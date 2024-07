Résultat des législatives 2024 à Séez (73700) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:12 - Que vont peser les électeurs de la gauche à Séez ? La dynamique de la gauche est aussi à prendre en compte lors du second tour de ces élections législatives, puisqu'on ne connaît pas le parti pris de ceux qui avaient choisi le Front populaire la semaine dernière. Dimanche dernier, ce sont plus de 28% des votes qu'a obtenus le bloc au niveau national, contre moins de 26% pour la Nupes il y a deux ans. Le décompte de voix apparaît comme important : lors du premier tour des législatives la semaine dernière, à Séez, le binôme Front populaire a pour sa part obtenu 25,11% des votes dans la commune. Ce qui correspond à une progression par rapport au résultat de la Nupes au premier tour de 2022 (+2 points).

20:58 - Rassemblement national : quel résultat aux dernières législatives à Séez ? L'évolution du parti lepéniste aura été bien plus forte en France entre les deux dernières législatives qu'entre les deux dernières européennes. La progression du RN semble déjà forte à Séez entre le score du parti en 2022 (22,51%) et celui qu'il a obtenu le 30 juin dernier au premier tour (34,28%), de l'ordre de 12 points. Mais celle-ci s'annonce plus importante encore au second tour de ces législatives 2024, les intentions de vote donnant au RN un score ouvrant la voie à près de 250 sièges en France, très loin des 89 de l'époque. Suffisamment pour acter une installation durable du parti localement, quoi qu'il se passe ce dimanche 7 juillet.

20:29 - Que peuvent dire les tendances des législatives 2022 pour Séez ? Revenir sur le scrutin législatif de 2022 fait figure d'évidence au moment de ce second tour crucial du 7 juillet. A l'époque à Séez, lors des élections de la nouvelle Assemblée nationale, le score était de 23,53% pour Cédric Morand (Nupes), Séez étant déjà partie intégrante de la 2ème circonscription de la Savoie. Sur la commune de Séez, c'est finalement une majorité Les Républicains qui sera victorieuse au cours du second tour, avec 60,57% contre 39,43% pour l'adversaire Nouvelle union populaire écologique et sociale.

20:05 - Rappel utile pour les résultats des législatives ce dimanche soir à Séez Vincent Rolland (Les Républicains) a réuni 35,62% des votes à Séez dimanche 30 juin dernier, à l'occasion du 1er round des élections législatives. Un résultat qui lui a permis de précéder Pauline Ract-Brancaz (Rassemblement National) et Pascale Martinot (Front populaire) avec respectivement 34,28% et 25,11% des votants. C'est aussi Vincent Rolland qui arrivait sur la première marche dans la circonscription complète, avec cette fois 36,84%, devant Pauline Ract-Brancaz avec 35,19% et Pascale Martinot avec 22,97%.

19:21 - Quelles conclusions tirer des taux de participation à Séez ? En attendant les résultats définitifs, que révèlent la participation de cette commune lors des derniers scrutins électoraux ? À Séez, le taux de participation au 1er tour des législatives 2024 était de 67,66%, plus élevé que celui des dernières européennes. Pendant le scrutin européen de début juin, sur les 1 717 inscrits sur les listes électorales à Séez, 52,77% avaient effectivement participé à l'élection, à comparer avec une participation de 47,07% en 2019. Pour information, au niveau de la France, la participation aux européennes 2024 se chiffrait à 51,5% lors de l'unique tour du scrutin, c’était un peu mieux qu’en 2019.

18:35 - L'abstention demeure l'enjeu majeur de ces législatives 2024 à Séez L'un des facteurs décisifs de ces législatives est indéniablement le niveau d'abstention. L'abstention pour le premier tour des législatives 2024 à Séez a atteint 32,34%. En avril 2022, au premier tour de la présidentielle, parmi les 1 697 inscrits sur les listes électorales dans la ville, 22,92% avaient déserté les urnes. L'abstention était de 25,54% au second tour. En proportion, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 représentait 53,38% au premier tour et 55,02% au deuxième tour. Peut-on pronostiquer l'abstention d'aujourd'hui à Séez ? La volonté de faire valoir ses droits serait par exemple capable de ramener les citoyens de Séez dans les bureaux de vote.

17:29 - Élections législatives à Séez : un éclairage démographique Les données démographiques et socio-économiques de Séez montrent des tendances nettes qui pourraient se répercuter sur les résultats des législatives. Les jeunes et les personnes sans emploi jouent un rôle central dans la commune, avec près de 30% de la population ayant de 0 à 29 ans, et un taux de chômeurs de 4,31%. Qui plus est, le pourcentage de familles propriétaires (66,88%) souligne l'importance des thématiques concernant l'habitat et l'aménagement du territoire. Le taux de foyers disposant d'au moins une voiture (70,12%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 794 électeurs sur des questions de mobilité et d'infrastructure. Le nombre d'allocataires de la CAF (14,55%) révèle des impératifs de suivi familial, et le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (30,56%) indique des enjeux de stabilité du travail. Un taux de résidences secondaires de 21,59%, comme à Séez, indique la présence d'une population plus aisée. Les directives de régulation des résidences secondaires peuvent aussi impacter l'engagement politique des résidents.