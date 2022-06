En direct

19:29 - Qui vont désigner les électeurs de gauche à Boissy-sous-Saint-Yon ? Dans les 3 bureaux de vote de Boissy-sous-Saint-Yon, les voix de Jean-Luc Mélenchon au premier tour de la présidentielle seront sans doute cruciales ce dimanche pour les élections législatives 2022. Le député de Marseille avait enregistré 17,32% des suffrages lors de ce scrutin. Et c'est sans compter les scores en faveur de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient échoué à respectivement 5,0% et 1,74% au premier tour de l'élection présidentielle. Le bloc des Insoumis et de leurs alliés peut donc espérer glaner 24,06% à Boissy-sous-Saint-Yon pour ces élections légilsatives.

16:30 - Que peuvent enseigner les sondages des législatives 2022 pour Boissy-sous-Saint-Yon ? Le premier tour de l'élection présidentielle 2022, à Boissy-sous-Saint-Yon, se terminait avec, en tête, Emmanuel Macron avec 28,97% des suffrages. Derrière, remontait Marine Le Pen à 24,11%, puis Jean-Luc Mélenchon à 17,32% et Éric Zemmour à 8,57%. Les tendances nationales des dernières semaines viendront sans doute bouleverser cette donne et donc le résultat des législatives à Boissy-sous-Saint-Yon dimanche, même s'il convient tout de même de tenir compte des spécificités locales. Il faut se rappeler que la coalition LFI-PS-EELV a vu son score bondir très près de la majorité dans les intentions de vote avant la trêve (27% contre 28% dans le sondage Ipsos-Sopra-Steria du 3 au 6 juin). Dans cette séquence, le RN a passé la barre des 19%.

14:30 - La participation sera scrutée tout autant que les résultats des élections législatives à Boissy-sous-Saint-Yon À Boissy-sous-Saint-Yon, l'une des grandes inconnues du scrutin législatif sera indéniablement l'abstention. Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà scrutée en avril. Elle représentait 25,48% à 12 heures et seulement 65% à 17 h pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017. Au deuxième tour de la présidentielle, le pourcentage d'abstention s'était hissé à 24,36% au niveau de la localité, contre une abstention de 20,7% au premier tour. La hausse des prix des carburants qui grève le budget des foyers français pourrait potentiellement de faire baisser le pourcentage de participation à Boissy-sous-Saint-Yon (91790).

11:30 - Un nouveau record d'abstention peut-il être battu à Boissy-sous-Saint-Yon aux élections législatives 2022 ? Au fil des précédents scrutins, les 3 907 habitants de cette ville ont révélé leurs habitudes de vote. Cinq années plus tôt, à l'occasion des élections législatives, 2 882 électeurs de Boissy-sous-Saint-Yon avaient pris part au scrutin au premier tour (soit 48,54%). La participation était de 38,51% pour le deuxième round. Faire son devoir électoral n'étant pas la priorité des électeurs, l'abstention établira-t-elle un nouveau record en ce 12 juin ? Les chiffres du pays en 2017 étaient les suivants : l'abstention aux élections législatives atteignait 51,30% au premier round et 57,36% au second tour, déjà plus qu'en 2012.