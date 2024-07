Résultat des législatives 2024 à la Léchère (73260) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:13 - À la Léchère, quel candidat vont retenir les électeurs de la gauche ? La coalition de gauche menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés aux dernières législatives ayant explosé en vol, à quel parti vont s'attacher ses électeurs au cours de ces élections de 2024 ? Quelle part votera pour le Nouveau Front populaire ? La question est encore posée avec plus d'accuité encore pour ce 2e tour. Une première réponse : l'ensemble a obtenu un peu plus de 28% des voix à l'échelle de l'Hexagone dimanche dernier alors que la Nupes en avait récolté plus de 25,6% il y a deux ans. A l'occasion du premier round des législatives, le binôme Front populaire a pour sa part glané 25,27% des votes à la Léchère. Un score en baisse de -2 points par rapport à celui de la Nupes au premier tour de 2022.

20:58 - Evolution fulgurante de l'extrême droite à la Léchère en 2 ans Le score obtenu par le RN sera l'enseignement majeur à l'échelle locale pour ces élections. La progression du parti, qui se monte déjà à 19 points à la Léchère entre sa part de voix des législatives de 2022 et le scrutin du 30 juin dernier, au premier tour, est d'ailleurs notable. Le mouvement de Marine Le Pen semble en effet être monté encore plus rapidement au niveau de la commune qu'au niveau national, les résultats en France donnant à ses candidats plutôt 15 points de plus en 2024 qu'en 2022. Il est donc possible que le RN arrive vainqueur à la Léchère ce 7 juillet, pour le second tour des législatives.

20:29 - Que peuvent enseigner les tendances des législatives 2022 pour La Léchère ? Le résultat du second tour des législatives 2024 au niveau local sera en conséquence observé à travers le prisme de la dynamique lepéniste, comme dans le reste du pays. Et cette fois, contrairement à la législative 2022, le RN a peut-être des chances de gagner. Les élections législatives de l'époque à la Léchère ne donneront pas l'avantage en revanche, au premier tour, au Rassemblement national, qui s'élèvera au mieux à 23,09% dans la commune, alors que les candidats Les Républicains cumuleront 31,69% des voix. Sur la commune de la Léchère, c'est finalement une majorité Les Républicains qui sera victorieuse au moment du second tour, avec 54,29% contre 45,71% pour l'adversaire Nouvelle union populaire écologique et sociale. Une victoire, donc, pour Vincent Rolland dans la localité.

20:05 - Le résultat du RN déterminant au second tour Pauline Ract-Brancaz (Rassemblement National) a recueilli 42,45% des votes à la Léchère dimanche 30 juin, lors du 1er tour des élections législatives. Un résultat qui lui a permis de précéder Vincent Rolland (Les Républicains) et Pascale Martinot (Nouveau Front populaire) avec 27,06% et 25,27% des votants. La tête de la course était sensiblement différente dans l'ensemble de la 2ème circonscription de la Savoie, puisque c'est Vincent Rolland qui y arrivait en première place, avec cette fois 36,84% devant Pauline Ract-Brancaz avec 35,19% et Pascale Martinot avec 22,97%. Un résultat qui changera certainement la physionomie du second round dans la localité.

19:21 - Abstention aux scrutins électoraux à la Léchère : quelle évolution ? Comment votent généralement les électeurs de cette localité ? Le 30 juin dernier, 67,09% des électeurs de la Léchère ont participé au premier tour des élections législatives 2024, un chiffre supérieur à celui des dernières européennes. Début juin, à l'occasion du scrutin européen, le taux de participation représentait effectivement 54,06% dans la commune de la Léchère. Le taux de participation était de 49,02% il y a cinq ans. En proportion, à l'échelle nationale, la participation aux européennes 2024 se chiffrait à 51,5% lors de l'unique tour du scrutin, un peu mieux qu'en 2019.

18:35 - La participation demeure l'une des données les plus attendues de ces législatives 2024 à la Léchère À la Léchère, l'un des facteurs forts de ce scrutin législatif est à n'en pas douter le niveau de participation. 32,91% des électeurs de la Léchère ne sont pas allés voter lors du premier tour des législatives 2024. Il y a deux ans, pour le deuxième tour de l'élection présidentielle, sur les 2 145 inscrits sur les listes électorales dans la ville, 27,49% avaient refusé de se rendre aux urnes, à comparer avec une abstention de 23,17% au premier tour. En comparaison, le taux d'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 50,16% au premier tour et 56,08% au second tour. Quel taux atteindra l'abstention à la Léchère aujourd'hui ?

17:29 - La Léchère : quand les données démographiques façonnent les urnes Dans les rues de la Léchère, le scrutin est en cours. Avec ses 2 569 habitants, cette ville cosmopolite représente la richesse culturelle de la France contemporaine. La variété socio-économique se reflète dans ses 224 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 1 619 foyers fiscaux. Dans la ville, 16,99% des résidents sont âgés de 0 à 14 ans, et 8,5% de 75 ans et plus, ce qui pourrait agir sur les priorités des mesures, notamment en ce qui concerne l'éducation et la santé. La présence de 168 résidents étrangers et un taux de population immigrée de 8,15%, favorise son ouverture au monde. Malgré un taux de chômage de 6,63%, la commune dévoile un dynamisme certain, avec un revenu moyen par foyer fiscal de 27 402 euros par an. Pour résumer, à la Léchère, les problématiques locales se joignent aux objectifs français.