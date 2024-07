En direct

21:14 - Sur qui vont se porter les électeurs de la Nupes aux Belleville ? Alors que le Nouveau Front populaire semble avoir pris la place de la Nupes (moins de 26% pour la Nupes à l'échelle nationale en 2022 et plus de 28% pour le NFP dimanche dernier), reste désormais à savoir si cette première étape va aboutir à un nombre important d'élus ce dimanche, pour le second tour des législatives. Lors du premier tour des élections des députés la semaine dernière, aux Belleville, le binôme Front populaire a pour sa part rassemblé 20,67% des votes dans la commune. Une hausse de 4 points par rapport à celui de la Nupes au premier tour de 2022.

20:58 - Quel résultat pour le Rassemblement national aux Belleville lors des législatives ? La montée du RN aura été bien plus élevée en France entre les deux dernières législatives qu'entre les deux dernières européennes, une progression deux fois plus importante. Le RN est même crédité d'environ 250 sièges dans le pays, soit près de 160 de plus environ qu'en 2022. De quoi annoncer une nouvelle fièvre bleu marine aux Belleville ce dimanche 7 juillet ? Le calcul est simple, mais cela reste cohérent compte tenu de la progression du mouvement sur place. Rien qu'entre la situation du premier tour en 2022 et celle de 2024, le RN a en effet déjà gagné 10 points dans la commune.

20:29 - Quel équilibre lors des législatives 2022 aux Belleville ? Jeter un œil sur la situation en 2022 au même stade semble aussi une évidence au moment de ce second tour du 7 juillet. Les élections législatives à l'époque aux Belleville seront aussi favorables, au premier tour, aux candidats Les Républicains qui réuniront 38,75% des voix dans la commune, déjà partie intégrante de la 2ème circonscription de la Savoie. Et le second tour ira dans le même sens avec encore Vincent Rolland (Les Républicains) au sommet localement, avec 73,52%, devant son adversaire Nouvelle union populaire écologique et sociale à 26,48%.

20:05 - Les premiers chiffres des législatives peuvent-ils avoir un sens pour le second tour aux Belleville ? Vincent Rolland (Les Républicains) a amassé 50,13% des voix aux Belleville le 30 juin dernier, pour le premier tour des législatives. Pauline Ract-Brancaz (Rassemblement National) recueillait 25,8%. A la troisième position, Pascale Martinot (Union de la gauche) obtenait 20,67% des électeurs. C'est aussi Vincent Rolland qui terminait en pôle position sur l'ensemble des votants de la 2ème circonscription de la Savoie, avec cette fois 36,84%, devant Pauline Ract-Brancaz avec 35,19% et Pascale Martinot avec 22,97%.

19:21 - Aux Belleville, la participation du 1er tour dépasse celle des européennes À l'heure des résultats, que retenir de l'abstention de cette localité lors des dernières consultations démocratiques ? Le taux d'abstention au 1er tour des législatives 2024 aux Belleville était de 36,44%, moins haut que celui des dernières élections européennes. Il y a quelques semaines, au moment du précédent scrutin européen, parmi les 2 985 inscrits sur les listes électorales aux Belleville, 56,68% avaient effectivement boudé les urnes, à comparer avec une abstention de 60,41% il y a cinq ans. Pour comparer, au niveau de l'Hexagone, le taux d'abstention aux élections européennes 2024 atteignait 48,5% lors de l'unique tour du scrutin, un peu mieux qu'en 2019.

18:35 - Une baisse de la participation peut-elle impacter le résultat au deuxième tour aux Belleville ? Ce 7 juillet, lors des élections législatives aux Belleville, qu'en est-il de la participation ? La participation au 1er tour des élections législatives 2024 aux Belleville était de 63,56%. Pour rappel, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 40,5% au premier tour et 40,38% au deuxième tour. Il y a 2 ans, lors du deuxième tour de la dernière élection présidentielle, 75,03% des personnes aptes à participer à une élection dans la ville avaient pris part au scrutin. Le taux de participation était de 76,8% au premier tour, soit 2 284 personnes.

17:29 - Élections aux Belleville : l'impact des caractéristiques démographiques Dans le cadre de la campagne électorale législative, Les Belleville se présente comme une ville dynamique et vivante. Avec ses 3 472 habitants, cette ville est perçue comme un symbole d'ouverture. Avec 1 416 entreprises, Les Belleville se positionne comme un terreau fertile pour l'innovation et l'entrepreneuriat. Le taux de familles disposant d'au moins une voiture (9,76%) souligne une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les électeurs sur des questions de mobilité et d'environnement. La population étrangère de 158 personnes apporte une ouverture culturelle appréciable. Parmi cette mosaïque sociale, près de 38,4% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 8464,92 euros pourrait devenir un obstacle à plus de prospérité. Les Belleville manifeste la vivacité et les valeurs d'un pays en évolution.