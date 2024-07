Résultat des législatives 2024 à Gilly-sur-Isère (73200) – 2e tour [PUBLIE]

A l'échelle locale, le résultat de la formation menée par Jordan Bardella lors des élections législatives 2024 sera très commenté. Le parti nationaliste est même crédité d'environ 250 sièges dans l'Hexagone, soit 150 de plus environ qu'en 2022. De quoi prévoir une nouvelle progression à Gilly-sur-Isère ce dimanche 7 juillet ? Le pronostic est acrobatique, mais cela reste cohérent au regard de la progression du mouvement en ces lieux. Le RN a en effet déjà gagné 15 points ici, entre les législatives de 2022 et de 2024 au premier tour.

20:29 - À Gilly-sur-Isère, les résultats des dernières législatives aussi valables aujourd'hui ?

Le nombre d'électeurs glanés par la formation RN portée par Jordan Bardella ce 7 juillet sera ainsi l'observation majeure pour le second tour de ces élections des députés à l'échelle locale. Contrairement à la législative de 2022, le mouvement lepéniste a cette fois une chance de conquérir la commune, mais aussi et surtout un siège à l'Assemblée. Lors des législatives il y a deux ans, le RN réalisait déjà un puissant résultat à Gilly-sur-Isère. On retrouvait en effet Brice Bernard au sommet au premier tour, avec 23,39% dans la cité. Mais c'est pourtant Vincent Rolland (Les Républicains) qui avait séduit les électeurs de Gilly-sur-Isère au second tour, avec 67,36%, devant son adversaire Nouvelle union populaire écologique et sociale à 32,64%.