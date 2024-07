Résultat des législatives 2024 à Mercury (73200) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:13 - À Mercury, qui va faire main basse les voix du Front populaire ? La gauche unie aux dernières législatives étant terminée, vers quel candidat vont se tourner ses électeurs au cours de ces élections de 2024 ? Quelle part de ces voix ira au Front populaire ? La question est de retour avec plus d'accuité encore pour ce 2e tour. Premier élément de réponse : l'ensemble a obtenu 28,06% des voix à l'échelle du pays dimanche dernier alors que la Nupes en avait récolté moins de 26% il y a deux ans. Le jour du premier tour des élections législatives, le binôme Front populaire a pour sa part cumulé 23,87% des suffrages à Mercury. Une poussée à affiner néanmoins avec les 23,56% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 25% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses.

20:58 - En 2 ans, le RN a grapillé 18 points à Mercury La part des électeurs de la formation RN portée par Jordan Bardella au second tour sera un point d'observation clé localement pour ces élections. Ce sont déjà 18 points qui ont ainsi été grattés par le RN à l'échelle locale entre sa part de votes des législatives de 2022 (premier tour) et l'équivalent en 2024. Un joli paquet de voix. Il n'est pas impossible que le RN finisse vainqueur à Mercury ce 7 juillet au soir, pour le second tour des législatives.

20:29 - Quel avait été le verdict des législatives il y a deux ans à Mercury ? Au niveau local comme dans le reste de la France, le résultat de Jordan Bardella lors des législatives 2024 sera en conséquence très analysé. Le RN peut-il l'emporter cette fois à Mercury, contrairement à 2022 ? Avec 18,94% à Mercury, le RN était en revanche devancé par les 24,46% du binôme Les Républicains au premier tour des législatives à l'époque. Et le second tour sera à l'avenant avec encore Vincent Rolland (Les Républicains) au sommet localement, avec 62,45%, devant son adversaire Nouvelle union populaire écologique et sociale à 37,55%.

20:05 - Le Rassemblement national en tête des législatives 2024 à Mercury Pauline Ract-Brancaz (Rassemblement National) a accumulé 36,69% des suffrages à Mercury dimanche 30 juin 2024, à l'occasion du 1er round de l'élection législative. Un résultat qui lui a permis de ressortir devant Vincent Rolland (Les Républicains) et Pascale Martinot (Union de la gauche) avec respectivement 34,23% et 23,87% des électeurs. La 2ème circonscription de la Savoie n'a en revanche pas affiché les mêmes scores que la ville, puisque c'est Vincent Rolland qui s'y imposait, avec 36,84% devant Pauline Ract-Brancaz avec 35,19% et Pascale Martinot avec 22,97%.

19:21 - Que dire de la participation par rapport au scrutin européen à Mercury ? L'étude des résultats des dernières consultations démocratiques est l'occasion de comprendre le vote des citoyens de cette ville. À Mercury, le taux d'abstention au 1er tour des élections législatives 2024 s'élevait à 26,85%, plus bas que celui des dernières européennes. Il y a quelques semaines, à l'occasion du précédent scrutin européen, le taux d'abstention s'élevait en effet à 39,99% dans la commune de Mercury, à comparer avec une abstention de 48,09% pour le scrutin européen de 2019. En proportion, au niveau du pays, le pourcentage d'abstention aux européennes 2024 se chiffrait à 49% lors de l'unique tour du scrutin, soit 1 point de moins qu'en 2019.

18:35 - À Mercury, quelles conséquences aura la participation sur les résultats des législatives ? L'un des facteurs essentiels de ces législatives est incontestablement le taux de participation. Dans la ville, 73,15% des électeurs ont participé au 1er tour des élections législatives 2024. Pour rappel, le taux de participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 48,97% au premier tour. Au deuxième tour, 46,13% des électeurs se sont déplacés. Quelle sera la participation à Mercury aujourd'hui ? Il y a 2 ans, lors du premier tour de la dernière présidentielle, sur les 2 754 personnes en âge de voter au sein de la ville, 79,92% avaient pris part au scrutin, à comparer avec une participation de 75,68% au deuxième tour, soit 2 085 personnes. La méfiance vis à vis des politiques pourrait avoir des conséquences sur la stratégie de vote des habitants de Mercury.

17:29 - Influence des facteurs démographiques sur les élections à Mercury Aujourd'hui, les urnes se sont ouvertes pour le deuxième tour des élections législatives à Mercury comme dans tout l'Hexagone. Avec une population de 3 411 habitants répartis dans 1 662 logements, cette ville présente une densité de 136 hab par km². Avec 204 entreprises, Mercury permet l'épanouissement de l'innovation et l'entrepreneuriat. Dans la ville, 31% des résidents sont âgés de 0 à 29 ans, et 26,98% de plus de 60 ans, ce qui peut avoir un effet sur les orientations politiques, notamment en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. Les électeurs, dont 33,68% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique cette année ? Parmi cette diversité sociale, 40,54% des ménages se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 472,73 €, accable une ville qui ambitionne un avenir prospère. Pour conclure, Mercury incarne les intérêts et les ambitions de la France contemporaine.