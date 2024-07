Résultat des législatives 2024 à Bozel (73350) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:11 - À Bozel, quels reports de voix à gauche ce soir ? L'union des partis de gauche aux dernières législatives ayant explosé en vol, vers quel candidat vont se tourner ses électeurs au cours de ces élections de 2024 ? Quelle part votera pour le Nouveau Front populaire ? La question est encore posée avec plus de force encore pour ce 2e tour. Premier indicateur : l'attelage a rassemblé un peu plus de 28% des votes à l'échelle nationale dimanche dernier alors que la Nupes en avait récolté moins de 26% il y a deux ans. Le niveau est déjà élevé : lors du premier tour des législatives dimanche dernier, à Bozel, le binôme Front populaire a pour sa part cumulé 25,07% des votes dans la localité. Une progression en comparaison des 20,17% de la Nupes au premier tour en 2022. Il faudra désormais atteindre ou dépasser 32,78% pour faire aussi bien que son score de 2022 lors du second tour.

20:58 - Quels résultats pour le Rassemblement national à Bozel lors des législatives ? Avec un score un peu plus élevé encore qu'aux européennes, le parcours du RN lors de ces élections législatives est à considérer localement. Si on tient compte de la progression du Rassemblement national qui ressort des dernières législatives à l'échelle nationale, soit environ quinze points de plus pour les candidats du parti aux élections de 2024 qu'à celles de 2022, le chemin parcouru semble déjà conséquent. La part d'électeurs conquis par la formation politique à Bozel s'élève par ailleurs à 12 points ces dernières années. Assez pour acter une installation solide du parti dans la zone, et ce quoi qu'il se passe ce dimanche 7 juillet.

20:29 - Les résultats de la dernière législative sont-ils révélateurs de l'élection de 2024 à Bozel ? Il s'agit dorénavant de savoir si la tendance au second tour sera comparable à celle de 2022 ou différente. Avec 44,15% à Bozel, le binôme Les Républicains avait aussi été placé en tête par les votants de la ville au premier tour des législatives à l'époque. La commune n'ayant déjà qu'une seule circonscription sur son territoire, la 2ème circonscription de la Savoie. Au second tour,c'est encore Vincent Rolland qui va glaner le plus de votes, avec 67,22% sur la seule circonscription recouvrant les lieux, devant l'adversaire Nouvelle union populaire écologique et sociale à 32,78%.

20:05 - Les chiffres avant le second tour, un signe pour les législatives 2024 à Bozel Grâce à 47,58% des bulletins de vote, Vincent Rolland (Les Républicains) a pris les devants à Bozel, le 30 juin pour le premier round des élections législatives. Pascale Martinot (Union de la gauche) et Pauline Ract-Brancaz (Rassemblement National) suivaient grâce à respectivement 25,07% et 22,11% des votants à l'échelle de la métropole. Vincent Rolland était aussi en tête dans la 2ème circonscription de la Savoie dans son ensemble, avec cette fois 36,84%, devant Pauline Ract-Brancaz avec 35,19% et Pascale Martinot avec 22,97%.

19:21 - A la publication des résultats des élections législatives, quelle est l'abstention à Bozel ? Dans l'attente des résultats définitifs, que nous disent les chiffres de l'abstention de cette localité lors des consultations politiques antérieures ? À Bozel, le taux d'abstention au premier round des législatives 2024 a atteint 31,15%, inférieur de 16 points à celui des dernières élections européennes. Lors du scrutin européen de début juin, 47,63% des électeurs de Bozel avaient en effet déserté les urnes, à comparer avec une abstention de 56,61% lors des élections européennes de 2019. Pour information, à l'échelle de la France, l'abstention aux élections européennes 2024 représentait 48,5% lors de l'unique tour du scrutin.

18:35 - À Bozel, la participation peut-elle descendre lors du second tour des législatives 2024 ? Ce 7 juillet 2024, lors des élections législatives à Bozel, qu'en est-il de l'abstention ? Dans la ville, 31,15% des électeurs ne sont pas allés voter dimanche dernier lors du 1er tour des législatives 2024. Pour mémoire, le taux d'abstention aux législatives 2022 représentait 52,38% au premier tour. Au deuxième tour, 53,71% des électeurs n'ont pas exercé leur droit de vote. Peut-on pronostiquer l'abstention d'aujourd'hui à Bozel ? Il y a 2 ans, lors du deuxième tour de l'élection présidentielle, sur les 1 512 inscrits sur les listes électorales au sein de la ville, 27,16% avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote. L'abstention était de 21,36% au premier tour.

17:29 - Démographie et politique à Bozel, un lien étroit La structure démographique et socio-économique de Bozel détermine les préoccupations et les intérêts des électeurs, impactant ainsi le résultat des élections législatives. La jeunesse et les personnes sans emploi sont des segments clés dans la commune, avec près de 27% de la population ayant 29 ans et moins, et un taux de chômeurs de 3,71%. Un revenu moyen par foyer fiscal de 31 918 € par an montre l'importance des problématiques sur la répartition des richesses dans les interrogations des 719 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre d'allocataires de la CAF (13,44%) révèle des impératifs d'accompagnement familial, alors que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (29,86%) indique des enjeux de stabilité de l'emploi. Un taux de résidences secondaires de 31,93%, comme à Bozel, indique un tourisme important dans la région. Cela peut impacter l'engagement politique des résidents sur des questions liées à l'environnement, au développement urbain et à l'économie locale.