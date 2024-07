Résultat des législatives 2024 à la Plagne Tarentaise (73210) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:14 - Que vont peser les électeurs de gauche à la Plagne Tarentaise ? Alors que le Front populaire semble avoir pris la place de la Nouvelle union populaire et sociale (moins de 26% pour la Nupes à l'échelle nationale en 2022 et plus de 28% pour le NFP dimanche dernier), reste désormais à savoir si cette performance va se concrétiser ce dimanche, pour le second tour des législatives. Le jour du premier round des législatives, le binôme Front populaire a pour sa part cumulé 22,49% des bulletins à la Plagne Tarentaise. Un score plus important par rapport au résultat de la Nupes au premier tour de 2022 (2 points de plus).

20:58 - Comment s'en est sorti le Rassemblement national à la Plagne Tarentaise aux dernières législatives ? L'évolution du Rassemblement national aura été bien plus importante en France entre les deux dernières législatives qu'entre les deux dernières européennes, une progression deux fois plus importante. Si on se penche sur la progression du Rassemblement national qui se dégage des dernières élections à l'échelle nationale, soit environ quinze points de plus pour les candidats du parti en 2024 qu'en 2022, le chemin parcouru semble déjà long. La part de suffrages arrachés par les lepénistes à la Plagne Tarentaise s'élève par ailleurs à 15 points sur la même période (de 15,08% en 2022 à 30,44% le 30 juin dernier). Assez pour annoncer un ancrage durable du parti dans la ville, quoi qu'il arrive ce dimanche 7 juillet.

20:29 - La dernière législative, un rappel utile pour les résultats de ce soir à la Plagne Tarentaise Il s'agit désormais de savoir si l'évolution du scrutin au second tour sera semblable à celle de 2022 ou différente. Avec 36,62% à la Plagne Tarentaise, le binôme Les Républicains avait également été placé en tête par les électeurs de la ville au premier tour des législatives à l'époque. La commune n'ayant déjà voté que pour une seule circonscription sur son territoire. Au second tour encore, la première place reviendra au ticket Les Républicains (68,28% contre 31,72% pour Nupes). Vincent Rolland conservait donc son avance sur place.

20:05 - Vincent Rolland (Les Républicains) en tête lors des législatives à la Plagne Tarentaise Selon les études publiées juste avant le second tour, le Rassemblement national devrait s'arroger entre 210 et 250 députés au terme du deuxième tour des élections législatives. L'alliance des insoumis, des socialistes et leurs partenaires pourrait rafler jusqu'à 200 sièges. De leur côté, les candidats de la majorité fidèles à Emmanuel Macron pourraient conserver entre 95 et 125 sièges. Il faudra bien entendu tenir compte des spécificités locales. Grâce à 42,45% des voix, Vincent Rolland (Les Républicains) a pris la tête à la Plagne Tarentaise, dimanche 30 juin à l'occasion du premier tour de l'élection législative. Un score qui lui a permis de devancer Pauline Ract-Brancaz (Rassemblement National) et Pascale Martinot (Nouveau Front populaire) avec 30,44% et 22,49% des électeurs. Vincent Rolland était aussi en tête dans la 2ème circonscription de la Savoie dans son ensemble, avec cette fois 36,84%, devant Pauline Ract-Brancaz avec 35,19% et Pascale Martinot avec 22,97%.

19:21 - Quelles différences entre les scrutins électoraux 2024 à la Plagne Tarentaise ? Au cours des dernières années, les 3 945 habitants de cette commune ont laissé entrevoir leurs habitudes de vote. Le 30 juin dernier, 68,44% des électeurs de la Plagne Tarentaise ont fait le déplacement lors du 1er round des élections législatives 2024, un chiffre supérieur à celui des dernières élections européennes. Début juin, durant le scrutin européen, parmi les 3 517 personnes en âge de voter à la Plagne Tarentaise, 48,99% avaient effectivement pris part au vote, contre une participation de 44,76% lors du scrutin de 2019. Pour comparer, à l'échelle nationale, la participation aux élections européennes 2024 représentait 51,5% lors de l'unique tour du scrutin.

18:35 - La participation peut-elle baisser à l'occasion du 2e tour des législatives à la Plagne Tarentaise ? L'un des critères importants de ces législatives 2024 est sans nul doute le taux de participation. Dimanche dernier, le pourcentage d'abstention au 1er tour des élections législatives 2024 à la Plagne Tarentaise s'élevait à 31,56%. Il y a 2 ans, pour le deuxième tour de la présidentielle, sur les 3 509 inscrits sur les listes électorales dans la ville, 24,32% avaient déserté les urnes. Le taux d'abstention était de 23,03% au premier tour. Pour rappel, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 atteignait 53,87% au premier tour. Au deuxième tour, 55,97% des citoyens ne se sont pas déplacés. Peut-on pronostiquer l'abstention d'aujourd'hui à la Plagne Tarentaise ? Les enjeux de ce scrutin historique seraient capables de modifier les choix que feront les habitants de la Plagne Tarentaise.

17:29 - Démographie et politique à la Plagne Tarentaise, un lien étroit Dans le cadre de la campagne électorale législative, La Plagne Tarentaise se présente comme une commune dynamique et animée. Avec ses 3 814 habitants, cette ville cosmopolite reflète la richesse culturelle de la France contemporaine. Avec 998 entreprises, La Plagne Tarentaise offre un environnement favorable à l'innovation et l'entrepreneuriat. Dans la ville, 16,93% des résidents sont âgés de 0 à 14 ans, et 23,77% de plus de 60 ans, ce qui pourrait agir sur les priorités des mesures en matière d'éducation et de soins de santé. La Plagne Tarentaise incarne une communauté diversifiée, avec ses 162 résidents étrangers, renforçant la richesse sociale et culturelle de la ville. Malgré un pourcentage de demandeurs d'emploi de 3,76%, la commune révèle un salaire moyen mensuel net de 2277,6 € par mois, témoignant un certain niveau de prospérité. La Plagne Tarentaise manifeste la vitalité et les valeurs d'un pays en mouvement.