Résultat des législatives 2024 à Val-d'Isère (73150) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:10 - Sur qui vont se diriger les supporters de la Nupes à Val-d'Isère ? Quelle part des Français votera pour le Front populaire, représentant la France insoumise, le Parti socialiste, le Parti communiste, Europe-Ecologie et d'autres, et donné comme plus proche du Rassemblement national dans les derniers sondages lors du second tour de ces élections législatives ? Les 28,06% des bulletins glanés au niveau du pays sont un premier indicateur. Au cours du premier tour des élections législatives, le binôme Front populaire a pour sa part attiré 15,08% des suffrages à Val-d'Isère. Un score plus important par rapport au résultat de la Nupes au premier tour de 2022 (+2 points).

20:58 - 16 points arrachés en 2 ans par l'extrême droite à Val-d'Isère Au niveau local comme dans le reste du pays, le résultat de la formation de Jordan Bardella aux élections législatives sera très observé. Alors qu'à l'échelle de la France, les scores du parti de Jordan Bardella se sont élevés à plus de 30% des suffrages aux législatives le 30 juin, soit quinze points de plus qu'aux dernières législatives, la tendance locale apparaît bien plus puissante. Le mouvement a en effet déjà engrangé 16 points sur place entre 2022 et 2024. Une étape de plus pourrait être dépassée ce dimanche soir.

20:29 - Les résultats de la dernière législative peuvent-ils avoir un sens pour l'élection de 2024 à Val-d'Isère ? Ce premier panorama établi dimanche dernier est évidemment à mettre en parallèle avec l'issue trouvée en 2022. Le premier tour des législatives à l'époque à Val-d'Isère offrait aussi 37,56% pour Vincent Rolland des suffrages, alors que les candidats LREM obtiendront 26,96% des voix. Et le second tour ira dans le même sens avec encore Vincent Rolland (Les Républicains) finalement en tête localement, avec 78,95%, devant son adversaire Nouvelle union populaire écologique et sociale à 21,05%.

20:05 - Les données avant le 2e tour des législatives 2024 à Val-d'Isère A en croire les enquêtes des sondeurs établies jusqu'à présent, l'alliance du RN et des LR ayant suivi Ciotti pourrait s'arroger moins de 250 sièges à l'issue du deuxième tour des élections législatives. L'attelage LFI, PS, EELV, PCF devrait rafler près de 200 sièges. De leur côté, les candidats fidèles à Emmanuel Macron garderaient une centaine de sièges. Mais on ne peut faire abstraction des particularités locales. Grâce à 51,46% des bulletins de vote, Vincent Rolland (Les Républicains) a pris la tête à Val-d'Isère, le 30 juin dernier pour le premier round des élections législatives. En seconde position, Pauline Ract-Brancaz (Rassemblement National) recevait 26,85%. Enfin, Pascale Martinot (Nouveau Front populaire) obtenait 15,08% des électeurs. Vincent Rolland était aussi en tête dans la 2ème circonscription de la Savoie dans son ensemble, avec cette fois 36,84%, devant Pauline Ract-Brancaz avec 35,19% et Pascale Martinot avec 22,97%.

19:21 - Que retenir du scrutin européen à Val-d'Isère au niveau de la participation ? Au cours des élections précédentes, les 1 627 habitants de cette commune ont dévoilé leurs préférences de vote. Le taux de participation au 1er tour des élections législatives 2024 à Val-d'Isère a été de 57,85%, surpassant celui des dernières élections européennes. Pendant le scrutin européen du mois de juin 2024, le taux de participation représentait effectivement 39,17% des inscrits sur les listes électorales de Val-d'Isère, à comparer avec une participation de 30,69% pour les européennes de 2019. Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà examinée il y a quatre semaines. Elle représentait 19,8% le midi et 45,3% à 17 heures, un peu mieux qu'en 2019.

18:35 - À Val-d'Isère, les chiffres de l'abstention lors du second tour seront un élément essentiel À Val-d'Isère, l'une des clés de ce scrutin législatif 2024 est l'abstention. Dans la ville, dimanche, 42,15% des électeurs ne sont pas allés voter au 1er tour des législatives 2024. Pour rappel, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 représentait 67,48% au premier tour. Au deuxième tour, 65,43% des votants n'ont pas exercé leur droit de vote. Qu'en sera-t-il aujourd'hui à Val-d'Isère ? En avril 2022, pour le premier tour de la dernière présidentielle, parmi les 1 361 inscrits sur les listes électorales au sein de la ville, 23,73% avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote, contre un taux d'abstention de 25,07% au deuxième tour.

17:29 - Analyse démographique des législatives à Val-d'Isère A quelques heures de l'annonce des résultats des législatives, Val-d'Isère foisonne de diversité et d'activités. Avec ses 1 580 habitants, cette localité peut compter sur une certaine vigueur démographique. Ses 873 entreprises démontrent une activité entrepreneuriale favorable, tandis que son tissu social se compose de 445 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Le pourcentage de familles possédant au moins une automobile (10,47%) montre l'importance des questions de transport et d'infrastructure dans les interrogations des votants. La population étrangère de 120 personnes favorise une richesse culturelle précieuse. Dans cette mosaïque sociale, 46,07% des ménages se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 7192,34 euros, pèse sur une commune qui désire plus de prospérité. Val-d'Isère incarne la vivacité et l'authenticité d'un pays en constante évolution.