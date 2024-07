Résultat des législatives 2024 à Grignon (73200) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:12 - Un vote de gauche entre 24% et 24,25% à Grignon pour ces législatives L'électorat de gauche va-t-il rester conforme au Nouveau Front populaire lors du second tour des élections de 2024 ou se transférer vers une autre candidature ? L'attelage a récolté un peu plus de 28% des voix à l'échelle nationale dimanche dernier alors que la Nupes en avait récolté plus de 25,6% il y a deux ans. A l'occasion du premier round des législatives, le binôme Front populaire a pour sa part cumulé 24,25% des voix à Grignon. Une hausse de 1 point par rapport à celui de la Nupes au premier tour de 2022. Rendez-vous dans quelques minutes pour découvrir si la gauche a égalé ou non son score de 2022 lors du second tour, soit 43,53% à l'époque.

20:58 - En 2 ans, le Rassemblement national a grapillé 16 points à Grignon La montée du RN aura été bien plus forte en France entre les deux dernières législatives qu'entre les deux dernières européennes, une progression deux fois plus importante. Alors que sur la France entière, les scores du RN ont atteint plus de 33% des voix au premier tour des législatives le 30 juin, soit près de 15 points de plus qu'aux dernières législatives, la progression locale semble décuplée. Le parti lepéniste a en effet déjà récupéré 16 points ici entre 2022 et 2024. Il est donc permis de penser, avec l'inconnue des reports de voix néanmoins, que le RN termine vainqueur à Grignon ce 7 juillet au soir, pour le second tour des législatives.

20:29 - La dernière législative, un rappel utile pour les résultats de ce soir à Grignon Au niveau local, le résultat de la formation menée par Jordan Bardella aux élections législatives 2024 sera ainsi très instructif. Et cette fois, contrairement à la législative 2022, le Rassemblement national a une chance de l'emporter. Les élections législatives avaient déjà donné lieu à un puissant départ pour le Rassemblement national à l'époque à Grignon. On retrouvait en effet Brice Bernard au sommet au premier tour, avec 32,21% dans la ville. Vincent Rolland (Les Républicains) s'imposait par la suite au second tour en revanche, avec 56,47%, devant son adversaire Nouvelle union populaire écologique et sociale à 43,53%.

20:05 - Un Rassemblement national déjà favori ce dimanche A l'occasion du 1er round des élections législatives dimanche 30 juin 2024, les habitants de Grignon ont préféré Pauline Ract-Brancaz (Rassemblement National), à qui ils ont accordé 48,01% des suffrages. Pascale Martinot (Front populaire) décrochait 24,25%. Ensuite, Vincent Rolland (Les Républicains) recevait 22,21% des électeurs. La circonscription n'a en revanche pris tout à fait le même chemin que la ville, puisque c'est Vincent Rolland qui s'y taillait la part du lion, avec 36,84% devant Pauline Ract-Brancaz avec 35,19% et Pascale Martinot avec 22,97%.

19:21 - Et que retenir de la participation par rapport au scrutin européen à Grignon ? Au fil des scrutins électoraux précédents, les 2 125 habitants de cette localité ont dévoilé leurs habitudes de vote. Dimanche dernier, le pourcentage d'abstention au premier tour des législatives 2024 à Grignon était de 31,43%, en dessous de 14 points de celui des dernières élections européennes. A l'occasion du scrutin européen de début juin, sur les 1 578 personnes en âge de voter à Grignon, 45,5% étaient effectivement restées chez elles, contre un taux d'abstention de 53,16% lors du scrutin européen de 2019. Pour information, à l'échelle de l'Hexagone, l'abstention aux élections européennes 2024 représentait 49% lors de l'unique tour du scrutin, soit 1 point de moins qu'en 2019.

18:35 - L'abstention sera scrutée autant que les résultats des législatives 2024 à Grignon L'un des critères clés de ce scrutin législatif 2024 est indiscutablement le taux d'abstention. Dans la commune, 31,43% des électeurs ont choisi de ne pas voter dimanche dernier lors du premier tour des législatives 2024. Il y a deux ans, pour le second tour de l'élection présidentielle, sur les 1 578 inscrits sur les listes électorales au sein de la commune, 24,52% avaient refusé de se rendre aux urnes. L'abstention était de 19,84% au premier tour. Pour mémoire, l'abstention aux législatives 2022 atteignait 54,85% au premier tour. Au second tour, 58,9% des électeurs ne se sont pas déplacés.

17:29 - Les enjeux locaux de Grignon : tour d'horizon démographique Aujourd'hui, les urnes se sont ouvertes pour la seconde étape des législatives à Grignon comme dans toute la France. Avec ses 2 085 habitants, cette commune peut compter sur une certaine vigueur démographique. Ses 113 entreprises démontrent une économie favorable. Le pourcentage de ménages disposant d'au moins une voiture (85,73%) montre l'importance des questions de transport et d'environnement dans les interrogations des citoyens. Les citoyens, dont 41,19% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Parmi cette diversité sociale, près de 51,14% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 442,98 € pourrait devenir un obstacle financier pour la ville. À Grignon, les enjeux locaux rejoignent ceux de l'Hexagone.