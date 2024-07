Résultat des législatives 2024 à Moûtiers (73600) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:14 - Les votes du Front populaire convoités La répartition des voix de gauche est aussi à jauger lors du second tour de ces législatives, avec une inconnue : la décision de ceux qui avaient voté pour le Nouveau Front populaire la semaine dernière. Ce dernier devrait réunir une portion importante des votants en France. Pour le premier tour dimanche dernier, le bloc a glané plus de 28% des voix à l'échelle nationale soit 2,5 points de plus environ que la Nupes il y a deux ans. Pour le premier round des législatives, le binôme Front populaire a pour sa part cumulé 25,96% des votes à Moûtiers. Un chiffre à compléter néanmoins avec les 20,46% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 27% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses.

20:58 - Le Rassemblement national en chiffres lors des législatives 2022 à Moûtiers Au niveau local, le résultat du Rassemblement national à ces législatives sera très analysé. La progression du RN se montre déjà solide à Moûtiers entre le score du mouvement nationaliste en 2022 (21,47%) et celui qu'il a obtenu le 30 juin dernier au premier tour (36,34%), de l'ordre de 15 points. Mais l'évolution s'annonce plus importante encore au second tour de ces législatives 2024, les projections en nombre d'élus offrant au RN un score ouvrant la voie à près de 250 sièges en France, très loin des 89 de l'époque. Suffisamment pour acter une implantation durable du parti dans la commune, et ce quel que soit le résultat ce dimanche 7 juillet.

20:29 - Les résultats des dernières élections, un indicateur pour les législatives 2024 à Moûtiers ? Le nombre de bulletins glanés par le RN sera en conséquence très observé pour le second tour de ces législatives, à l'échelle locale, comme au niveau national. Et cette fois, contrairement à deux ans auparavant, le Rassemblement national a peut-être une chance de l'emporter. Aux législatives à l'époque à Moûtiers, le RN se plaçait en revanche à la seconde position sur le podium, 21,47% des habitants passés par le bureau de vote ayant choisi son binôme, contre 31,89% pour Vincent Rolland (Les Républicains) au premier tour. Au second tour, il avait encore échoué dans la localité, laissant de nouveau le premier rang au binôme Les Républicains avec 62,03%. Vincent Rolland conservait donc son avance sur place.

20:05 - Quel score à Moûtiers pour le Rassemblement national aux législatives 2024 ? Pauline Ract-Brancaz (Rassemblement National) a rassemblé 36,34% des suffrages à Moûtiers le 30 juin, pour le 1er tour des élections législatives. Vincent Rolland (Les Républicains) et Pascale Martinot (Nouveau Front populaire) suivaient en décrochant 32,24% et 25,96% des électeurs. La 2ème circonscription de la Savoie n'a en revanche pas affiché les mêmes scores que la commune, puisque c'est Vincent Rolland qui y arrivait en première place, avec 36,84% devant Pauline Ract-Brancaz avec 35,19% et Pascale Martinot avec 22,97%.

19:21 - Législatives 2024 à Moûtiers : une participation inédite ? Afin de cerner un peu mieux le vote des habitants de cette commune, il est également nécessaire d'observer les résultats des derniers rendez-vous électoraux. Dimanche dernier, la participation au 1er tour des législatives 2024 à Moûtiers était de 61,39%, surpassant de 14 points celle des dernières européennes. Il y a trois semaines, au moment du précédent scrutin européen, sur les 1 828 personnes en âge de voter à Moûtiers, 47,92% s'étaient effectivement rendues dans l'isoloir, à comparer avec une participation de 43,97% lors des élections européennes de 2019. Pour comparer, à l'échelle de la France, le taux de participation aux européennes 2024 s'élevait à 51,5% lors de l'unique tour du scrutin, c’était un peu mieux qu’en 2019.

18:35 - Une baisse de la participation peut-elle impacter les résultats au 2e tour à Moûtiers ? Ce 7 juillet, lors des élections législatives à Moûtiers, qu'en est-il de l'abstention ? Dans la ville, 38,61% des électeurs se sont abstenus dimanche dernier lors du 1er tour des législatives 2024. Pour rappel, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 atteignait 56,62% au premier tour et 59,89% au second tour. Quel taux atteindra l'abstention à Moûtiers aujourd'hui ? Il y a deux ans, lors du deuxième tour de la dernière présidentielle, le taux d'abstention avait atteint 33,87% des inscrits sur les listes électorales de la ville, à comparer avec une abstention de 29,72% au premier tour.

17:29 - Moûtiers : démographie, élections et stratégies politiques Les données démographiques et socio-économiques de Moûtiers révèlent des tendances nettes susceptibles d'influer sur le résultat des législatives. Avec une densité de population de 1141 hab/km² et un taux de chômage de 11,4%, le marché de l'emploi et les questions d'habitat sont des inquiétudes majeures. Les disparités dans les revenus, avec un revenu moyen par foyer fiscal de 21 010 euros par an, sont souvent révélateurs d'un besoin accru de mesures visant à réduire la pauvreté. De surcroît, la présence d'une population étrangère de 21,75% et d'une population immigrée de 23,19% indique les enjeux des politiques migratoires et d'intégration dans le pays. Les chiffres sur l'instruction à Moûtiers mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 37,33% des résidents n'ayant obtenu aucun diplôme, cela souligne l'importance d'investir dans l'éducation.