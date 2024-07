Résultat des législatives 2024 à Aime-la-Plagne (73210) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:14 - Que vont décider les électeurs de la gauche à Aime-la-Plagne ? La coalition de gauche aux dernières législatives ayant éclaté, que feront ses électeurs lors de ces élections de 2024 ? Combien récupérera le Front populaire ? La réponse à cette question sera un des grands enseignements de ce second tour. Premier indicateur : l'ensemble a rassemblé 28,06% des voix au niveau national dimanche dernier contre 25,66% pour la Nupes il y a deux ans. Ce premier pointage apparaît comme important. Lors du premier tour des élections du Parlement la semaine dernière, à Aime-la-Plagne, le binôme Front populaire a pour sa part rassemblé 23,73% des votes dans la commune. Un chiffre en progression par rapport au résultat de la Nupes au premier tour de 2022 (22,35%).

20:58 - Une progression notable du Rassemblement national à Aime-la-Plagne Avec un résultat qui a encore gagné deux points depuis les européennes, l'évolution du RN lors de ces élections législatives est à regarder de près localement. Ce sont déjà 17 points qui ont ainsi été amassés par le RN à l'échelle locale entre son score des législatives de 2022 (premier tour) et l'équivalent en 2024. Une progression conséquente. Un chiffre encore un peu plus élevé pourrait bien apparaitre ce dimanche 7 juillet au soir, dans nos tableaux de résultats.

20:29 - À Aime-la-Plagne, les résultats des dernières législatives aussi révélateurs aujourd'hui ? Se tourner vers le dernier scrutin législatif semble aussi logique au moment de ce second tour crucial du 7 juillet. Les élections législatives il y a deux ans à Aime-la-Plagne seront également favorables, au premier tour, aux candidats Les Républicains qui cumuleront 32,88% des voix dans la commune, déjà partie intégrante de la 2ème circonscription de la Savoie. Sur la commune d'Aime-la-Plagne, c'est finalement une majorité Les Républicains qui sera choisie lors du second tour, avec 63,19% contre 36,81% pour l'adversaire Nouvelle union populaire écologique et sociale.

20:05 - Vincent Rolland (Les Républicains) en tête avec 39,33% à Aime-la-Plagne aux législatives Au soir du 1er tour des législatives dimanche 30 juin, les citoyens d'Aime-la-Plagne ont placé en tête Vincent Rolland (Les Républicains), qui a rassemblé 39,33% des voix. En 2e position, Pauline Ract-Brancaz (Rassemblement National) captait 32,39%. Pascale Martinot (Nouveau Front populaire) décrochait 23,73% des électeurs. C'est aussi Vincent Rolland qui terminait en pôle position sur l'ensemble des votants de la circonscription, avec cette fois 36,84%, devant Pauline Ract-Brancaz avec 35,19% et Pascale Martinot avec 22,97%.

19:21 - Aime-la-Plagne : un autre regard sur la participation aux dernières élections Afin de se faire une idée du vote des habitants de cette ville, il faut également étudier les résultats des derniers scrutins électoraux. Le 1er tour des élections législatives 2024 à Aime-la-Plagne a connu une participation de 68,58%, supérieure de 14 points à celle des dernières élections européennes. Au moment du dernier scrutin européen, 54,08% des électeurs d'Aime-la-Plagne avaient effectivement pris part au vote, contre une participation de 47,2% en 2019. Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà scrutée le 9 juin. Elle représentait 20% à midi et 45% à 17 h.

18:35 - À Aime-la-Plagne, le chiffre le plus attendu de ces législatives demeure l'abstention L'un des critères cruciaux du scrutin législatif 2024 est incontestablement le niveau d'abstention. Dans la commune, le pourcentage d'abstention pour le premier tour des législatives 2024 s'élevait à 31,42%. Pour rappel, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 53,66% au premier tour et 52,9% au second tour. En avril 2022, lors du premier tour de la dernière présidentielle, le pourcentage d'abstention s'était élevé à 24,13% au niveau de la commune. L'abstention était de 26,14% au second tour. La question des retraites et l'insécurité sont notamment capables de modifier les décisions que prendront les habitants d'Aime-la-Plagne (73210).

17:29 - Analyse démographique et économique des élections législatives à Aime-la-Plagne Dans la commune d'Aime-la-Plagne, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent d'impacter le résultat des législatives. Le taux de chômage à 3,97% peut avoir un effet sur les espérances des habitants en ce qui concerne les directives sur le travail. Avec une densité de population de 87 hab par km² et 50,52% de population active, la participation électorale sera-t-elle plus dynamique ? Un salaire moyen mensuel net de 2342,11 € par mois montre le poids des problématiques sur la répartition des richesses dans les préoccupations des 1 781 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre de familles monoparentales (18,25%) révèle des besoins d'accompagnement familial, tandis que le taux de salariés en CDD (26,65%) indique des défis de sécurité du travail. Un taux de résidences secondaires de 50,74%, comme à Aime-la-Plagne, indique un tourisme important dans la région. Les mesures de régulation des habitations secondaires peuvent aussi impacter l'engagement politique des habitants.