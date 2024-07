Avec plus de 28% des votes au niveau national à l'issue du premier round des législatives dimanche 30 juin, le Nouveau Front populaire a fait mieux que la Nouvelle union populaire et sociale (Nupes). Un score qui pourrait lui permettre de contester la domination du RN au second tour. Au cours du premier tour des élections du Parlement dimanche dernier, à Courchevel, le binôme Front populaire a pour sa part cumulé 12,48% des votes dans la commune. Une percée à comparer néanmoins avec les 14,8% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 19% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (13,66% pour Jean-Luc Mélenchon, 6,69% pour Yannick Jadot, 0,99% pour Fabien Roussel et 0,7% pour Anne Hidalgo).

17:29 - Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique de Courchevel

A quelques heures de l'annonce des résultats des élections législatives, Courchevel regorge de diversité et d'activités. Avec ses 2 311 habitants, cette localité cosmopolite représente la richesse culturelle de la France contemporaine. L'existence de 1 511 entreprises sur son territoire est une preuve de dynamisme. Dans la localité, 31% des résidents sont âgés de moins de 30 ans, et 21,8% ont 60 ans et plus, ce qui peut agir sur les priorités des mesures en matière d'éducation et de santé. La présence de 219 résidents étrangers participe à son ouverture au monde. Malgré un pourcentage de chômeurs de 2,67%, la commune révèle un revenu moyen par foyer fiscal de 32 987 euros par an, témoignant d'une certaine prospérité. Courchevel manifeste la vivacité et les valeurs d'un pays en constante évolution.