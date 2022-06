En direct

19:38 - Quel résultat à Angervilliers pour la coalition LFI-PS-EELV ? Les inscrits d'Angervilliers avaient livré 15,27% de leurs suffrages à Jean-Luc Mélenchon le dimanche 10 avril, pour la manche initiale de la présidentielle 2022. Et c'est encore sans compter les suffrages socialistes et écologistes. Yannick Jadot et Anne Hidalgo se sont trouvés à respectivement 4,77% et 1,38% au 1er tour de l'élection présidentielle. Ce qui, en cumul, donne un total estimé à 21,42% pour la "Nouvelle union populaire écologique et sociale".

16:30 - Les sondages d'intentions de vote porteurs de sens pour les législatives 2022 à Angervilliers ? Les indications nationales des derniers jours rejailliront sans doute sur les législatives à Angervilliers ce dimanche. Mais il faudra bien entendu tenir compte des habitudes locales. La Nupes s'est approchée de la majorité dans les intentions de vote vendredi soir. Dans cette séquence, le RN est passé au-dessus des 19%. Or Emmanuel Macron avait atteint la première position à l'issue du dernier scrutin présidentiel à Angervilliers avec 29,16% des votes, au premier tour. Marine Le Pen terminait en deuxième position à 27,25%, surclassant Jean-Luc Mélenchon à 15,27% et Éric Zemmour à 6,36%. Néanmoins, dans toute la France, on retrouvait le président-candidat à 27,85%, la candidate du FN à 23,15%. Jean-Luc Mélenchon terminait à 21,95%.

14:30 - Après la récente présidentielle, quelle sera l'abstention aux législatives à Angervilliers ? L'une des grandes inconnues de ce scrutin législatif sera la participation à Angervilliers. La hausse des prix des carburants qui alourdit les finances des ménages, cumulée avec les inquiétudes dues à la guerre en Ukraine, seraient capables d'éloigner les citoyens d'Angervilliers (91470) des urnes. En avril 2022, à l'occasion du second tour de l'élection présidentielle, le pourcentage d'abstention s'était élevé à 20,28% des votants de la commune, à comparer avec une abstention de 15,91% au premier tour. En proportion, à l'échelle du pays, le taux de participation à la présidentielle 2022 s'élevait à 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au second tour, c’était moins qu’en 2017.

11:30 - La participation sera-t-elle en berne à Angervilliers à l'occasion du premier tour des législatives 2022 ? Les résultats des législatives 2022 sont aussi attendus que le taux de participation qui est toujours très bas durant de ce type de scrutin. Voici les chiffres de 2017 au niveau du pays : le pourcentage d'abstention aux législatives atteignait 51,30% au premier round et 57,36% au second tour, déjà plus qu'en 2012. Au fil des dernières années, les 1 690 habitants de cette ville ont dévoilé leurs habitudes de vote. Cinq ans auparavant, durant les législatives, le taux d'abstention avait atteint 57,12% au premier tour des inscrits sur les listes électorales d'Angervilliers. Le taux d'abstention était de 50,78% pour le second round.