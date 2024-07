Résultat des législatives 2024 à Tignes (73320) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:12 - À Tignes, qui va faire main basse les 25,12% du Front populaire ? Une autre question de ces élections de 2024 sera celle du poids de la gauche après la constitution du Front populaire, un an après l'éclatement de la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon. L'attelage a obtenu plus de 28% des votes au niveau national dimanche dernier, alors que la Nupes en avait récolté 25,6% il y a deux ans. Le niveau est élevé. Lors du premier tour des élections des députés la semaine dernière, à Tignes, le binôme Front populaire a pour sa part accumulé 25,12% des votes dans la commune. Un score à mettre en perspective avec les 25,8% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 33% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (21,07% pour Jean-Luc Mélenchon, 10,25% pour Yannick Jadot, 1,41% pour Fabien Roussel et 1,32% pour Anne Hidalgo).

20:58 - Le Rassemblement national en chiffres aux dernières législatives à Tignes Le score obtenu par le RN sera la clé du scrutin pour ces élections de l'Assemblée localement. La progression du RN est déjà puissante à Tignes entre le score du parti en 2022 (13,22%) et celui qu'il a obtenu le 30 juin dernier au premier tour (27,86%), de l'ordre de 14 points. Mais celle-ci se profile comme plus importante encore au second tour de ces législatives 2024, les études sondagières donnant au RN un résultat ouvrant la voie à près de 250 sièges en France, bien plus que les 89 de l'époque. De quoi anticiper une implantation durable du parti sur place, et ce quoi qu'il se passe ce dimanche 7 juillet.

20:29 - Vincent Rolland (Les Républicains) devant ses concurrents lors des dernières législatives à Tignes Le verdict du scrutin législatif de 2022 apparaît aussi comme un élément à regarder au moment du second tour qui se joue. Les législatives à l'époque à Tignes seront aussi favorables, au premier tour, aux candidats Les Républicains qui récolteront 28,57% des voix dans la commune, déjà partie intégrante de la 2ème circonscription de la Savoie. Au deuxième round,c'est encore Vincent Rolland qui va remporter le plus de suffrages, avec 62,89% sur l'unique circonscription recouvrant la zone, devant l'adversaire Nouvelle union populaire écologique et sociale à 37,11%.

20:05 - Les données avant le second tour, un révélateur pour les législatives 2024 à Tignes D'après les projections des instituts dévoilées à la fin de la campagne, l'alliance du RN et des ciottistes devrait s'arroger entre 210 et 250 députés à l'issue des élections législatives. Le Nouveau Front populaire pourrait remporter jusqu'à 200 sièges. De leur côté, les candidats macronistes pourraient préserver une centaine de sièges. Mais on ne saurait faire abstraction des spécificités locales. Dimanche 30 juin 2024, les électeurs de Tignes ont plébiscité Vincent Rolland (Les Républicains), à qui ils ont accordé 40,17% des suffrages. Pauline Ract-Brancaz (Rassemblement National) et Pascale Martinot (Front populaire) suivaient en recueillant 27,86% et 25,12% des électeurs dans la ville. Vincent Rolland était aussi en tête dans la 2ème circonscription de la Savoie dans son ensemble, avec cette fois 36,84%, devant Pauline Ract-Brancaz avec 35,19% et Pascale Martinot avec 22,97%.

19:21 - Etude comparative de la participation à Tignes aux dernières élections En attendant les résultats définitifs, que révèlent la participation de cette commune lors des consultations démocratiques précédentes ? Comme spécifié dans le post précédent, la participation lors du premier tour des élections législatives à Tignes a atteint 55,73%, plus importante que celle des dernières élections européennes. Il y a trois semaines, au moment du précédent scrutin européen, 1 493 inscrits sur les listes électorales de Tignes (73) avaient en effet pris part au scrutin (soit 30,81%). Le taux de participation était de 25,13% il y a cinq ans. A l'échelle nationale, la participation était déjà examinée il y a une semaine. Elle se chiffrait à 25,9% le midi et 59,4% à 17 h pour le premier tour, mieux qu'en 2022.

18:35 - À Tignes, le score de l'abstention au 2e tour des législatives sera un élément déterminant Qu'en est-il de la participation ce dimanche, lors des élections législatives à Tignes ? Le pourcentage de votants à Tignes pour le 1er tour des législatives 2024 s'élevait à 55,73%, dimanche dernier. Il y a 2 ans, au premier tour de l'élection présidentielle, le pourcentage de participation avait représenté 71,12% des électeurs de la ville. Le taux de participation était de 71,12% au second tour, c'est-à-dire 1 086 personnes. En proportion, le taux de participation aux législatives 2022 s'élevait à 31,04% au premier tour et 32,55% au deuxième tour. Qu'en sera-t-il de la participation à Tignes aujourd'hui ? La question des retraites et l'insécurité sont de nature à pousser les électeurs de Tignes à s'intéresser plus fortement au scrutin.

17:29 - L'avenir de la France se décide aussi à Tignes La composition démographique et socio-économique de Tignes définit les préoccupations et les intérêts des habitants, influant ainsi sur le résultat des élections législatives. Avec un pourcentage de chômeurs de 2,29% et une densité de population de 31 habitants par km², le marché du travail et les questions de logement sont des inquiétudes majeures. Un salaire moyen mensuel net de 2331,51 euros par mois montre l'importance des problématiques sur le pouvoir d'achat dans les interrogations des 473 votants. D'autres part, la présence d'une population étrangère de 14,48% et d'une population immigrée de 14,53% fait ressortir les enjeux des politiques migratoires et d'intégration en France. Un pourcentage de résidences secondaires de 84,45%, comme à Tignes, indique la présence d'une population plus aisée. Les propriétaires de résidences permanentes peuvent faire des choix électoraux différents des vacanciers.