Résultat des législatives 2024 à Bourg-Saint-Maurice (73700) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:15 - Sur quel candidat vont converger les voix du Front populaire à Bourg-Saint-Maurice ? Une autre question qui entoure ces élections de 2024 sera celle du vote de gauche après l'avènement du Nouveau Front populaire, un an après la disparition de la coalition de Mélenchon. L'attelage a obtenu plus de 28% des voix à l'échelle nationale dimanche dernier, contre moins de 26% pour la Nupes il y a deux ans. A l'occasion du premier round des élections législatives, le binôme Front populaire a pour sa part glané 28,38% des voix à Bourg-Saint-Maurice. Une performance à compléter néanmoins avec les 25,13% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 30% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (21,61% pour Jean-Luc Mélenchon, 7,31% pour Yannick Jadot, 1,84% pour Fabien Roussel et 1,1% pour Anne Hidalgo).

20:58 - Quel résultat pour le RN à Bourg-Saint-Maurice lors des législatives ? Le score obtenu par le RN va être le déterminant au niveau local pour cette élection du Parlement 2024. La progression du RN semble déjà puissante à Bourg-Saint-Maurice entre le score du parti en 2022 (13,55%) et celui qu'il a obtenu le 30 juin dernier au premier tour (28,41%), de l'ordre de 15 points. Mais l'ascension devrait être plus importante encore au second tour de ces législatives 2024, les sondeurs donnant au RN une progression de 150 sièges en comparaison des élections de 2022 (89 sièges). Suffisant pour anticiper une implantation durable du parti dans la zone, quoi qu'il se passe ce dimanche 7 juillet.

20:29 - À Bourg-Saint-Maurice, les résultats des dernières législatives toujours aussi justes aujourd'hui ? Se retourner sur les résultats du premier tour et son évolution au second en 2022 livre aussi des indicateurs précieux au moment de ce second tour du 7 juillet. Lors des élections législatives à l'époque, Vincent Rolland l'emportait également au premier tour dans la ville de Bourg-Saint-Maurice, obtenant 26,45% des suffrages sur place. Au deuxième round,c'est encore Vincent Rolland qui va remporter le plus de voix, avec 59,91% sur l'unique circonscription recouvrant la zone, devant l'adversaire Nouvelle union populaire écologique et sociale à 40,09%.

20:05 - Vincent Rolland (Les Républicains) en avance avec 37,75% à Bourg-Saint-Maurice aux législatives Selon les dernières projections communiquées jusqu'à présent, l'alliance du RN et des amis d'Eric Ciotti serait en mesure de s'assurer pas loin de 250 députés à l'issue des élections législatives. L'union des insoumis, des socialistes, écologistes et communistes pourrait rafler près de 200 sièges. De leur côté, les candidats d'Ensemble pour la République conserveraient entre 95 et 125 sièges. Mais on ne peut faire abstraction des caractéristiques électorales des territoires. Grâce à 37,75% des voix, Vincent Rolland (Les Républicains) a pris les devants à Bourg-Saint-Maurice, le 30 juin pour le 1er tour de l'élection législative. Pauline Ract-Brancaz (Rassemblement National) et Pascale Martinot (Union de la gauche) suivaient en recevant respectivement 28,41% et 28,38% des électeurs dans la ville. C'est aussi Vincent Rolland qui achevait ce premier tour sur la première marche dans la circonscription complète, avec cette fois 36,84%, devant Pauline Ract-Brancaz avec 35,19% et Pascale Martinot avec 22,97%.

19:21 - Que retenir du scrutin européen à Bourg-Saint-Maurice au niveau de la participation ? Au cours des dernières années, les 7 498 habitants de cette commune ont dévoilé leurs préférences de vote. Le 30 juin dernier, 34,14% des électeurs de Bourg-Saint-Maurice n'ont pas fait leur devoir électoral au 1er tour des législatives 2024, un chiffre inférieur de 16 points à celui des dernières européennes. Il y a trois semaines, pendant le précédent scrutin européen, le pourcentage d'abstention atteignait en effet 50,85% des électeurs de Bourg-Saint-Maurice (73). Le taux d'abstention était de 54,32% en 2019. A l'échelle de la France entière, la participation était déjà examinée il y a quatre semaines. Elle s'élevait à 20% à 12 h et 45% à 17 h, c’était un peu mieux qu’en 2019.

18:35 - La participation peut-elle se maintenir à Bourg-Saint-Maurice lors du deuxième tour des législatives ? Le niveau de participation est sans nul doute un facteur clé des élections législatives. Les résidents de Bourg-Saint-Maurice ont participé au 1er tour des législatives 2024 à hauteur de 65,86%. Il y a deux ans, lors du second tour de l'élection présidentielle, sur les 4 982 inscrits sur les listes électorales dans l'agglomération, 72,39% s'étaient rendus dans l'isoloir. La participation était de 74,99% au premier tour, c'est-à-dire 3 736 personnes. Pour rappel, le pourcentage de participation aux législatives 2022 représentait 41,44% au premier tour et 41,02% au deuxième tour.

17:29 - Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique de Bourg-Saint-Maurice Dans le cadre de la campagne électorale législative, Bourg-Saint-Maurice est perçue comme une commune dynamique et active. Avec ses 7 187 habitants, cette agglomération cosmopolite reflète la richesse culturelle de la France contemporaine. La variété socio-économique s'observe dans ses 1 560 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 4 805 foyers fiscaux. Dans l'agglomération, 33% des résidents sont âgés de 0 à 29 ans, et 6,66% de plus de 75 ans, ce qui pourrait agir sur les priorités politiques en ce qui concerne l'instruction et la santé. Avec 761 résidents étrangers, Bourg-Saint-Maurice se classe comme un exemple de multiculturalisme. Dans cette mosaïque sociale, 41,43% des familles se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 4014,04 euros, pèse sur une commune qui aspire à un avenir prospère. À Bourg-Saint-Maurice, les préoccupations locales se joignent aux objectifs français.