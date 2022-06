Résultat des législatives à Bonneuil-Matours - Election 2022 (86210) [PUBLIE]

13/06/22 00:59

Résultat des législatives 2022 à Bonneuil-Matours

Le résultat des élections législatives 2022 à Bonneuil-Matours est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Résultat de la législative dans la 3ème circonscription de la Vienne

Le ministère de l'Intérieur a proclamé le résultat de la législative 2022 à Bonneuil-Matours. Les 1691 électeurs de Bonneuil-Matours votant dans la 3ème circonscription de la Vienne se sont prononcés pour le candidat Ensemble ! (Majorité présidentielle) lors du 1er tour des législatives 2022. L'abstention parmi les citoyens autorisés à voter au sein de la commune à l'échelle de la 3ème circonscription de la Vienne s'élève à 50% (soit 849 non-votants). Pascal Lecamp a amassé 24% des votes. Eric Soulat (Rassemblement National) et Jason Valente (Nouvelle union populaire écologique et sociale) décrochent dans l'ordre 23% et 23% des voix. Les électeurs des 111 autres communes de cette circonscription électorale voteront-ils comme ceux de Bonneuil-Matours ?

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Bonneuil-Matours Eric Soulat Rassemblement National 20,92% 23,39% Pascal Lecamp Ensemble ! (Majorité présidentielle) 20,75% 23,64% Jason Valente Nouvelle union populaire écologique et sociale 20,61% 23,03% Jean-Michel Clément Divers gauche 11,98% 6,91% François Bock Divers droite 8,68% 5,82% Léonard Zerbib Les Républicains 6,42% 5,09% Olivier Lepercq Reconquête ! 4,10% 3,64% Isabelle Barbot Ecologistes 2,27% 3,52% Patrick Minot Divers droite 1,77% 1,94% Sabine Bortolotti Droite souverainiste 1,41% 1,09% Soizic Jouan Divers extrême gauche 1,03% 1,82% Fatiha Boutayeb Divers 0,06% 0,12% Participation au scrutin Circonscription Bonneuil-Matours Taux de participation 51,90% 49,79% Taux d'abstention 48,10% 50,21% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,95% 1,54% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,88% 0,48% Nombre de votants 37 873 842

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Bonneuil-Matours sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 19:39 - Quel résultat à Bonneuil-Matours pour les Insoumis et leurs alliés ? Ce que choisiront les électeurs de Jean-Luc Mélenchon et de la gauche en général sera une des énigmes de ces législatives, à Bonneuil-Matours comme dans le reste du pays. Ces électeurs ont représenté 18,45% des suffrages lors de la présidentielle dans la cité. Et c'est sans compter les votes écologistes et socialistes. Yannick Jadot et Anne Hidalgo avaient échoué à respectivement 5,18% et 1,95% au premier tour de l'élection présidentielle. Ce qui aboutit à un total estimé à 25,58% pour la "Nouvelle union populaire écologique et sociale". 16:30 - À Bonneuil-Matours, des sondages tout aussi révélateurs ? Les mouvements nationaux des dernières semaines s'appliqueront sans doute sur le résultat des législatives à Bonneuil-Matours ce dimanche. Mais on ne pourra ignorer les spécificités locales. La coalition LFI-PS-EELV a tutoyé la majorité présidentielle dans les sondages avant la fin de campagne. Au même moment, le RN de Marine Le Pen a passé la barre des 19%. Or le résultat du premier tour de la dernière présidentielle, à Bonneuil-Matours cette fois, avait tourné à l'avantage de Emmanuel Macron avec 28,06% des suffrages. Derrière, se trouvait Marine Le Pen à 25,66%, puis Jean-Luc Mélenchon à 18,45% et Éric Zemmour à 5,25%. Le président-candidat atteignait en revanche 27,85% en France, contre un peu plus de 23% pour Marine Le Pen et près de 22% pour Jean-Luc Mélenchon. 14:30 - Le chiffre clé de ces élections législatives 2022 à Bonneuil-Matours reste l'abstention Ce dimanche 12 juin, lors du premier tour des élections législatives à Bonneuil-Matours, qu'en sera-t-il de l'abstention ? Les préoccupations liées à un retour à la hausse du covid-19 seraient par exemple susceptibles de dépouiller les urnes de leurs électeurs à Bonneuil-Matours. Lors du second tour de la dernière présidentielle, le taux de participation avait atteint 78,42% dans la ville, à comparer avec un taux de participation de 80,64% au premier tour, soit 1 362 personnes. En comparaison, à l'échelle de la France, l'abstention à l'élection présidentielle 2022 s'élevait à 26,31% au premier tour et 28,01% au deuxième tour. 11:30 - A la publication des résultats des élections législatives, quels seront les pourcentages de participation à Bonneuil-Matours ? Comment votent le plus souvent les citoyens de cette commune ? En 2017, à l'occasion des législatives, 47,36% des personnes en âge de voter à Bonneuil-Matours avaient pris part au scrutin au premier tour. La participation était de 42,5% au round numéro deux. Avec une abstention qui continue de grimper depuis les années 1970 lors des législatives, le rendez-vous électoral de juin 2022 va-t-il battre un nouveau record ? Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà examinée au premier round des élections législatives de 2017. Elle représentait 17,75% à 12 heures et seulement 40,75% à 17 h. 09:30 - Ce qu'il faut savoir sur les législatives à Bonneuil-Matours Ces élections législatives sont donc lancées ! À Bonneuil-Matours, il reste encore du temps pour se prononcer sur les 12 candidats qui s'affrontent pour devenir député. Les 1689 habitants de Bonneuil-Matours ont jusqu'à 18 heures pour voter. Il leur suffit de se rendre dans l'un des 2 bureaux de vote de la ville pour participer au scrutin.

Législatives 2022 à Bonneuil-Matours : les enjeux

Pendant l'élection présidentielle de 2022, Emmanuel Macron avait amassé 28% des voix au premier tour à Bonneuil-Matours, devant Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. La finaliste de la dernière présidentielle et l'ex-député européen avaient obtenu 26% et 18% des voix. Le choix des votants de Bonneuil-Matours était resté constant au deuxième tour en faveur d'Emmanuel Macron (59% des voix). Marine Le Pen avait obtenu 41% des suffrages. Avec un premier tour en sa faveur il y a deux mois, le président de la République pourra-t-il se reposer sur cette ville pour acquérir une majorité des députés de l'Assemblée ? Les citoyens de Bonneuil-Matours (Vienne) reprendront la direction des urnes en 2022. Ils devront contribuer à l'élection des membres de l'Assemblée nationale qui aura lieu le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le second.