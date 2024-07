Résultat des législatives 2024 à la Bâthie (73540) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:12 - Sur qui vont se diriger les électeurs de la Nupes à la Bâthie ? Combien d'électeurs voteront pour le Nouveau Front populaire, alliant LFI, le PS, EELV, le PCF et d'autres, et donné de plus en plus plus proche du Rassemblement national dans les enquêtes d'opinion juste avant ce second tour ? Les 28% des voix glanés au niveau national sont encourageants. Ce premier pointage s'avère important. Lors du premier tour des élections de l'Assemblée la semaine dernière, à la Bâthie, le binôme Front populaire a pour sa part cumulé 23,02% des votes dans la commune. Une percée à compléter néanmoins avec les 26,29% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 26% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (19,08% pour Jean-Luc Mélenchon, 2,99% pour Yannick Jadot, 4,11% pour Fabien Roussel et 1,88% pour Anne Hidalgo).

20:58 - 19 points arrachés en 2 ans par l'extrême droite à la Bâthie A l'échelle locale comme dans le reste de la France, le résultat de la formation incarnée par Jordan Bardella aux élections législatives sera très observé. L'évolution du parti, qui se chiffre déjà à 19 points à la Bâthie entre sa part de votes des législatives de 2022 et le scrutin du 30 juin dernier, au premier tour, est d'ailleurs notable. Le parti de Marine Le Pen semble en effet être monté encore plus rapidement à l'échelle locale qu'au niveau national, les résultats en France donnant à ses prétendants plutôt 15 points de plus en 2024 qu'aux élections des députés en 2022. En extrapolant, on peut déduire que le RN sera vainqueur ici ce 7 juillet au soir, pour le second tour des législatives.

20:29 - Vincent Rolland (Les Républicains) en pôle position lors des législatives 2022 à la Bâthie Le nombre de votes en faveur du Rassemblement national sera en conséquence déterminant localement pour le second tour de ces élections 2024. Le RN peut-il gagner cette fois à la Bâthie, contrairement à 2022 ? Le RN tirait déjà son épingle du jeu à la Bâthie à l'époque lors des législatives. C'est en effet Brice Bernard qui arrivait en tête au premier tour avec 30,77% dans la commune. La victoire finale était ensuite promise en revanche à Vincent Rolland (Les Républicains) chez les électeurs avec 50,48%, devant son adversaire Nouvelle union populaire écologique et sociale à 49,52%.

20:05 - Nouveau coup de force pour le RN à la Bâthie ce dimanche ? Pauline Ract-Brancaz (Rassemblement National) a enregistré 49,42% des voix à la Bâthie dimanche 30 juin, au soir du premier round de la législative. Vincent Rolland (Les Républicains) et Pascale Martinot (Front populaire) suivaient en recueillant 23,98% et 23,02% des votants à l'échelle de la métropole. La circonscription n'a en revanche pas tout à fait voté comme la municipalité, puisque c'est Vincent Rolland qui y devançait ses adversaires, avec 36,84% devant Pauline Ract-Brancaz avec 35,19% et Pascale Martinot avec 22,97%.

19:21 - Quels enseignements tirer des taux de participation à la Bâthie ? Au fil des rendez-vous électoraux antérieurs, les 2 180 habitants de cette commune ont laissé entrevoir leurs préférences de vote. À la Bâthie, le pourcentage d'abstention au premier round des législatives 2024 s'élevait à 33,73%, plus bas que celui des dernières élections européennes. Durant le précédent scrutin européen, 46,15% des personnes en âge de participer à une élection à la Bâthie avaient effectivement boudé les urnes. Le taux d'abstention était de 53,36% il y a cinq ans. Pour comparer, à l'échelle nationale, le taux d'abstention aux élections européennes 2024 représentait 48,5% lors de l'unique tour du scrutin.

18:35 - L'abstention demeure l'enjeu majeur de ces législatives 2024 à la Bâthie À la Bâthie, la participation constitue immanquablement l'une des clés de ces législatives. Dans la ville, 33,73% des électeurs se sont abstenus dimanche dernier lors du premier tour des législatives 2024. En avril 2022, pour le premier tour de la présidentielle, sur les 1 569 inscrits sur les listes électorales dans la ville, 23,71% avaient boudé les urnes. L'abstention était de 27,07% au deuxième tour. En proportion, l'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 54,2% au premier tour. Au deuxième tour, 58,64% des électeurs ne se sont pas déplacés.

17:29 - L'avenir de la France se décide aussi à la Bâthie Dans la commune de la Bâthie, les électeurs exercent-ils une influence sur les résultats des législatives ? Les jeunes et les demandeurs d'emploi jouent un rôle central dans la commune, avec près de 31% de la population ayant 29 ans et moins, et un taux de chômage de 7,02%. De plus, le pourcentage de ménages propriétaires (72,23%) souligne l'importance des questions de logement et d'urbanisme. Un salaire moyen mensuel net de 2248,19 euros par mois montre le poids des problématiques sur la répartition des richesses dans les interrogations des 726 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre d'allocataires de la CAF (16,71%) met en évidence la nécessité d'un soutien familial, alors que le taux de salariés en CDD (10,94%) indique des défis de stabilité du travail. Les chiffres sur l'instruction à la Bâthie mettent en exergue des disparités notables en termes de niveaux d'instruction, avec 17,57% des résidents ayant obtenu seulement le bac par exemple. Ces statistiques, associées aux données sur les revenus, invitent à une analyse plus fine des facteurs influençant les parcours éducatifs et professionnels des individus.