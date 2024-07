Résultat des législatives 2024 à Ugine (73400) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:15 - Les orphelins du Front populaire convoités Combien d'électeurs voteront pour le Nouveau Front populaire, alliant la France isoumise, le Parti socialiste, Europe-Ecologie, le Parti communiste et d'autres, et donné de plus en plus plus proche du RN dans les derniers sondages lors du second tour de ces élections législatives ? Les 28% des voix obtenus à l'échelle nationale sont porteurs. Au cours du premier tour des élections des députés dimanche dernier, à Ugine, le binôme Front populaire a pour sa part enregistré 20,38% des votes dans la commune. Un score qui n'a pourtant pas évolué en comparaison des 20,74% de la Nupes au premier tour en 2022.

20:58 - En 2 ans, le RN a gagné 17 points à Ugine Au niveau local, le résultat du Rassemblement national à ces législatives sera très scruté. Ce sont déjà 17 points qui ont ainsi été glanés par le RN sur place entre sa part de voix des législatives de 2022 (premier tour) et l'équivalent en 2024. Une énorme avancée. Avec une projection rapide, on peut conclure que le RN sera vainqueur ici ce 7 juillet au soir, pour le second tour des législatives.

20:29 - Les résultats de la dernière législative peuvent-ils avoir un sens pour l'élection de 2024 à Ugine ? A l'échelle locale comme dans le reste du pays, le résultat de la formation incarnée par Jordan Bardella aux élections législatives sera ainsi très scruté. Et cette fois, contrairement à deux ans auparavant, le RN a des chances de gagner. Le RN tirait déjà son épingle du jeu à Ugine au cours des élections des députés à l'époque. On retrouvait en effet Brice Bernard au sommet au premier tour, avec 28,63% dans la cité. La victoire finale revenait ensuite en revanche à Vincent Rolland (Les Républicains) chez les électeurs avec 62,63%, devant son adversaire Nouvelle union populaire écologique et sociale à 37,37%.

20:05 - Le RN en tête des législatives à Ugine Grâce à 45,19% des votes, Pauline Ract-Brancaz (Rassemblement National) a pris la pôle position à Ugine, le 30 juin 2024 à l'occasion du premier round des législatives. Un premier pointage qui lui a permis de ressortir devant Vincent Rolland (Les Républicains) et Pascale Martinot (Nouveau Front populaire) avec 29,38% et 20,38% des électeurs. Les électeurs d'Ugine n'avaient pas dirigé leur choix sur la même couleur politique que ceux de la 2ème circonscription de la Savoie. Vincent Rolland y remportait ce premier tour, avec cette fois 36,84% devant Pauline Ract-Brancaz avec 35,19% et Pascale Martinot avec 22,97%.

19:21 - Ugine : un autre éclairage sur la participation aux dernières élections L'étude des rendez-vous électoraux précédents est l'occasion de se faire une idée du vote des habitants de cette agglomération. Le taux de participation lors du 1er tour des élections législatives 2024 à Ugine a atteint 67,7%, surpassant celui des dernières élections européennes. A l'occasion du scrutin européen de début juin, parmi les 4 857 inscrits sur les listes électorales à Ugine, 53,53% s'étaient effectivement rendus dans l'isoloir, contre un taux de participation de 47,57% en 2019. A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà examinée dimanche dernier. Elle se chiffrait à 25,9% le midi et 59,4% à 17 heures pour le premier tour, c’était bien mieux qu’en 2022.

18:35 - Une baisse de l'abstention peut-elle influencer les résultats au second tour à Ugine ? Qu'en est-il de l'abstention ce 7 juillet, lors des élections législatives à Ugine ? Dimanche dernier, le pourcentage d'abstention au premier tour des élections législatives 2024 à Ugine était de 32,3%. Il y a 2 ans, au deuxième tour de la dernière présidentielle, le pourcentage d'abstention avait atteint 27,29% au niveau de l'agglomération. L'abstention était de 25,29% au premier tour. Pour mémoire, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 représentait 55,31% au premier tour et 58,6% au second tour.

17:29 - Les données démographiques d'Ugine révèlent les tendances électorales La diversité démographique et les réalités socio-économiques d'Ugine contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur influence sur les législatives. Avec un pourcentage de 32% de résidents âgés de moins de 30 ans, et un taux de chômage de 8,65%, les jeunes et les demandeurs d'emploi forment des groupes démographiques essentiels. Le pourcentage de foyers ne détenant aucune voiture (24,48%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut impacter les 2 240 votants sur des problématiques de mobilité et d'infrastructure. Par ailleurs, la présence d'une population immigrée de 10,01% et d'une population étrangère de 7,72% fait ressortir des enjeux de cohabitation interculturelle. Les chiffres sur l'instruction à Ugine mettent en exergue des disparités notables en termes de niveaux d'éducation, avec 16,94% des habitants ayant obtenu seulement le bac par exemple. L'écart important entre les niveaux d'instruction pourrait avoir des répercussions sur les opportunités d'emploi et l'inclusion sociale.