Résultat des législatives 2024 aux Allues (73550) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:11 - Aux Allues, que vont trancher les supporters de gauche ? La coalition de gauche menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés aux dernières législatives étant terminée, que feront ses électeurs au cours de ces élections de 2024 ? Quelle part optera pour le Front populaire ? Plus encore que dimanche dernier, cette bascule va irrémédiablement influer sur ce 2e tour. Une première réponse : l'ensemble a obtenu plus de 28% des voix à l'échelle nationale dimanche dernier soit 2,5 points de plus environ que la Nupes il y a deux ans. Le jour du premier tour des législatives, le binôme Front populaire a pour sa part glané 13,81% des suffrages aux Allues. Une somme à compléter néanmoins avec les 12,75% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 17% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (11,15% pour Jean-Luc Mélenchon, 6,54% pour Yannick Jadot, 0,96% pour Fabien Roussel et 0,77% pour Anne Hidalgo).

20:58 - Jusqu'où peut aller le RN aux Allues lors des législatives ? Le poids des bulletins dans l'urne pour le RN sera très observé au niveau local pour cette élection des députés 2024. La progression du RN est déjà forte aux Allues entre le score du mouvement d'extrême droite en 2022 (16,44%) et celui qu'il a obtenu le 30 juin dernier au premier tour (28,66%), de l'ordre de 12 points. Mais l'évolution devrait être plus importante encore au second tour de ces législatives 2024, les sondages donnant au RN une progression d'environ 130 à 160 sièges comparé aux législatives 2022 (89 sièges). Suffisamment pour prévoir une implantation solide du parti sur place, quoi qu'il arrive ce dimanche 7 juillet.

20:29 - Les chiffres de la dernière législative ont-ils du sens pour l'élection de 2024 aux Allues ? Le verdict de l'élection de 2022 est aussi un précédent clé au moment du second tour qui se joue. Lors des dernières législatives aux Allues, le RN se plaçait également à la deuxième place, 16,44% des habitants passés par les urnes ayant choisi son binôme, contre 48,66% pour Vincent Rolland (Les Républicains) au premier tour. Au second tour, il avait encore échoué dans la ville, laissant de nouveau la première place au binôme Les Républicains avec 80,86%. Vincent Rolland s'imposait donc définitivement sur place.

20:05 - Les premiers résultats des législatives sont-ils révélateurs du 2e tour aux Allues ? Selon les études des instituts de sondages établies juste avant le second tour, l'alliance du RN et des amis d'Eric Ciotti devrait décrocher moins de 250 sièges au terme du deuxième tour des élections législatives. L'alliance des partis de gauche pourrait mettre la main sur près de 200 sièges. Les candidats de la majorité fidèles à Emmanuel Macron préserveraient une centaine de députés. Il faut bien entendu prendre en compte les particularités locales. Au soir du 1er tour de la législative dimanche 30 juin dernier, les habitants des Allues ont préféré Vincent Rolland (Les Républicains), à qui ils ont accordé 53,56% des votes. Un résultat qui lui a permis de devancer Pauline Ract-Brancaz (Rassemblement National) et Pascale Martinot (Union de la gauche) avec 28,66% et 13,81% des votants. C'est aussi Vincent Rolland qui achevait ce premier tour en tête sur l'ensemble des votants de la circonscription, avec cette fois 36,84%, devant Pauline Ract-Brancaz avec 35,19% et Pascale Martinot avec 22,97%.

19:21 - Le défi de la participation inspecté attentivement aux Allues Au cours des rendez-vous électoraux précédents, les 1 837 habitants de cette localité ont révélé leurs préférences de vote. Le premier round des élections législatives 2024 aux Allues a connu un pourcentage d'abstention de 31,75%, plus bas que celui des dernières élections européennes. Début juin, à l'occasion du scrutin européen, le taux d'abstention atteignait en effet 53,68% des inscrits sur les listes électorales des Allues (73), contre une abstention de 55,69% lors du scrutin de 2019. En proportion, à l'échelle du pays, le taux d'abstention aux européennes 2024 s'élevait à 48,51% lors de l'unique tour du scrutin.

18:35 - Aux Allues, la participation va-t-elle descendre lors du 2e tour des législatives ? Le niveau de participation constitue l'un des critères essentiels du scrutin législatif. Le pourcentage de votants aux Allues pour le premier tour des élections législatives 2024 s'élevait à 68,25%, dimanche dernier. Pour mémoire, le taux de participation aux législatives 2022 s'élevait à 43,01% au premier tour et 40,93% au second tour. A l'occasion du second tour de la présidentielle, sur les 1 392 personnes en âge de voter dans la ville, 73,99% avaient pris part au scrutin. Le taux de participation était de 75,79% au premier tour, ce qui représentait 1 055 personnes. Les jeunes générations manifestent souvent un désintérêt pour les élections nationales, cette situation peut-elle s'aggraver pour les législatives aux Allues ?

17:29 - Les Allues : démographie, élections et perspectives d'avenir Dans la ville des Allues, les électeurs exercent-ils une influence sur les résultats des élections législatives ? Avec un pourcentage de chômeurs de 2,44% et une densité de population de 21 hab/km², le marché du travail et les questions d'habitat sont des sujets majeurs. Le taux de familles détenant au moins une voiture (10,17%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 600 votants sur des problématiques de transport et d'aménagement routier. D'autres part, la présence d'une population étrangère de 12,63% et d'une population immigrée de 13,18% fait ressortir des enjeux de cohabitation interculturelle. Un pourcentage de résidences secondaires de 88,01%, comme aux Allues, indique un tourisme important dans la région. Les politiques de régulation des résidences secondaires peuvent aussi affecter l'engagement politique des habitants.