Résultat des législatives 2024 à Grand-Aigueblanche (73260) – 2e tour [PUBLIE]

21:14 - À Grand-Aigueblanche, que vont trancher les électeurs du Front populaire ? Le Front populaire qui a émergé cette fois a marqué les esprits lors du premier tour des législatives, avec un peu plus de 28% à l'échelle de l'Hexagone, contre moins de 26% pour la Nupes il y a deux ans. Ce qui introduit de nouveau un facteur de gauche dans ce second tour aujourd'hui. A l'issue du premier tour des élections du Parlement la semaine dernière, à Grand-Aigueblanche, le binôme Front populaire a pour sa part réuni 20,15% des votes dans la commune. Une somme à comparer avec les 20,67% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 25% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo.

20:58 - Le Rassemblement national a lourdement séduit à Grand-Aigueblanche A l'échelle locale comme dans le reste du pays, le résultat de la formation dirigée par Jordan Bardella lors de ces législatives sera très instructif. La progression du parti, qui se monte déjà à 16 points à Grand-Aigueblanche entre son score des législatives de 2022 et le scrutin du 30 juin dernier, au premier tour, est d'ailleurs notable. Le parti de Marine Le Pen semble en effet avoir progressé encore plus vite au niveau de la commune qu'au niveau national, les résultats en France donnant à ses prétendants plutôt 15 points de plus à ces législatives 2024 qu'aux élections des députés en 2022. Les reports de voix restent incertains, mais on peut donc imaginer que le RN sera vainqueur ici ce 7 juillet au soir, pour le second tour des législatives.

20:29 - À Grand-Aigueblanche, les résultats des dernières législatives aussi révélateurs aujourd'hui ? Le résultat obtenu par le Rassemblement national sera en conséquence scruté à la loupe pour le second tour de cette élection 2024, à l'échelle locale. Contrairement à l'élection de 2022, le mouvement lepéniste a cette fois l'espoir de prendre la ville, mais aussi et surtout la circonscription. Lors des dernières législatives à Grand-Aigueblanche, le RN se plaçait en revanche à la deuxième place sur le podium, 22,81% des habitants passés par le bureau de vote étant convaincus par son binôme, contre 32,52% pour Vincent Rolland (Les Républicains) au premier tour. Au deuxième, il avait encore échoué dans la ville, laissant de nouveau le premier rang au binôme Les Républicains (66,14%). Vincent Rolland remportait donc cette élection sur place.

20:05 - Quel score à Grand-Aigueblanche pour le Rassemblement national aux législatives ? Dimanche 30 juin dernier, les électeurs de Grand-Aigueblanche ont placé en tête Pauline Ract-Brancaz (Rassemblement National), qui a obtenu 38,79% des bulletins de vote. Vincent Rolland (Les Républicains) et Pascale Martinot (Nouveau Front populaire) suivaient avec 35,88% et 20,15% des électeurs à l'échelle de la ville. C'est en revanche Vincent Rolland qui se taillait la part du lion, en considérant tous les votants de la 2ème circonscription de la Savoie, avec cette fois 36,84% devant Pauline Ract-Brancaz avec 35,19% et Pascale Martinot avec 22,97%.

19:21 - Elections législatives 2024 à Grand-Aigueblanche : une participation inattendue ? À l'heure des résultats, que retenir de la participation de cette ville lors des précédentes consultations démocratiques ? Comme expliqué dans le post précédent, la participation au 1er round des législatives à Grand-Aigueblanche a été de 67,55%, plus importante de 15 points que celle des dernières élections européennes. Début juin, lors du scrutin européen, 2 918 personnes en âge de participer à une élection à Grand-Aigueblanche avaient effectivement pris part au scrutin (soit 52,5%), à comparer avec une participation de 48,62% lors du scrutin de 2019. En proportion, au niveau de l'Hexagone, le pourcentage de participation aux européennes 2024 représentait 51% lors de l'unique tour du scrutin.

18:35 - La participation à Grand-Aigueblanche peut-elle descendre lors du second tour des législatives ? À Grand-Aigueblanche, l'une des clés du scrutin législatif 2024 est indiscutablement l'abstention. L'abstention a atteint 32,45% à Grand-Aigueblanche lors du premier tour des législatives 2024. En avril 2022, pour le deuxième tour de la présidentielle, 26,04% des personnes en âge de voter dans la commune avaient refusé de se rendre aux urnes, à comparer avec une abstention de 24,0% au premier tour. Pour mémoire, l'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 52,44% au premier tour et 56,17% au deuxième tour. Peut-on pronostiquer l'abstention d'aujourd'hui à Grand-Aigueblanche ? La flambée des prix qui grève les finances des foyers français est par exemple susceptible de nuancer l'intérêt du scrutin aux yeux des citoyens de Grand-Aigueblanche.

17:29 - Grand-Aigueblanche et législatives : démographie, économie et enjeux électoraux Les caractéristiques démographiques et socio-économiques de Grand-Aigueblanche révèlent des tendances évidentes qui pourraient se répercuter sur les résultats des élections législatives. Avec un taux de chômage de 4,86% et une densité de population de 160 hab/km², le marché du travail et les questions de logement sont des inquiétudes majeures. Le pourcentage de familles ne possédant aucune voiture (28,08%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 1 373 électeurs sur des questions de mobilité et d'infrastructure. Le nombre de familles monoparentales (14,24%) met en lumière la nécessité d'un soutien familial, et le taux de salariés en contrat à durée déterminée (22,5%) fait ressortir des défis de stabilité de l'emploi. Un taux de résidences secondaires de 15,11%, comme à Grand-Aigueblanche, indique un tourisme important dans la région. Les propriétaires de résidences permanentes peuvent faire des choix électoraux différents des vacanciers.