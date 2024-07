Résultat des législatives 2024 à Beaufort (73270) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:12 - À Beaufort, qui va tirer parti des 26,36% de la gauche ? Alors que le Nouveau Front populaire semble avoir pris la place de la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés en 2022 (25,6% pour la Nupes au niveau national en 2022 et plus de 28% pour le NFP dimanche dernier), reste désormais à savoir si cette percée va se confirmer ce dimanche, pour le second tour des législatives. Lors du premier tour des élections législatives, le binôme Front populaire a pour sa part attiré 26,36% des votes à Beaufort. Un chiffre en progression de 2 points par rapport à celui de la Nupes au premier tour de 2022.

20:58 - Quelle performance pour le Rassemblement national à Beaufort lors des législatives ? Avec un score un peu plus élevé encore qu'aux européennes, l'évolution du Rassemblement national lors de ces élections législatives est à regarder de près localement. Le RN est même crédité d'environ 250 sièges dans le pays, soit 150 de plus environ qu'en 2022. De quoi anticiper une nouvelle progression à Beaufort ce dimanche 7 juillet ? Le pronostic est assez risqué, mais logique au regard de la progression du mouvement dans la zone. Le RN a en effet déjà gagné 15 points ici, en deux ans seulement, entre les législatives de 2022 et de 2024 au premier tour.

20:29 - À Beaufort, les résultats des dernières législatives aussi révélateurs aujourd'hui ? Reste désormais à découvrir si la tendance au second tour sera proportionnelle ou non à celle de 2022. Les législatives à l'époque à Beaufort bénéficieront aussi, au premier tour, aux candidats Les Républicains qui obtiendront 34,50% des voix dans la commune, déjà partie intégrante de la 2ème circonscription de la Savoie. Au second tour encore, le premier rang local reviendra au ticket Les Républicains (64,32% contre 35,68% pour Nupes). Vincent Rolland conservait donc son avance sur place.

20:05 - Vincent Rolland (Les Républicains) devant avec 41,74% à Beaufort aux législatives Selon les projections finales diffusées à la fin de la campagne, l'alliance RN-LR serait susceptible de rafler entre 210 et 250 députés au terme des élections législatives. L'alliance des partis de gauche pourrait accaparer jusqu'à 200 sièges. Les candidats du bloc centriste pourraient maintenir entre 95 et 125 sièges. Mais on ne saurait faire abstraction des particularismes locaux. Au soir du 1er round des législatives dimanche 30 juin 2024, les citoyens de Beaufort ont placé en tête Vincent Rolland (Les Républicains), qu'ils ont gratifié de 41,74% des bulletins de vote. En deuxième place, Pauline Ract-Brancaz (Rassemblement National) recevait 28,13%. Pascale Martinot (Front populaire) recueillait 26,36% des électeurs. C'est aussi Vincent Rolland qui achevait ce premier tour en pôle position dans la 2ème circonscription de la Savoie dans son ensemble, avec cette fois 36,84%, devant Pauline Ract-Brancaz avec 35,19% et Pascale Martinot avec 22,97%.

19:21 - Participation : quelle différence avec les européennes à Beaufort ? Dans l'attente des résultats définitifs, que nous disent les chiffres de la participation de cette ville lors des consultations démocratiques passées ? Dimanche dernier, la participation au premier tour des législatives 2024 à Beaufort était de 76,52%, dépassant celle des dernières élections européennes. Début juin, lors du scrutin européen, le pourcentage de participation représentait en effet 62,06% dans la commune de Beaufort, contre un taux de participation de 58,07% pour le scrutin de 2019. Pour information, à l'échelle du pays, le pourcentage de participation aux élections européennes 2024 s'élevait à 51% lors de l'unique tour du scrutin.

18:35 - La participation sera-t-elle en berne à Beaufort lors de la seconde étape des législatives ? La participation constitue immanquablement l'une des clés de ces législatives. Dimanche dernier, le taux d'abstention au premier tour des élections législatives 2024 à Beaufort était de 23,48%. Au deuxième tour de la dernière élection présidentielle, le pourcentage d'abstention s'était hissé à 20,44% des inscrits sur les listes électorales de la ville, contre une abstention de 15,04% au premier tour. En comparaison, le taux d'abstention aux législatives 2022 s'élevait à 43,32% au premier tour et 45,54% au second tour. La question des retraites et l'insécurité sont de nature à nuancer l'importance du scrutin aux yeux des électeurs de Beaufort (73270).

17:29 - L'avenir de la France se décide aussi à Beaufort Devant les 2 bureaux de vote dispersés à travers Beaufort, les citoyens se rassemblent pour exercer leur droit. Dotée de 2 829 logements pour 2 009 habitants, la densité de la commune est de 13 habitants/km². Avec 307 entreprises, Beaufort offre un environnement favorable à l'innovation et l'entrepreneuriat. Le taux de ménages ne disposant d'aucune voiture (67,69%) montre une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut influencer les électeurs sur des problématiques de mobilité et d'environnement. Les électeurs, dont 39,91% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Parmi cette diversité sociale, près de 56,62% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 3802,52 € pourrait devenir un obstacle à plus de prospérité. À Beaufort, les intérêts locaux, tels que l'emploi, l'écologie et l'intégration, se joignent aux défis français.