertville : en direct

En direct

17:10 - Les sondages d'intentions de vote ont-ils du sens pour les législatives 2022 à Albertville ? Le bloc LREM-Ensemble et la coalition des Insoumis et des autres forces de gauche ont vu leur écart se réduire dans les intentions de vote jusqu'à descendre à un minuscule point avant la trêve (27% contre 28% selon le dernier sondage), devant un Rassemblement national très proche, au-dessus de 19%. Ces indicateurs des dernières heures se répéteront sans doute à Albertville. Mais impossible d'ignorer les particularités locales. Or à Albertville, Marine Le Pen accostait en pôle position de l'élection présidentielle 2022 avec 24,34% des voix au premier tour, devant Emmanuel Macron à 24,19%, puis, avec 23,53%, Jean-Luc Mélenchon et enfin, à 6,96%, Éric Zemmour.

14:30 - L'abstention reste l'un des chiffres les plus attendus de ces élections législatives à Albertville Ce dimanche 12 juin, lors du premier tour des législatives à Albertville, qu'en sera-t-il de la participation ? La hausse généralisée des prix qui alourdit le budget des Français cumulée avec les préoccupations dues à la guerre en Ukraine sont notamment susceptibles de faire gagner le pourcentage d'abstention à Albertville (73200). Lors du second tour de la dernière élection présidentielle, 29,11% des personnes en âge de participer à une élection dans l'agglomération avaient boudé les urnes. Le taux d'abstention était de 25,12% au premier tour. En comparaison, à l'échelle nationale, le pourcentage de participation à la présidentielle 2022 se chiffrait à 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au second tour, c'était presque un record.

11:30 - A la publication des résultats des élections législatives 2022, quels seront les pourcentages de participation à Albertville ? Au cours des dernières consultations démocratiques, les 19 772 habitants de cette agglomération ont dévoilé leurs préférences de vote. Durant les législatives de 2017, 39,96% des personnes aptes à participer à une élection à Albertville avaient pris part au scrutin au premier tour, contre une participation de 33,5% pour le second round. Plus d'un électeur sur deux ne s'est pas déplacé pour les élections législatives de 2017. Une nouvelle abstention record se profile-t-elle en 2022 ? Les chiffres nationaux de 2017 étaient les suivants : l'abstention aux législatives s'élevait à 51,30% au premier round et 57,36% au second tour, c’était plus qu’en 2012.